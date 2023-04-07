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ВС России уничтожили в Донбассе два украинских склада боеприпасов
ВС России уничтожили в Донбассе два украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 07.04.2023
ВС России уничтожили в Донбассе два украинских склада боеприпасов
Российские военные уничтожили в Донбассе два украинских склада боеприпасов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:20
2023-04-07T14:20
2023-04-07T14:38
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
безопасность
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили в Донбассе два украинских склада боеприпасов, сообщило Минобороны."В районах населенных пунктов Ивановка Донецкой Народной Республики и Новолюбовка Луганской Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов ВСУ", — говорится в сводке ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Новоберислав Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт подразделения украинской 126-й бригады территориальной обороны.Как отмечается, средствами ПВО также перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS и уничтожены 11 беспилотников в районах населенных пунктов Ольгинка, Привольное ДНР, Кармазиновка, Новокраснянка ЛНР и Ремовка Запорожской области.
https://ria.ru/20230407/poteri-1863763012.html
россия
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, херсонская область , безопасность, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Безопасность, Донбасс, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили в Донбассе два украинских склада боеприпасов
Российские силы поразили два украинских склада боеприпасов в ДНР и ЛНР