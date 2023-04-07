https://ria.ru/20230407/putin-1863672861.html
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 07.04.2023
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Деятельность президента России Владимира Путина скорее хорошо оценивают 81% россиян, ему доверяют 79% опрошенных, следует из результатов опроса Фонда... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T10:33
2023-04-07T10:33
2023-04-07T10:33
россия
владимир путин
фонд "общественное мнение"
фомнибус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863266129_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_da9ec5f86a4ac0b97f8f397a25a64ce5.jpg
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Деятельность президента России Владимира Путина скорее хорошо оценивают 81% россиян, ему доверяют 79% опрошенных, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". На вопрос, как они оценивают деятельность Путина на его посту, 81% россиян оценивают хорошо работу президента Путина на его посту, 8% – ответили, что скорее плохо, 11% – затруднились с ответом. Доверие Путину высказали 79% россиян, скорее не доверяют – 11%, 10% – затруднились с ответом. Опрос "ФОМнибус" проводился с 31 марта по 2 апреля в 104 населенных пункта, 53 субъекта РФ, 1500 респондентов.
https://ria.ru/20230404/rossiyane-1862782386.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863266129_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_37552ad89e2375c9c6e217743231c710.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", фомнибус
Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Опрос ФОМ: Путину доверяют 79 процентов россиян, 81 процент хорошо оценивают его работу