https://ria.ru/20230407/roupdzhamping-1863676811.html

В Дагестане девушка упала в обрыв на аттракционе по роупджампингу

В Дагестане девушка упала в обрыв на аттракционе по роупджампингу - РИА Новости, 07.04.2023

В Дагестане девушка упала в обрыв на аттракционе по роупджампингу

Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против организатора аттракциона по роупджампингу (прыжки с высоты на альпинистской веревке), на котором девушка РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T10:51

2023-04-07T10:51

2023-04-07T12:35

происшествия

республика дагестан

новости - туризм

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МАХАЧКАЛА, 7 апр - РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против организатора аттракциона по роупджампингу (прыжки с высоты на альпинистской веревке), на котором девушка упала в обрыв и получила тяжелые травмы, сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. “Возбуждено уголовное дело в отношении организатора экстремальных прыжков с высоты по признакам преступления, предусмотренного пунктом “в” части 2 статьи 238 УК РФ (“Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью”)”, – говорится в сообщении. По данным следствия, 21 марта на альпинистской площадке у обрыва каньона Цолотль в селе Арани Хунзахского района Дагестана подозреваемый надел альпинистское снаряжение на девушку, желавшую совершить экстремальный прыжок, при этом не провел инструктаж и "не оценил безопасность выполненных действий". Оступившись, девушка потеряла равновесие и упала в обрыв. При падении она ударилась о каменную стену, где ее остановили страховочные веревки. В результате падения и удара об скалу потерпевшая получила множественные переломы и ушибы.

https://ria.ru/20230113/sud-1844543314.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, республика дагестан, новости - туризм