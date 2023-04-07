https://ria.ru/20230407/puteshestviya-1863809991.html
В АТОР оценили размер долгов перед туристами за отмененные путевки
В АТОР оценили размер долгов перед туристами за отмененные путевки - РИА Новости, 07.04.2023
В АТОР оценили размер долгов перед туристами за отмененные путевки
Долги туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки сокращаются, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T17:04
2023-04-07T17:04
2023-04-07T17:04
туризм
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/74356/53/743565348_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_4c17a5f58c8423544bfd8848f8e45cfd.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Долги туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки сокращаются, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. "Мы видим динамику. По нашим подсчетам, сейчас их точно меньше миллиарда", — сказала Ломидзе.В конце 2022 года долг составлял порядка трех миллиардов рублей, уточнила она. "Оставшаяся сумма сконцентрирована на маленьких и средних компаниях", — добавила эксперт. По словам Ломидзе, уход туроператора "Солвекс" является в этом случае показательным. "Февраль-март — низкий сезон, и те компании, в которых не сопоставим объем задолженности, должны были закрыться. При этом большинство фирм, надеюсь, дотягивает до летнего сезона, когда сможет расплатиться", — уточнила собеседница. Напомним, "Солвекс" в конце марта заявил о прекращении деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам как внутреннего, так и международного въездного и выездного туризма.
https://ria.ru/20230331/bankrotstvo-1862056266.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/74356/53/743565348_114:0:1886:1329_1920x0_80_0_0_75adcdf288b323ec602e763c3b3adb5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
В АТОР оценили размер долгов перед туристами за отмененные путевки
АТОР: туроператоры должны клиентам за несостоявшиеся поездки меньше миллиарда рублей
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Долги туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки сокращаются, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
"Мы видим динамику. По нашим подсчетам, сейчас их точно меньше миллиарда", — сказала Ломидзе.
В конце 2022 года долг составлял порядка трех миллиардов рублей, уточнила она. "Оставшаяся сумма сконцентрирована на маленьких и средних компаниях", — добавила эксперт.
По словам Ломидзе, уход туроператора "Солвекс" является в этом случае показательным. "Февраль-март — низкий сезон, и те компании, в которых не сопоставим объем задолженности, должны были закрыться. При этом большинство фирм, надеюсь, дотягивает до летнего сезона, когда сможет расплатиться", — уточнила собеседница.
Напомним, "Солвекс" в конце марта заявил
о прекращении деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам как внутреннего, так и международного въездного и выездного туризма.
Крупный российский туроператор объявил о прекращении деятельности