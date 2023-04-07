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Российские системы ПВО за сутки сбили 11 украинских дронов - РИА Новости, 07.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:28 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/pvo-1863765570.html
Российские системы ПВО за сутки сбили 11 украинских дронов
Российские системы ПВО за сутки сбили 11 украинских дронов - РИА Новости, 07.04.2023
Российские системы ПВО за сутки сбили 11 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:28
2023-04-07T14:28
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Также, уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольгинка, Привольное Донецкой народной республики, Кармазиновка, Новокраснянка Луганской народной республики и Ремовка Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 406 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3695 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8563 танка и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4525 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9334 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230407/pentagon-1863633868.html
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россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность
Российские системы ПВО за сутки сбили 11 украинских дронов

Российские системы ПВО за сутки сбили 11 украинских дронов и два снаряда HIMARS

© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Lauren SilverthorneБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Lauren Silverthorne
Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Также, уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольгинка, Привольное Донецкой народной республики, Кармазиновка, Новокраснянка Луганской народной республики и Ремовка Запорожской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 406 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3695 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8563 танка и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4525 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9334 единицы специальной военной автомобильной техники.
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