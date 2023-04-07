https://ria.ru/20230407/pvo-1863765570.html
Российские системы ПВО за сутки сбили 11 украинских дронов
Российские системы ПВО за сутки сбили 11 украинских дронов - РИА Новости, 07.04.2023
Российские системы ПВО за сутки сбили 11 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:28
2023-04-07T14:28
2023-04-07T14:28
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857951487_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_9636265f9ddb77aa9404c9470d95aecb.jpg
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Также, уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольгинка, Привольное Донецкой народной республики, Кармазиновка, Новокраснянка Луганской народной республики и Ремовка Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 406 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3695 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8563 танка и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4525 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9334 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230407/pentagon-1863633868.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857951487_0:650:1864:2048_1920x0_80_0_0_db7e8d032aa01bf807e5c74b0747923b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность
Российские системы ПВО за сутки сбили 11 украинских дронов
Российские системы ПВО за сутки сбили 11 украинских дронов и два снаряда HIMARS
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Также, уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольгинка, Привольное Донецкой народной республики, Кармазиновка, Новокраснянка Луганской народной республики и Ремовка Запорожской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 406 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3695 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8563 танка и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4525 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9334 единицы специальной военной автомобильной техники.
СМИ: в соцсети утекли секретные документы Пентагона о конфликте на Украине