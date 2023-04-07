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В четырех регионах России возможны пожары в заповедниках и нацпарках
В четырех регионах России возможны пожары в заповедниках и нацпарках - РИА Новости, 07.04.2023
В четырех регионах России возможны пожары в заповедниках и нацпарках
Огонь от ландшафтных пожаров, вызванных палами сухой растительности, может перейти на этой неделе на особо охраняемые природные территории в четырех регионах... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T02:55
2023-04-07T02:55
2023-04-07T02:55
происшествия
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приморский край
амурская область
внии гочс
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Огонь от ландшафтных пожаров, вызванных палами сухой растительности, может перейти на этой неделе на особо охраняемые природные территории в четырех регионах Дальневосточного федерального округа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). По данным экспертов института, на прошлой неделе больше всего термических точек и очагов возгораний было зарегистрировано на территории Бурятии, Приморского края, Амурской области и Еврейской автономной области. Отмечается, что высокий, четвертый класс пожарной опасности также сохранится в Калмыкии, Дагестане, Хабаровском, Забайкальском, Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской и Саратовской областях.
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происшествия, россия, приморский край, амурская область, внии гочс
Происшествия, Россия, Приморский край, Амурская область, ВНИИ ГОЧС
В четырех регионах России возможны пожары в заповедниках и нацпарках
ВНИИ ГОЧС: в четырех регионах России огонь от палов травы может перекинуться на нацпарки