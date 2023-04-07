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Эксперты рассказали, куда россияне поедут на майские праздники - РИА Новости, 07.04.2023
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Туризм
 
02:09 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/puteshestviya-1863472132.html
Эксперты рассказали, куда россияне поедут на майские праздники
Эксперты рассказали, куда россияне поедут на майские праздники - РИА Новости, 07.04.2023
Эксперты рассказали, куда россияне поедут на майские праздники
Определены планы россиян на длинные майские выходные, сообщает МТС Travel и Bronevik.com. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T02:09
2023-04-07T02:09
туризм
туризм
новости - туризм
санкт-петербург
россия
отдых в россии
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Определены планы россиян на длинные майские выходные, сообщает МТС Travel и Bronevik.com.Специалисты онлайн-сервисов проанализировали данные по 20 городам РФ и странам ближнего зарубежья с наибольшим числом бронирований на период с 29 апреля по 9 мая.Лидером по количеству заказов по России стал Санкт-Петербург — его для майских каникул выбирают 11 процентов путешественников. Туристы планируют остаться в городе в среднем на три-четыре дня. Семь процентов пользователей отправятся в Казань, шесть — Москву, по пять — Сочи и Нижний Новгород.Среди наиболее популярных стран ближнего зарубежья — Белоруссия, Узбекистан и Абхазия. Лидером по количеству заявок стал Минск, за ним следуют Брест и Ташкент.Больше всего туристов — 65 процентов — бронируют трехзвездочные гостиницы. Высок спрос на размещение в мини-отелях и апартаментах. Причем выбирают самые бюджетные варианты: средняя цена номера в открытой продаже — семь тысяч рублей в сутки, при этом фактическая цена бронирования — четыре тысячи.Эксперты выяснили также, что каждый пятый путешественник планирует отдых с захватом рабочих дней со 2 по 5 мая.
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туризм, новости - туризм, санкт-петербург, россия, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Санкт-Петербург, Россия, отдых в России
Эксперты рассказали, куда россияне поедут на майские праздники

Опрос: Санкт-Петербург — самый популярный город для поездок в майские праздники

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге
Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Определены планы россиян на длинные майские выходные, сообщает МТС Travel и Bronevik.com.
Специалисты онлайн-сервисов проанализировали данные по 20 городам РФ и странам ближнего зарубежья с наибольшим числом бронирований на период с 29 апреля по 9 мая.
Лидером по количеству заказов по России стал Санкт-Петербург — его для майских каникул выбирают 11 процентов путешественников. Туристы планируют остаться в городе в среднем на три-четыре дня.
Семь процентов пользователей отправятся в Казань, шесть — Москву, по пять — Сочи и Нижний Новгород.
Среди наиболее популярных стран ближнего зарубежья — Белоруссия, Узбекистан и Абхазия. Лидером по количеству заявок стал Минск, за ним следуют Брест и Ташкент.
Больше всего туристов — 65 процентов — бронируют трехзвездочные гостиницы. Высок спрос на размещение в мини-отелях и апартаментах. Причем выбирают самые бюджетные варианты: средняя цена номера в открытой продаже — семь тысяч рублей в сутки, при этом фактическая цена бронирования — четыре тысячи.
Эксперты выяснили также, что каждый пятый путешественник планирует отдых с захватом рабочих дней со 2 по 5 мая.
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