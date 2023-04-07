https://ria.ru/20230407/rassledovanie-1863805222.html

Расследование деятельности биолабораторий США продолжится, заявил Косачев

Расследование деятельности биолабораторий США продолжится, заявил Косачев - РИА Новости, 07.04.2023

Расследование деятельности биолабораторий США продолжится, заявил Косачев

Законодатели продолжат расследование деятельности биолабораторий США на Украине, каким будет формат этой работы, подлежит обсуждению, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T16:23

2023-04-07T16:23

2023-04-07T16:23

совет федерации рф

вооруженные силы рф

госдума рф

константин косачев

игорь кириллов

безопасность

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Законодатели продолжат расследование деятельности биолабораторий США на Украине, каким будет формат этой работы, подлежит обсуждению, заявил РИА Новости в пятницу вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов ранее заявил, что США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине и расширяют формат подготовки украинских биологов. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине по итогам своей работы за год подготовила доклад, Госдума планирует рассмотреть его 11 апреля, Совфед – 12-го. "Расследование (комиссии) завершено в установленные законодательством сроки 22 марта. Работа парламентариев на этом направлении, разумеется, будет продолжаться столько, сколько потребуется, но её форматы подлежат дальнейшему обсуждению", - сказал Косачев.

https://ria.ru/20230407/biolaboratorii-1863782810.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

совет федерации рф, вооруженные силы рф, госдума рф, константин косачев, игорь кириллов, безопасность