https://ria.ru/20230407/rebenok-1863688143.html

В Ярославле ищут пропавшего мальчика с особенностями развития

В Ярославле ищут пропавшего мальчика с особенностями развития - РИА Новости, 07.04.2023

В Ярославле ищут пропавшего мальчика с особенностями развития

Поиски пропавшего в Ярославле 12-летнего мальчика с особенностями развития продолжаются второй день, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T11:20

2023-04-07T11:20

2023-04-07T11:20

происшествия

ярославль

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Поиски пропавшего в Ярославле 12-летнего мальчика с особенностями развития продолжаются второй день, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского поисково-спасательного отряда "Ярспас" Мария Бородина. Согласно размещенной в соцсетях и СМИ ориентировке, 12-летний мальчик ушел из дома в Дзержинском районе Ярославля 6 апреля, с тех пор его местонахождение неизвестно. Уточняется, что пропавший - ребенок с особенностями развития. "Поиски начались вчера. В первую очередь поисковики отрабатывали места, где можно поесть, попить, погреться, а также заброшенные здания, где можно переночевать. Отрабатывали ближний круг знакомых, родственников ребенка. Сейчас поиски продолжаются, мальчик пока не найден", - рассказала Бородина. Ночью в Ярославле было примерно минус четыре градуса. В УМВД по Ярославской области сообщили РИА Новости, что полиция ведет поиски мальчика.

https://ria.ru/20230406/pensionerka-1863366675.html

ярославль

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, ярославль, ярославская область