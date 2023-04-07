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Врач рассказал о полезной и дешевой рыбе
Врач рассказал о полезной и дешевой рыбе - РИА Новости, 07.04.2023
Врач рассказал о полезной и дешевой рыбе
Употребление рыбы продлевает жизнь, уверен кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский. В интервью радио Sputnik он дал совет, как выбирать... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T02:15
2023-04-07T02:15
2023-04-07T02:18
общество
россия
андрей бобровский
здоровье
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Употребление рыбы продлевает жизнь, уверен кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский. В интервью радио Sputnik он дал совет, как выбирать полезную и дешевую рыбу с помощью правила четырех "с".В регионах, где доля людей старше 90 лет в общей численности населения сравнительно велика, проводилось исследование, в ходе которого ученые выяснили, что одним из секретов долгожительства является частое употребление рыбы, сказал Бобровский.По его словам, практически любая рыба обладает ценными для организма свойствами, не нужно покупать дорогие сорта. Бобровский предложил необычный способ выбора полезного и одновременно дешевого продукта."Есть правило четырех "с". То есть я советую употреблять сардину, салаку, сельдь и скумбрию. Обращайте внимание в магазинах на такую рыбу. Вся рыба на "с" особенно полезна и чаще всего отличается оптимальным сочетанием цены и качества. При желании можно найти и дорогую рыбу на "с", но это не обязательно", — уточнил он.Врач рекомендует пробовать разные виды рыбы."Рыба разнообразна, и польза, которую она может принести организму, тоже разнообразна. Понятно, что чем больше разной рыбы вы употребляете, тем лучше", —добавил Бобровский.
https://ria.ru/20230330/ryba-1861827710.html
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общество, россия, андрей бобровский, здоровье, питание, продукты
Общество, Россия, Андрей Бобровский, Здоровье, Питание, Продукты
Врач рассказал о полезной и дешевой рыбе
Врач Бобровский: сардина, салака, сельдь и скумбрия относятся к полезной и дешевой рыбе
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
Употребление рыбы продлевает жизнь, уверен кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский. В интервью
радио Sputnik он дал совет, как выбирать полезную и дешевую рыбу с помощью правила четырех "с".
В регионах, где доля людей старше 90 лет в общей численности населения сравнительно велика, проводилось исследование, в ходе которого ученые выяснили, что одним из секретов долгожительства является частое употребление рыбы, сказал Бобровский
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"Именно рыба и морепродукты являются тем священным Граалем, который позволяет долго жить. Почему так? Дело в составе жиров. Жиры в рыбе и морепродуктах очень полезны, они препятствуют развитию онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также появлению избыточного веса", — пояснил врач.
По его словам, практически любая рыба обладает ценными для организма свойствами, не нужно покупать дорогие сорта. Бобровский предложил необычный способ выбора полезного и одновременно дешевого продукта.
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"Есть правило четырех "с". То есть я советую употреблять сардину, салаку, сельдь и скумбрию. Обращайте внимание в магазинах на такую рыбу. Вся рыба на "с" особенно полезна и чаще всего отличается оптимальным сочетанием цены и качества. При желании можно найти и дорогую рыбу на "с", но это не обязательно", — уточнил он.
Врач рекомендует пробовать разные виды рыбы.
"Рыба разнообразна, и польза, которую она может принести организму, тоже разнообразна. Понятно, что чем больше разной рыбы вы употребляете, тем лучше", —добавил Бобровский.
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