https://ria.ru/20230407/runet-1863642004.html

Рунету исполнилось 29 лет

Рунету исполнилось 29 лет - РИА Новости, 07.04.2023

Рунету исполнилось 29 лет

Ровно 29 лет назад, 7 апреля 1994 года, был зарегистрирован и занесен в международный национальный доменный перечень домен .RU, сегодня эта дата считается днем... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T06:33

2023-04-07T06:33

2023-04-07T07:01

общество

технологии

россия

сергей плуготаренко

сергей гребенников

мтс

российская ассоциация электронных коммуникаций

мегафон

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ровно 29 лет назад, 7 апреля 1994 года, был зарегистрирован и занесен в международный национальный доменный перечень домен .RU, сегодня эта дата считается днем рождения Рунета. По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), по итогам февраля в зоне .RU было зарегистрировано более 4,9 миллиона доменов. Ежедневная аудитория Рунета сейчас составляет 95,3 миллиона человек. РИА Новости узнало у ведущих экспертов в области интернета и отраслевых организаций, как за эти 29 лет изменился Рунет и чего он достиг. Предки современного рунета "Многие сервисы, которыми мы пользуемся сейчас, уже тогда имели своеобразных предвестников", - отмечает генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко. По его словам, хотя "ВКонтакте" и "Одноклассники" появились уже во второй половине нулевых, до этого у пользователей была возможность создавать свои странички и анкеты на сайтах вроде Narod.ru или "Живой журнал" (ЖЖ). "Компьютера у меня не было, поэтому я проводила много времени у подруги дома, изучая первые сайты: почта Hotmail, сайты Aport.ru, Yahoo.com и Rambler.ru… Примерно в то же время в Рунете появилась ICQ, благодаря которой можно было общаться со всем миром - я пропадала там часами", - рассказывает о своем знакомстве с Рунетом генеральный директор "ВКонтакте" Марина Краснова. Одной из отличительных черт Рунета ранних лет, о которой вспоминают пользователи, была скорость работы сети. "Пропускная способность интернета не позволяла потреблять столько контента, сколько сейчас. Немногие вспомнят, но тогда порой приходилось приостанавливать загрузку картинок на странице, оставляя только текст для экономии трафика", - отмечает Плуготаренко. С тех пор скорость работы интернета в России значительно увеличилась. Так, скорость домашнего интернета у МТС в начале 1990-х годов составляла 14,4 килобит в секунду, сегодня же она доходит до 1 гигабита в секунду. Мобильный интернет в сетях "Мегафона" и МТС появился в 1999 году. Скорость работы сети "Мегафона" тогда не превышала 10 килобит в секунду, МТС - 9,6 килобит в секунду. Сейчас максимальная скорость интернета "Мегафона" на сетях LTE Advanced превышает 300 мегабит в секунду, а пиковые скорости передачи данных в мобильных сетях МТС могут достигать 500 мегабит в секунду. Средняя скорость мобильного интернета в сетях "Билайна" в 2005 году составляла около 30-40 килобит в секунду. Сегодня же этот показатель в среднем превышает 11 мегабит в секунду, максимальная скорость - более 500 мегабит в секунду. Рунет - второй мир Раньше Рунет скорее был интересен любителям чего-то нового, он не носил массовый характер. Люди заходили в него для того, чтобы найти что-то в поисковике и проверить свою почту, время нахождения в онлайне было ограниченным, вспоминает Краснова. Только сервисами VK в четвертом квартале 2022 года ежедневно пользовались 73 миллиона человек, следует из отчета компании. При этом ежедневная аудитория социальной сети "ВКонтакте" в марте составила 53,6 миллиона человек. А "Яндекс Поиском" ежедневно пользуется 60 миллионов человек в день. Проник интернет и в образование. По словам Плуготаренко, на заре Рунета образование не было завязано на компьютеры и интернет. "Учились в аналоговом формате", - отмечает эксперт. Однако сейчас продуктами и сервисами одной лишь онлайн-платформы от VK "Учи.ру" пользуются свыше 12 миллионов учеников, 6 миллионов родителей и 800 тысяч учителей. А к онлайн-платформе "Яндекс Учебник" на сегодняшний день подключено 4,1 миллиона учеников из 39 тысяч российских школ. Цифровая экономика Интернет подарил стране целые отрасли цифровой экономики, о которых на заре появления Рунета еще никто даже не думал, подчеркивает Плуготаренко. Всего в России насчитывается больше 60 тысяч интернет-магазинов, включая магазины омниканальных компаний (торговые предприятия, которые имеют стационарную физическую розницу и онлайн-канал) и маркетплейсы, сообщил РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. По его словам, совокупная аудитория интернет-торговли в России составляет более 70 миллионов человек, ежедневное число заказов в среднем - около 8 миллионов. А оборот интернет-торговли физическими товарами в 2022 году составил 4,98 триллиона рублей. Всего же, по подсчетам РАЭК, вклад Рунета в экономику России по итогам 2022 года может составлять до 11,8 триллиона рублей.

https://ria.ru/20230227/yandeks-1854481886.html

https://ria.ru/20221215/blogery-1838757802.html

https://ria.ru/20230405/telekanaly-1863109116.html

https://ria.ru/20230406/internet-1863541359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, сергей плуготаренко, сергей гребенников, мтс, российская ассоциация электронных коммуникаций, мегафон