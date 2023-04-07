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План приазовского наступления ВСУ разработан в США и Британии, заявил Рогов - РИА Новости, 07.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:54 07.04.2023 (обновлено: 07:55 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/rogov-1863646386.html
План приазовского наступления ВСУ разработан в США и Британии, заявил Рогов
План приазовского наступления ВСУ разработан в США и Британии, заявил Рогов - РИА Новости, 07.04.2023
План приазовского наступления ВСУ разработан в США и Британии, заявил Рогов
План приазовского наступления украинских войск разработан кураторами в США и Великобритании, украинские военачальники лишь пешки в их игре, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T07:54
2023-04-07T07:55
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
сша
великобритания
владимир рогов
валерий залужный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. План приазовского наступления украинских войск разработан кураторами в США и Великобритании, украинские военачальники лишь пешки в их игре, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Анонсируемый киевским режимом план приазовского наступления в Запорожской области разработан натовскими военными в США и Британии. Зеленский и Залужный (главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный - ред.) - лишь пешки в этой игре. Они озвучивают лишь только то, что им указали, делать из них великих стратегов не стоит", - сказал Рогов. По его словам, в разработанном плане главная роль отведена быстрому прорыву с помощью бронетехники к побережью Азовского моря, минуя крупные города и населенные пункты. "Их главная цель - разрезать сухопутный коридор и снабжение нашей группировки. По их формуле, наступлению будут предшествовать удары управляемыми снарядами и дронами-камикадзе по инфраструктуре, а затем уже пойдут штурмовые группы с бронетехникой. Вопрос остается лишь в направлении удара", - подчеркнул Рогов и добавил, что российским военным известно о планах и подготовки противника. "Принимаются все меры по защите нашего региона", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается город Запорожье.
https://ria.ru/20230406/poteri-1863570609.html
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в мире, запорожская область, сша, великобритания, владимир рогов, валерий залужный
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, США, Великобритания, Владимир Рогов, Валерий Залужный
План приазовского наступления ВСУ разработан в США и Британии, заявил Рогов

Рогов: план приазовского наступления украинских войск разработан в США и Британии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. План приазовского наступления украинских войск разработан кураторами в США и Великобритании, украинские военачальники лишь пешки в их игре, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Анонсируемый киевским режимом план приазовского наступления в Запорожской области разработан натовскими военными в США и Британии. Зеленский и Залужный (главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный - ред.) - лишь пешки в этой игре. Они озвучивают лишь только то, что им указали, делать из них великих стратегов не стоит", - сказал Рогов.
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По его словам, в разработанном плане главная роль отведена быстрому прорыву с помощью бронетехники к побережью Азовского моря, минуя крупные города и населенные пункты.
"Их главная цель - разрезать сухопутный коридор и снабжение нашей группировки. По их формуле, наступлению будут предшествовать удары управляемыми снарядами и дронами-камикадзе по инфраструктуре, а затем уже пойдут штурмовые группы с бронетехникой. Вопрос остается лишь в направлении удара", - подчеркнул Рогов и добавил, что российским военным известно о планах и подготовки противника. "Принимаются все меры по защите нашего региона", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается город Запорожье.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьСШАВеликобританияВладимир РоговВалерий Залужный
 
 
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