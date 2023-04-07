https://ria.ru/20230407/prestupleniya-1863880401.html

Путин поручил подготовить данные о преступлениях нацистов в годы ВОВ

Путин поручил подготовить данные о преступлениях нацистов в годы ВОВ - РИА Новости, 07.04.2023

Путин поручил подготовить данные о преступлениях нацистов в годы ВОВ

Президент России Владимир Путин поручил подготовить данные о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны и нынешнего украинского режима для... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T20:04

2023-04-07T20:04

2023-04-07T20:13

владимир путин

россия

ольга любимова

максут шадаев

общество

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить данные о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны и нынешнего украинского режима для формирования устойчивой гражданской позиции, сообщается на сайте Кремля."Минкультуры России совместно с Минцифры обеспечить подготовку и распространение информационных материалов в целях формирования в российском обществе, прежде всего среди молодежи, устойчивой гражданской позиции в отношении преступлений, совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, а также украинским режимом, пришедшим к власти в ходе антиконституционного государственного вооруженного переворота в 2014 году", - говорится в сообщении.Доклад поручено представить до 30 июня 2023 года и далее – один раз в год.Ответственными назначены министр культуры РФ Ольга Любимова и глава Минцифры Максут Шадаев.

https://ria.ru/20230402/sevastopol-1862456106.html

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владимир путин, россия, ольга любимова, максут шадаев, общество