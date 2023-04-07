https://ria.ru/20230407/sammit-1863675581.html

Кисида официально пригласил президента Бразилии на саммит G7 в Хиросиме

Кисида официально пригласил президента Бразилии на саммит G7 в Хиросиме - РИА Новости, 07.04.2023

Кисида официально пригласил президента Бразилии на саммит G7 в Хиросиме

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Бразилии Луис Инасиу да Силва провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого японский лидер официально... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T10:43

2023-04-07T10:43

2023-04-07T10:43

в мире

япония

хиросима (префектура)

бразилия

фумио кисида

луис инасиу лула да силва

международное энергетическое агентство

оон

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ТОКИО, 7 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Бразилии Луис Инасиу да Силва провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого японский лидер официально пригласил бразильского коллегу на саммит G7 в Хиросиму в мае этого года. "Премьер-министр Кисида еще раз поздравил президента Бразилии с его инаугурацией и подчеркнул, что стремится обсудить различные вопросы на полях встречи G7 в Хиросиме в следующем месяце, а также выразил надежду, что президент да Силва с учетом его обширного опыта сможет сыграть активную роль во встрече. В свою очередь, президент Бразилии выразил благодарность за приглашение на саммит в Хиросиме", - говорится в пресс-релизе МИД Японии. Ранее Кисида, будучи с визитом в Индии, передал официальное приглашение посетить саммит в Хиросиме премьер-министру Индии Нарендре Моди. Тогда же он заявил о намерении пригласить на саммит Южную Корею и Вьетнам. Также на G7 будут приглашены Австралия и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Приглашение на саммит в Хиросиме получили и главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО. В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая. Семья Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ, он стал основным инициатором проведения форума в своем городе. Встреча глав МИД стран "большой семерки" пройдет 16-18 апреля 2023 года в городе Каруидзава – знаменитом курорте в японской префектуре Нагано.

https://ria.ru/20230203/g7-1849509216.html

https://ria.ru/20230322/zelenskiy-1859658027.html

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хиросима (префектура)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, хиросима (префектура), бразилия, фумио кисида, луис инасиу лула да силва, международное энергетическое агентство, оон, g7