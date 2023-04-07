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В четырех регионах России возможны пожары в заповедниках и нацпарках - РИА Новости, 07.04.2023
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02:55 07.04.2023
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В четырех регионах России возможны пожары в заповедниках и нацпарках
В четырех регионах России возможны пожары в заповедниках и нацпарках - РИА Новости, 07.04.2023
В четырех регионах России возможны пожары в заповедниках и нацпарках
Огонь от ландшафтных пожаров, вызванных палами сухой растительности, может перейти на этой неделе на особо охраняемые природные территории в четырех регионах... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T02:55
2023-04-07T02:55
происшествия
россия
приморский край
амурская область
внии гочс
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Огонь от ландшафтных пожаров, вызванных палами сухой растительности, может перейти на этой неделе на особо охраняемые природные территории в четырех регионах Дальневосточного федерального округа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). По данным экспертов института, на прошлой неделе больше всего термических точек и очагов возгораний было зарегистрировано на территории Бурятии, Приморского края, Амурской области и Еврейской автономной области. Отмечается, что высокий, четвертый класс пожарной опасности также сохранится в Калмыкии, Дагестане, Хабаровском, Забайкальском, Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской и Саратовской областях.
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россия
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происшествия, россия, приморский край, амурская область, внии гочс
Происшествия, Россия, Приморский край, Амурская область, ВНИИ ГОЧС
В четырех регионах России возможны пожары в заповедниках и нацпарках

ВНИИ ГОЧС: в четырех регионах России огонь от палов травы может перекинуться на нацпарки

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудники МЧС тушат лесной пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Огонь от ландшафтных пожаров, вызванных палами сухой растительности, может перейти на этой неделе на особо охраняемые природные территории в четырех регионах Дальневосточного федерального округа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
По данным экспертов института, на прошлой неделе больше всего термических точек и очагов возгораний было зарегистрировано на территории Бурятии, Приморского края, Амурской области и Еврейской автономной области.
«
"В указанных субъектах сохраняются высокие риски возникновения ландшафтных пожаров в результате палов сухой растительности, в том числе с переходом огня на особо охраняемые природные территории", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Отмечается, что высокий, четвертый класс пожарной опасности также сохранится в Калмыкии, Дагестане, Хабаровском, Забайкальском, Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской и Саратовской областях.
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ПроисшествияРоссияПриморский крайАмурская областьВНИИ ГОЧС
 
 
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