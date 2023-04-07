Эксперты рассказали, куда россияне поедут на майские праздники
Опрос: Санкт-Петербург — самый популярный город для поездок в майские праздники
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Определены планы россиян на длинные майские выходные, сообщает МТС Travel и Bronevik.com.
Специалисты онлайн-сервисов проанализировали данные по 20 городам РФ и странам ближнего зарубежья с наибольшим числом бронирований на период с 29 апреля по 9 мая.
Лидером по количеству заказов по России стал Санкт-Петербург — его для майских каникул выбирают 11 процентов путешественников. Туристы планируют остаться в городе в среднем на три-четыре дня.
Семь процентов пользователей отправятся в Казань, шесть — Москву, по пять — Сочи и Нижний Новгород.
Среди наиболее популярных стран ближнего зарубежья — Белоруссия, Узбекистан и Абхазия. Лидером по количеству заявок стал Минск, за ним следуют Брест и Ташкент.
Больше всего туристов — 65 процентов — бронируют трехзвездочные гостиницы. Высок спрос на размещение в мини-отелях и апартаментах. Причем выбирают самые бюджетные варианты: средняя цена номера в открытой продаже — семь тысяч рублей в сутки, при этом фактическая цена бронирования — четыре тысячи.
Эксперты выяснили также, что каждый пятый путешественник планирует отдых с захватом рабочих дней со 2 по 5 мая.