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В Ярославле ищут пропавшего мальчика с особенностями развития - РИА Новости, 07.04.2023
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11:20 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/rebenok-1863688143.html
В Ярославле ищут пропавшего мальчика с особенностями развития
В Ярославле ищут пропавшего мальчика с особенностями развития - РИА Новости, 07.04.2023
В Ярославле ищут пропавшего мальчика с особенностями развития
Поиски пропавшего в Ярославле 12-летнего мальчика с особенностями развития продолжаются второй день, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T11:20
2023-04-07T11:20
происшествия
ярославль
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Поиски пропавшего в Ярославле 12-летнего мальчика с особенностями развития продолжаются второй день, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского поисково-спасательного отряда "Ярспас" Мария Бородина. Согласно размещенной в соцсетях и СМИ ориентировке, 12-летний мальчик ушел из дома в Дзержинском районе Ярославля 6 апреля, с тех пор его местонахождение неизвестно. Уточняется, что пропавший - ребенок с особенностями развития. "Поиски начались вчера. В первую очередь поисковики отрабатывали места, где можно поесть, попить, погреться, а также заброшенные здания, где можно переночевать. Отрабатывали ближний круг знакомых, родственников ребенка. Сейчас поиски продолжаются, мальчик пока не найден", - рассказала Бородина. Ночью в Ярославле было примерно минус четыре градуса. В УМВД по Ярославской области сообщили РИА Новости, что полиция ведет поиски мальчика.
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происшествия, ярославль, ярославская область
Происшествия, Ярославль, Ярославская область
В Ярославле ищут пропавшего мальчика с особенностями развития

Пропавшего 12-летнего мальчика с особенностями развития второй день ищут в Ярославле

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Поиски пропавшего в Ярославле 12-летнего мальчика с особенностями развития продолжаются второй день, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского поисково-спасательного отряда "Ярспас" Мария Бородина.
Согласно размещенной в соцсетях и СМИ ориентировке, 12-летний мальчик ушел из дома в Дзержинском районе Ярославля 6 апреля, с тех пор его местонахождение неизвестно. Уточняется, что пропавший - ребенок с особенностями развития.
"Поиски начались вчера. В первую очередь поисковики отрабатывали места, где можно поесть, попить, погреться, а также заброшенные здания, где можно переночевать. Отрабатывали ближний круг знакомых, родственников ребенка. Сейчас поиски продолжаются, мальчик пока не найден", - рассказала Бородина.
Ночью в Ярославле было примерно минус четыре градуса.
В УМВД по Ярославской области сообщили РИА Новости, что полиция ведет поиски мальчика.
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