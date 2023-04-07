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Действующие участники СВО приедут в Казань на соревнования по самбо - РИА Новости, 07.04.2023
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19:24 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/sambo-1863873369.html
Действующие участники СВО приедут в Казань на соревнования по самбо
Действующие участники СВО приедут в Казань на соревнования по самбо - РИА Новости, 07.04.2023
Действующие участники СВО приедут в Казань на соревнования по самбо
Действующие участники специальной военной операции из Южного и Восточного военных округов приедут в Казань на всероссийские соревнования по самбо, которые... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T19:24
2023-04-07T19:24
республика татарстан
казань
республика татарстан (татарстан)
россия
министерство спорта рф
всероссийская федерация самбо
самбо
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КАЗАНЬ, 7 апр – РИА Новости. Действующие участники специальной военной операции из Южного и Восточного военных округов приедут в Казань на всероссийские соревнования по самбо, которые пройдут 8-9 апреля, сообщают организаторы турнира. "В спортивном комплексе "Батыр" 8-9 апреля состоятся XXXIII Всероссийские соревнования по самбо, посвященные памяти мастера спорта международного класса Накипа Мадьярова. Три действующих участника СВО из Южного и Восточного военного округов взяли отпуска, чтобы участвовать в соревнованиях в Казани", - говорится в сообщении. Отмечается, что после турнира защитники Родины вернутся к выполнению боевых задач. Всего соревнования объединят около 250 участников из 30 регионов, 10 федеральных округов. В том числе в них примут участие спортсмены Донецкой и Луганской народных республик. Состязания пройдут в трех дисциплинах: спортивное самбо мужчины (в восьми весовых категориях), спортивное самбо женщины (в пяти весовых категориях), боевое самбо мужчины (шесть весовых категорий). Турнир проводится в рамках федерального проекта "Za Самбо" и направлен на воспитание молодежи посредством спорта и здорового образа жизни. Организаторами выступают министерство спорта РФ, Всероссийская федерация самбо, министерство спорта Татарстана, Федерация самбо Татарстана, творческое объединение "Ак Барс Арт".
https://ria.ru/20230403/galimova-1862701688.html
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казань, республика татарстан (татарстан), россия, министерство спорта рф, всероссийская федерация самбо, самбо
Республика Татарстан, Казань, Республика Татарстан (Татарстан), Россия, Министерство спорта РФ, Всероссийская федерация самбо, Самбо

Действующие участники СВО приедут в Казань на соревнования по самбо

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСамбо
Самбо - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Самбо. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 7 апр – РИА Новости. Действующие участники специальной военной операции из Южного и Восточного военных округов приедут в Казань на всероссийские соревнования по самбо, которые пройдут 8-9 апреля, сообщают организаторы турнира.
"В спортивном комплексе "Батыр" 8-9 апреля состоятся XXXIII Всероссийские соревнования по самбо, посвященные памяти мастера спорта международного класса Накипа Мадьярова. Три действующих участника СВО из Южного и Восточного военного округов взяли отпуска, чтобы участвовать в соревнованиях в Казани", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что после турнира защитники Родины вернутся к выполнению боевых задач.
Всего соревнования объединят около 250 участников из 30 регионов, 10 федеральных округов. В том числе в них примут участие спортсмены Донецкой и Луганской народных республик.
Состязания пройдут в трех дисциплинах: спортивное самбо мужчины (в восьми весовых категориях), спортивное самбо женщины (в пяти весовых категориях), боевое самбо мужчины (шесть весовых категорий).
Турнир проводится в рамках федерального проекта "Za Самбо" и направлен на воспитание молодежи посредством спорта и здорового образа жизни. Организаторами выступают министерство спорта РФ, Всероссийская федерация самбо, министерство спорта Татарстана, Федерация самбо Татарстана, творческое объединение "Ак Барс Арт".
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Республика ТатарстанКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)РоссияМинистерство спорта РФВсероссийская федерация самбоСамбо
 
 
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