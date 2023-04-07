https://ria.ru/20230407/puteshestviya-1863472132.html

Эксперты рассказали, куда россияне поедут на майские праздники

Эксперты рассказали, куда россияне поедут на майские праздники - РИА Новости, 07.04.2023

Эксперты рассказали, куда россияне поедут на майские праздники

Определены планы россиян на длинные майские выходные, сообщает МТС Travel и Bronevik.com. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T02:09

2023-04-07T02:09

2023-04-07T02:09

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Определены планы россиян на длинные майские выходные, сообщает МТС Travel и Bronevik.com.Специалисты онлайн-сервисов проанализировали данные по 20 городам РФ и странам ближнего зарубежья с наибольшим числом бронирований на период с 29 апреля по 9 мая.Лидером по количеству заказов по России стал Санкт-Петербург — его для майских каникул выбирают 11 процентов путешественников. Туристы планируют остаться в городе в среднем на три-четыре дня. Семь процентов пользователей отправятся в Казань, шесть — Москву, по пять — Сочи и Нижний Новгород.Среди наиболее популярных стран ближнего зарубежья — Белоруссия, Узбекистан и Абхазия. Лидером по количеству заявок стал Минск, за ним следуют Брест и Ташкент.Больше всего туристов — 65 процентов — бронируют трехзвездочные гостиницы. Высок спрос на размещение в мини-отелях и апартаментах. Причем выбирают самые бюджетные варианты: средняя цена номера в открытой продаже — семь тысяч рублей в сутки, при этом фактическая цена бронирования — четыре тысячи.Эксперты выяснили также, что каждый пятый путешественник планирует отдых с захватом рабочих дней со 2 по 5 мая.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, санкт-петербург, россия, отдых в россии