https://ria.ru/20230407/pozhary-1863634277.html

В четырех регионах России возможны пожары в заповедниках и нацпарках

В четырех регионах России возможны пожары в заповедниках и нацпарках - РИА Новости, 07.04.2023

В четырех регионах России возможны пожары в заповедниках и нацпарках

Огонь от ландшафтных пожаров, вызванных палами сухой растительности, может перейти на этой неделе на особо охраняемые природные территории в четырех регионах... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T02:55

2023-04-07T02:55

2023-04-07T02:55

происшествия

россия

приморский край

амурская область

внии гочс

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Огонь от ландшафтных пожаров, вызванных палами сухой растительности, может перейти на этой неделе на особо охраняемые природные территории в четырех регионах Дальневосточного федерального округа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). По данным экспертов института, на прошлой неделе больше всего термических точек и очагов возгораний было зарегистрировано на территории Бурятии, Приморского края, Амурской области и Еврейской автономной области. Отмечается, что высокий, четвертый класс пожарной опасности также сохранится в Калмыкии, Дагестане, Хабаровском, Забайкальском, Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской и Саратовской областях.

https://ria.ru/20230314/termotochki-1857677391.html

россия

приморский край

амурская область

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происшествия, россия, приморский край, амурская область, внии гочс