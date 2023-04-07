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В Дагестане девушка упала в обрыв на аттракционе по роупджампингу
В Дагестане девушка упала в обрыв на аттракционе по роупджампингу - РИА Новости, 07.04.2023
В Дагестане девушка упала в обрыв на аттракционе по роупджампингу
Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против организатора аттракциона по роупджампингу (прыжки с высоты на альпинистской веревке), на котором девушка РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T10:51
2023-04-07T10:51
2023-04-07T12:35
происшествия
республика дагестан
новости - туризм
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МАХАЧКАЛА, 7 апр - РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против организатора аттракциона по роупджампингу (прыжки с высоты на альпинистской веревке), на котором девушка упала в обрыв и получила тяжелые травмы, сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. “Возбуждено уголовное дело в отношении организатора экстремальных прыжков с высоты по признакам преступления, предусмотренного пунктом “в” части 2 статьи 238 УК РФ (“Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью”)”, – говорится в сообщении. По данным следствия, 21 марта на альпинистской площадке у обрыва каньона Цолотль в селе Арани Хунзахского района Дагестана подозреваемый надел альпинистское снаряжение на девушку, желавшую совершить экстремальный прыжок, при этом не провел инструктаж и "не оценил безопасность выполненных действий". Оступившись, девушка потеряла равновесие и упала в обрыв. При падении она ударилась о каменную стену, где ее остановили страховочные веревки. В результате падения и удара об скалу потерпевшая получила множественные переломы и ушибы.
https://ria.ru/20230113/sud-1844543314.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика дагестан, новости - туризм
Происшествия, Республика Дагестан, Новости - Туризм
В Дагестане девушка упала в обрыв на аттракционе по роупджампингу
В Дагестане девушка получила переломы и ушибы после падения в обрыв во время роупджампинга
МАХАЧКАЛА, 7 апр - РИА Новости.
Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против организатора аттракциона по роупджампингу (прыжки с высоты на альпинистской веревке), на котором девушка упала в обрыв и получила тяжелые травмы, сообщили
во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
“Возбуждено уголовное дело в отношении организатора экстремальных прыжков с высоты по признакам преступления, предусмотренного пунктом “в” части 2 статьи 238 УК РФ (“Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью”)”, – говорится в сообщении.
По данным следствия, 21 марта на альпинистской площадке у обрыва каньона Цолотль в селе Арани Хунзахского района Дагестана подозреваемый надел альпинистское снаряжение на девушку, желавшую совершить экстремальный прыжок, при этом не провел инструктаж и "не оценил безопасность выполненных действий".
Оступившись, девушка потеряла равновесие и упала в обрыв. При падении она ударилась о каменную стену, где ее остановили страховочные веревки. В результате падения и удара об скалу потерпевшая получила множественные переломы и ушибы.
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