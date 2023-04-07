https://ria.ru/20230407/putin-1863672861.html

Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 07.04.2023

Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Деятельность президента России Владимира Путина скорее хорошо оценивают 81% россиян, ему доверяют 79% опрошенных, следует из результатов опроса Фонда... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T10:33

2023-04-07T10:33

2023-04-07T10:33

россия

владимир путин

фонд "общественное мнение"

фомнибус

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Деятельность президента России Владимира Путина скорее хорошо оценивают 81% россиян, ему доверяют 79% опрошенных, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". На вопрос, как они оценивают деятельность Путина на его посту, 81% россиян оценивают хорошо работу президента Путина на его посту, 8% – ответили, что скорее плохо, 11% – затруднились с ответом. Доверие Путину высказали 79% россиян, скорее не доверяют – 11%, 10% – затруднились с ответом. Опрос "ФОМнибус" проводился с 31 марта по 2 апреля в 104 населенных пункта, 53 субъекта РФ, 1500 респондентов.

https://ria.ru/20230404/rossiyane-1862782386.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", фомнибус