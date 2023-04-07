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Кисида официально пригласил президента Бразилии на саммит G7 в Хиросиме - РИА Новости, 07.04.2023
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10:43 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/sammit-1863675581.html
Кисида официально пригласил президента Бразилии на саммит G7 в Хиросиме
Кисида официально пригласил президента Бразилии на саммит G7 в Хиросиме - РИА Новости, 07.04.2023
Кисида официально пригласил президента Бразилии на саммит G7 в Хиросиме
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Бразилии Луис Инасиу да Силва провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого японский лидер официально... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T10:43
2023-04-07T10:43
в мире
япония
хиросима (префектура)
бразилия
фумио кисида
луис инасиу лула да силва
международное энергетическое агентство
оон
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ТОКИО, 7 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Бразилии Луис Инасиу да Силва провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого японский лидер официально пригласил бразильского коллегу на саммит G7 в Хиросиму в мае этого года. "Премьер-министр Кисида еще раз поздравил президента Бразилии с его инаугурацией и подчеркнул, что стремится обсудить различные вопросы на полях встречи G7 в Хиросиме в следующем месяце, а также выразил надежду, что президент да Силва с учетом его обширного опыта сможет сыграть активную роль во встрече. В свою очередь, президент Бразилии выразил благодарность за приглашение на саммит в Хиросиме", - говорится в пресс-релизе МИД Японии. Ранее Кисида, будучи с визитом в Индии, передал официальное приглашение посетить саммит в Хиросиме премьер-министру Индии Нарендре Моди. Тогда же он заявил о намерении пригласить на саммит Южную Корею и Вьетнам. Также на G7 будут приглашены Австралия и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Приглашение на саммит в Хиросиме получили и главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО. В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая. Семья Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ, он стал основным инициатором проведения форума в своем городе. Встреча глав МИД стран "большой семерки" пройдет 16-18 апреля 2023 года в городе Каруидзава – знаменитом курорте в японской префектуре Нагано.
https://ria.ru/20230203/g7-1849509216.html
https://ria.ru/20230322/zelenskiy-1859658027.html
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в мире, япония, хиросима (префектура), бразилия, фумио кисида, луис инасиу лула да силва, международное энергетическое агентство, оон, g7
В мире, Япония, Хиросима (префектура), Бразилия, Фумио Кисида, Луис Инасиу Лула да Силва, Международное энергетическое агентство, ООН, G7
Кисида официально пригласил президента Бразилии на саммит G7 в Хиросиме

Премьер Японии официально пригласил президента Бразилии Лулу на саммит G7 в Хиросиме

© David MareuilПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида
© David Mareuil
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 7 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Бразилии Луис Инасиу да Силва провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого японский лидер официально пригласил бразильского коллегу на саммит G7 в Хиросиму в мае этого года.
"Премьер-министр Кисида еще раз поздравил президента Бразилии с его инаугурацией и подчеркнул, что стремится обсудить различные вопросы на полях встречи G7 в Хиросиме в следующем месяце, а также выразил надежду, что президент да Силва с учетом его обширного опыта сможет сыграть активную роль во встрече. В свою очередь, президент Бразилии выразил благодарность за приглашение на саммит в Хиросиме", - говорится в пресс-релизе МИД Японии.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Хиросима потратит на проведение саммита G7 87,7 миллиона долларов
3 февраля, 13:49
Ранее Кисида, будучи с визитом в Индии, передал официальное приглашение посетить саммит в Хиросиме премьер-министру Индии Нарендре Моди. Тогда же он заявил о намерении пригласить на саммит Южную Корею и Вьетнам.
Также на G7 будут приглашены Австралия и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Приглашение на саммит в Хиросиме получили и главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая. Семья Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ, он стал основным инициатором проведения форума в своем городе. Встреча глав МИД стран "большой семерки" пройдет 16-18 апреля 2023 года в городе Каруидзава – знаменитом курорте в японской префектуре Нагано.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
СМИ: Зеленский принял предложение Кисиды участвовать в саммите G7
22 марта, 04:20
 
В миреЯпонияХиросима (префектура)БразилияФумио КисидаЛуис Инасиу Лула да СилваМеждународное энергетическое агентствоООНG7
 
 
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