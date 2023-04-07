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Расследование деятельности биолабораторий США продолжится, заявил Косачев - РИА Новости, 07.04.2023
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16:23 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/rassledovanie-1863805222.html
Расследование деятельности биолабораторий США продолжится, заявил Косачев
Расследование деятельности биолабораторий США продолжится, заявил Косачев - РИА Новости, 07.04.2023
Расследование деятельности биолабораторий США продолжится, заявил Косачев
Законодатели продолжат расследование деятельности биолабораторий США на Украине, каким будет формат этой работы, подлежит обсуждению, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T16:23
2023-04-07T16:23
совет федерации рф
вооруженные силы рф
госдума рф
константин косачев
игорь кириллов
безопасность
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Законодатели продолжат расследование деятельности биолабораторий США на Украине, каким будет формат этой работы, подлежит обсуждению, заявил РИА Новости в пятницу вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов ранее заявил, что США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине и расширяют формат подготовки украинских биологов. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине по итогам своей работы за год подготовила доклад, Госдума планирует рассмотреть его 11 апреля, Совфед – 12-го. "Расследование (комиссии) завершено в установленные законодательством сроки 22 марта. Работа парламентариев на этом направлении, разумеется, будет продолжаться столько, сколько потребуется, но её форматы подлежат дальнейшему обсуждению", - сказал Косачев.
https://ria.ru/20230407/biolaboratorii-1863782810.html
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совет федерации рф, вооруженные силы рф, госдума рф, константин косачев, игорь кириллов, безопасность
Совет Федерации РФ, Вооруженные силы РФ, Госдума РФ, Константин Косачев, Игорь Кириллов, Безопасность
Расследование деятельности биолабораторий США продолжится, заявил Косачев

Косачев: парламентарии продолжат расследование деятельности биолабораторий США на Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Законодатели продолжат расследование деятельности биолабораторий США на Украине, каким будет формат этой работы, подлежит обсуждению, заявил РИА Новости в пятницу вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов ранее заявил, что США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине и расширяют формат подготовки украинских биологов.
Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине по итогам своей работы за год подготовила доклад, Госдума планирует рассмотреть его 11 апреля, Совфед – 12-го.
"Расследование (комиссии) завершено в установленные законодательством сроки 22 марта. Работа парламентариев на этом направлении, разумеется, будет продолжаться столько, сколько потребуется, но её форматы подлежат дальнейшему обсуждению", - сказал Косачев.
Знак биологической опасности - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине
Вчера, 15:20
 
Совет Федерации РФВооруженные силы РФГосдума РФКонстантин КосачевИгорь КирилловБезопасность
 
 
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