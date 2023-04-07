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РЖД выплатили государству почти 2,5 миллиона рублей за сбитого тигра - РИА Новости, 07.04.2023
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03:32 07.04.2023 (обновлено: 03:38 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/rzhd-1863635615.html
РЖД выплатили государству почти 2,5 миллиона рублей за сбитого тигра
РЖД выплатили государству почти 2,5 миллиона рублей за сбитого тигра - РИА Новости, 07.04.2023
РЖД выплатили государству почти 2,5 миллиона рублей за сбитого тигра
Российские железные дороги (РЖД) выплатили государству за сбитого краснокнижного амурского тигра почти 2,5 миллиона рублей, сообщает Дальневосточная... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T03:32
2023-04-07T03:38
происшествия
вяземский район
хабаровский край
ржд
дальневосточная транспортная прокуратура
дальневосточная железная дорога
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ХАБАРОВСК, 7 апр - РИА Новости. Российские железные дороги (РЖД) выплатили государству за сбитого краснокнижного амурского тигра почти 2,5 миллиона рублей, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. По данным надзорного ведомства, случай произошел на 8667-м километре перегона Аван – Котиково (Вяземский район Хабаровского края) Дальневосточной железной дороги. Грузовой поезд смертельно травмировал хищника перебегавшего пути. Когда произошел инцидент не сообщается. "Размер ущерба, причиненного дикой природе гибелью краснокнижного животного составил 2 миллиона 464 тысячи рублей. В этой связи транспортный прокурор обратился в суд с иском о взыскании с ОАО "РЖД" компенсации за гибель дикого животного. Ответчик, не дожидаясь судебного решения, ущерб возместил, перечислив денежные средства на счет Департамента Росприроднадзора по ДФО", - информирует прокуратура. В соответствии с законодательством вред, причиненный источником повышенной опасности, в том числе железнодорожным подвижным составом, обязан возместить его владелец.
https://ria.ru/20230406/rzhd-1863500268.html
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происшествия, вяземский район, хабаровский край, ржд, дальневосточная транспортная прокуратура, дальневосточная железная дорога
Происшествия, Вяземский район, Хабаровский край, РЖД, Дальневосточная транспортная прокуратура, Дальневосточная железная дорога
РЖД выплатили государству почти 2,5 миллиона рублей за сбитого тигра

РЖД выплатили государству почти 2,5 миллиона рублей за сбитого амурского тигра

© РИА Новости / Александр КряжевПоезд РЖД
Поезд РЖД - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Поезд РЖД. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 7 апр - РИА Новости. Российские железные дороги (РЖД) выплатили государству за сбитого краснокнижного амурского тигра почти 2,5 миллиона рублей, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
По данным надзорного ведомства, случай произошел на 8667-м километре перегона Аван – Котиково (Вяземский район Хабаровского края) Дальневосточной железной дороги. Грузовой поезд смертельно травмировал хищника перебегавшего пути. Когда произошел инцидент не сообщается.
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"Размер ущерба, причиненного дикой природе гибелью краснокнижного животного составил 2 миллиона 464 тысячи рублей. В этой связи транспортный прокурор обратился в суд с иском о взыскании с ОАО "РЖД" компенсации за гибель дикого животного. Ответчик, не дожидаясь судебного решения, ущерб возместил, перечислив денежные средства на счет Департамента Росприроднадзора по ДФО", - информирует прокуратура.
В соответствии с законодательством вред, причиненный источником повышенной опасности, в том числе железнодорожным подвижным составом, обязан возместить его владелец.
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ПроисшествияВяземский районХабаровский крайРЖДДальневосточная транспортная прокуратураДальневосточная железная дорога
 
 
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