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Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 07.04.2023
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10:33 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/putin-1863672861.html
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 07.04.2023
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Деятельность президента России Владимира Путина скорее хорошо оценивают 81% россиян, ему доверяют 79% опрошенных, следует из результатов опроса Фонда... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T10:33
2023-04-07T10:33
россия
владимир путин
фонд "общественное мнение"
фомнибус
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Деятельность президента России Владимира Путина скорее хорошо оценивают 81% россиян, ему доверяют 79% опрошенных, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". На вопрос, как они оценивают деятельность Путина на его посту, 81% россиян оценивают хорошо работу президента Путина на его посту, 8% – ответили, что скорее плохо, 11% – затруднились с ответом. Доверие Путину высказали 79% россиян, скорее не доверяют – 11%, 10% – затруднились с ответом. Опрос "ФОМнибус" проводился с 31 марта по 2 апреля в 104 населенных пункта, 53 субъекта РФ, 1500 респондентов.
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россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", фомнибус
Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Опрос ФОМ: Путину доверяют 79 процентов россиян, 81 процент хорошо оценивают его работу

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Деятельность президента России Владимира Путина скорее хорошо оценивают 81% россиян, ему доверяют 79% опрошенных, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение".
На вопрос, как они оценивают деятельность Путина на его посту, 81% россиян оценивают хорошо работу президента Путина на его посту, 8% – ответили, что скорее плохо, 11% – затруднились с ответом.
Доверие Путину высказали 79% россиян, скорее не доверяют – 11%, 10% – затруднились с ответом.
Опрос "ФОМнибус" проводился с 31 марта по 2 апреля в 104 населенных пункта, 53 субъекта РФ, 1500 респондентов.
Аэропорт - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Большинство россиян готовы вернуться из-за границы, показал опрос
4 апреля, 00:03
 
РоссияВладимир ПутинФонд "Общественное мнение"ФОМнибус
 
 
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