https://ria.ru/20230407/punkt-1863762748.html

ВС России уничтожили в Донбассе два украинских склада боеприпасов

ВС России уничтожили в Донбассе два украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 07.04.2023

ВС России уничтожили в Донбассе два украинских склада боеприпасов

Российские военные уничтожили в Донбассе два украинских склада боеприпасов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T14:20

2023-04-07T14:20

2023-04-07T14:38

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

безопасность

донбасс

луганская народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили в Донбассе два украинских склада боеприпасов, сообщило Минобороны."В районах населенных пунктов Ивановка Донецкой Народной Республики и Новолюбовка Луганской Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов ВСУ", — говорится в сводке ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Новоберислав Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт подразделения украинской 126-й бригады территориальной обороны.Как отмечается, средствами ПВО также перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS и уничтожены 11 беспилотников в районах населенных пунктов Ольгинка, Привольное ДНР, Кармазиновка, Новокраснянка ЛНР и Ремовка Запорожской области.

https://ria.ru/20230407/poteri-1863763012.html

россия

херсонская область

донбасс

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, херсонская область , безопасность, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)