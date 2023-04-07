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В АТОР оценили размер долгов перед туристами за отмененные путевки - РИА Новости, 07.04.2023
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Туризм
 
17:04 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/puteshestviya-1863809991.html
В АТОР оценили размер долгов перед туристами за отмененные путевки
В АТОР оценили размер долгов перед туристами за отмененные путевки - РИА Новости, 07.04.2023
В АТОР оценили размер долгов перед туристами за отмененные путевки
Долги туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки сокращаются, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T17:04
2023-04-07T17:04
туризм
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Долги туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки сокращаются, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. "Мы видим динамику. По нашим подсчетам, сейчас их точно меньше миллиарда", — сказала Ломидзе.В конце 2022 года долг составлял порядка трех миллиардов рублей, уточнила она. "Оставшаяся сумма сконцентрирована на маленьких и средних компаниях", — добавила эксперт. По словам Ломидзе, уход туроператора "Солвекс" является в этом случае показательным. "Февраль-март — низкий сезон, и те компании, в которых не сопоставим объем задолженности, должны были закрыться. При этом большинство фирм, надеюсь, дотягивает до летнего сезона, когда сможет расплатиться", — уточнила собеседница. Напомним, "Солвекс" в конце марта заявил о прекращении деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам как внутреннего, так и международного въездного и выездного туризма.
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туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
В АТОР оценили размер долгов перед туристами за отмененные путевки

АТОР: туроператоры должны клиентам за несостоявшиеся поездки меньше миллиарда рублей

© РИА НовостиПодсчёт денег, архивное фото
Подсчёт денег, архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Долги туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки сокращаются, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
"Мы видим динамику. По нашим подсчетам, сейчас их точно меньше миллиарда", — сказала Ломидзе.
В конце 2022 года долг составлял порядка трех миллиардов рублей, уточнила она. "Оставшаяся сумма сконцентрирована на маленьких и средних компаниях", — добавила эксперт.
По словам Ломидзе, уход туроператора "Солвекс" является в этом случае показательным. "Февраль-март — низкий сезон, и те компании, в которых не сопоставим объем задолженности, должны были закрыться. При этом большинство фирм, надеюсь, дотягивает до летнего сезона, когда сможет расплатиться", — уточнила собеседница.
Напомним, "Солвекс" в конце марта заявил о прекращении деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам как внутреннего, так и международного въездного и выездного туризма.
В офисе туроператора
Крупный российский туроператор объявил о прекращении деятельности
31 марта, 11:41
 
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