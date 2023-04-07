https://ria.ru/20230407/sambo-1863873369.html

Действующие участники СВО приедут в Казань на соревнования по самбо

Действующие участники СВО приедут в Казань на соревнования по самбо - РИА Новости, 07.04.2023

Действующие участники СВО приедут в Казань на соревнования по самбо

Действующие участники специальной военной операции из Южного и Восточного военных округов приедут в Казань на всероссийские соревнования по самбо, которые... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T19:24

2023-04-07T19:24

2023-04-07T19:24

республика татарстан

казань

республика татарстан (татарстан)

россия

министерство спорта рф

всероссийская федерация самбо

самбо

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КАЗАНЬ, 7 апр – РИА Новости. Действующие участники специальной военной операции из Южного и Восточного военных округов приедут в Казань на всероссийские соревнования по самбо, которые пройдут 8-9 апреля, сообщают организаторы турнира. "В спортивном комплексе "Батыр" 8-9 апреля состоятся XXXIII Всероссийские соревнования по самбо, посвященные памяти мастера спорта международного класса Накипа Мадьярова. Три действующих участника СВО из Южного и Восточного военного округов взяли отпуска, чтобы участвовать в соревнованиях в Казани", - говорится в сообщении. Отмечается, что после турнира защитники Родины вернутся к выполнению боевых задач. Всего соревнования объединят около 250 участников из 30 регионов, 10 федеральных округов. В том числе в них примут участие спортсмены Донецкой и Луганской народных республик. Состязания пройдут в трех дисциплинах: спортивное самбо мужчины (в восьми весовых категориях), спортивное самбо женщины (в пяти весовых категориях), боевое самбо мужчины (шесть весовых категорий). Турнир проводится в рамках федерального проекта "Za Самбо" и направлен на воспитание молодежи посредством спорта и здорового образа жизни. Организаторами выступают министерство спорта РФ, Всероссийская федерация самбо, министерство спорта Татарстана, Федерация самбо Татарстана, творческое объединение "Ак Барс Арт".

https://ria.ru/20230403/galimova-1862701688.html

https://ria.ru/20230407/volzhskiy_put-1863835504.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

казань, республика татарстан (татарстан), россия, министерство спорта рф, всероссийская федерация самбо, самбо