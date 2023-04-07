Кисида официально пригласил президента Бразилии на саммит G7 в Хиросиме
Премьер Японии официально пригласил президента Бразилии Лулу на саммит G7 в Хиросиме
© David MareuilПремьер-министр Японии Фумио Кисида
© David Mareuil
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
ТОКИО, 7 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Бразилии Луис Инасиу да Силва провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого японский лидер официально пригласил бразильского коллегу на саммит G7 в Хиросиму в мае этого года.
"Премьер-министр Кисида еще раз поздравил президента Бразилии с его инаугурацией и подчеркнул, что стремится обсудить различные вопросы на полях встречи G7 в Хиросиме в следующем месяце, а также выразил надежду, что президент да Силва с учетом его обширного опыта сможет сыграть активную роль во встрече. В свою очередь, президент Бразилии выразил благодарность за приглашение на саммит в Хиросиме", - говорится в пресс-релизе МИД Японии.
Ранее Кисида, будучи с визитом в Индии, передал официальное приглашение посетить саммит в Хиросиме премьер-министру Индии Нарендре Моди. Тогда же он заявил о намерении пригласить на саммит Южную Корею и Вьетнам.
Также на G7 будут приглашены Австралия и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Приглашение на саммит в Хиросиме получили и главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая. Семья Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ, он стал основным инициатором проведения форума в своем городе. Встреча глав МИД стран "большой семерки" пройдет 16-18 апреля 2023 года в городе Каруидзава – знаменитом курорте в японской префектуре Нагано.