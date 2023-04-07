https://ria.ru/20230407/puteshestviya-1863809991.html

В АТОР оценили размер долгов перед туристами за отмененные путевки

В АТОР оценили размер долгов перед туристами за отмененные путевки - РИА Новости, 07.04.2023

В АТОР оценили размер долгов перед туристами за отмененные путевки

Долги туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки сокращаются, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T17:04

2023-04-07T17:04

2023-04-07T17:04

туризм

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Долги туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки сокращаются, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. "Мы видим динамику. По нашим подсчетам, сейчас их точно меньше миллиарда", — сказала Ломидзе.В конце 2022 года долг составлял порядка трех миллиардов рублей, уточнила она. "Оставшаяся сумма сконцентрирована на маленьких и средних компаниях", — добавила эксперт. По словам Ломидзе, уход туроператора "Солвекс" является в этом случае показательным. "Февраль-март — низкий сезон, и те компании, в которых не сопоставим объем задолженности, должны были закрыться. При этом большинство фирм, надеюсь, дотягивает до летнего сезона, когда сможет расплатиться", — уточнила собеседница. Напомним, "Солвекс" в конце марта заявил о прекращении деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам как внутреннего, так и международного въездного и выездного туризма.

https://ria.ru/20230331/bankrotstvo-1862056266.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор)