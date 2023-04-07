https://ria.ru/20230407/pvo-1863765570.html

Российские системы ПВО за сутки сбили 11 украинских дронов

Российские системы ПВО за сутки сбили 11 украинских дронов - РИА Новости, 07.04.2023

Российские системы ПВО за сутки сбили 11 украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T14:28

2023-04-07T14:28

2023-04-07T14:28

специальная военная операция на украине

россия

украина

безопасность

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Также, уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольгинка, Привольное Донецкой народной республики, Кармазиновка, Новокраснянка Луганской народной республики и Ремовка Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 406 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3695 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8563 танка и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4525 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9334 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230407/pentagon-1863633868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, безопасность