Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили в Донбассе два украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 07.04.2023 (обновлено: 14:38 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/punkt-1863762748.html
ВС России уничтожили в Донбассе два украинских склада боеприпасов
ВС России уничтожили в Донбассе два украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 07.04.2023
ВС России уничтожили в Донбассе два украинских склада боеприпасов
Российские военные уничтожили в Донбассе два украинских склада боеприпасов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:20
2023-04-07T14:38
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
безопасность
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863771169_0:0:3291:1852_1920x0_80_0_0_9105c581cda9a2127a10efb8e10b2fbb.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили в Донбассе два украинских склада боеприпасов, сообщило Минобороны."В районах населенных пунктов Ивановка Донецкой Народной Республики и Новолюбовка Луганской Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов ВСУ", — говорится в сводке ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Новоберислав Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт подразделения украинской 126-й бригады территориальной обороны.Как отмечается, средствами ПВО также перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS и уничтожены 11 беспилотников в районах населенных пунктов Ольгинка, Привольное ДНР, Кармазиновка, Новокраснянка ЛНР и Ремовка Запорожской области.
https://ria.ru/20230407/poteri-1863763012.html
россия
херсонская область
донбасс
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863766104_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_7f7f7dd63f21afd90e52af9dc59d901f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , безопасность, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Безопасность, Донбасс, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили в Донбассе два украинских склада боеприпасов

Российские силы поразили два украинских склада боеприпасов в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Акация" в зоне военной операции на Украине
Самоходная артиллерийская установка Акация в зоне военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Самоходная артиллерийская установка "Акация" в зоне военной операции на Украине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили в Донбассе два украинских склада боеприпасов, сообщило Минобороны.
"В районах населенных пунктов Ивановка Донецкой Народной Республики и Новолюбовка Луганской Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов ВСУ", — говорится в сводке ведомства.
Российские военные на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
Вчера, 14:20
Кроме того, в районе населенного пункта Новоберислав Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт подразделения украинской 126-й бригады территориальной обороны.
Как отмечается, средствами ПВО также перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS и уничтожены 11 беспилотников в районах населенных пунктов Ольгинка, Привольное ДНР, Кармазиновка, Новокраснянка ЛНР и Ремовка Запорожской области.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьБезопасностьДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала