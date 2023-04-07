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В Ярославле ищут пропавшего мальчика с особенностями развития
В Ярославле ищут пропавшего мальчика с особенностями развития - РИА Новости, 07.04.2023
В Ярославле ищут пропавшего мальчика с особенностями развития
Поиски пропавшего в Ярославле 12-летнего мальчика с особенностями развития продолжаются второй день, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T11:20
2023-04-07T11:20
2023-04-07T11:20
происшествия
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ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Поиски пропавшего в Ярославле 12-летнего мальчика с особенностями развития продолжаются второй день, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского поисково-спасательного отряда "Ярспас" Мария Бородина. Согласно размещенной в соцсетях и СМИ ориентировке, 12-летний мальчик ушел из дома в Дзержинском районе Ярославля 6 апреля, с тех пор его местонахождение неизвестно. Уточняется, что пропавший - ребенок с особенностями развития. "Поиски начались вчера. В первую очередь поисковики отрабатывали места, где можно поесть, попить, погреться, а также заброшенные здания, где можно переночевать. Отрабатывали ближний круг знакомых, родственников ребенка. Сейчас поиски продолжаются, мальчик пока не найден", - рассказала Бородина. Ночью в Ярославле было примерно минус четыре градуса. В УМВД по Ярославской области сообщили РИА Новости, что полиция ведет поиски мальчика.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ярославль, ярославская область
Происшествия, Ярославль, Ярославская область
В Ярославле ищут пропавшего мальчика с особенностями развития
Пропавшего 12-летнего мальчика с особенностями развития второй день ищут в Ярославле
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Поиски пропавшего в Ярославле 12-летнего мальчика с особенностями развития продолжаются второй день, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского поисково-спасательного отряда "Ярспас" Мария Бородина.
Согласно размещенной в соцсетях и СМИ ориентировке, 12-летний мальчик ушел из дома в Дзержинском районе Ярославля 6 апреля, с тех пор его местонахождение неизвестно. Уточняется, что пропавший - ребенок с особенностями развития.
"Поиски начались вчера. В первую очередь поисковики отрабатывали места, где можно поесть, попить, погреться, а также заброшенные здания, где можно переночевать. Отрабатывали ближний круг знакомых, родственников ребенка. Сейчас поиски продолжаются, мальчик пока не найден", - рассказала Бородина.
Ночью в Ярославле было примерно минус четыре градуса.
В УМВД по Ярославской области сообщили РИА Новости, что полиция ведет поиски мальчика.
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