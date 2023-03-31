https://ria.ru/20230331/bankrotstvo-1862056266.html

Крупный российский туроператор объявил о прекращении деятельности

Крупный российский туроператор объявил о прекращении деятельности - РИА Новости, 31.03.2023

Крупный российский туроператор объявил о прекращении деятельности

Один из старейших туроператоров России "Солвекс" заявил о прекращении деятельности, одна из причин — невозможность погасить долг перед клиентами после... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:41

2023-03-31T11:41

2023-03-31T14:22

туризм

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туризм

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российский союз туриндустрии (рст)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

банкротство

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Один из старейших туроператоров России "Солвекс" заявил о прекращении деятельности, одна из причин — невозможность погасить долг перед клиентами после банкротства туроператора "Музенидис", говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ). "ООО "Туристическое агентство Солвекс" прекращает туроператорскую деятельность", — говорится в пресс-релизе. РСТ. По словам гендиректора компании Димитра Цонева, это вынужденное решение "из-за сложившейся международной обстановки". Он отметил, что за три года с начала пандемии клиентам вернули более пяти миллионов рублей задолженности по несостоявшимся турам."Если бы не геополитическая ситуация, мы смогли бы до конца 2022 года исполнить обязательства перед туристами еще на 7,5 миллиона рублей по турам в Болгарию, а также на 800 тысяч рублей по Греции, этот долг возник после банкротства туроператора "Музенидис". Но 2 февраля 2023 года Минэкономразвития заявило, что субсидий и отсрочки возврата средств за неосуществленные туры не будет. В этих условиях вести туроператорскую деятельность по выездным направлениям нецелесообразно", – пояснил руководитель туроператора.В РСТ отметили, что до пандемии компания преимущественно занималась европейскими странами – Болгарией, Грецией, Финляндией и другими.

https://ria.ru/20230119/turoperatory-1845987583.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, российский союз туриндустрии (рст), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), банкротство