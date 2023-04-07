https://ria.ru/20230407/poteri-1863764310.html
Киев за сутки потерял 14 военнослужащих на Херсонском направлении
Киев за сутки потерял 14 военнослужащих на Херсонском направлении - РИА Новости, 07.04.2023
Киев за сутки потерял 14 военнослужащих на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении 14 украинских военнослужащих, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:25
2023-04-07T14:25
2023-04-07T14:25
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении 14 украинских военнослужащих, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и одну самоходную артустановку "Акация", сообщило Минобороны РФ. "На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено 14 украинских военнослужащих, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и одна самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230407/voennye-1863762287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область
Киев за сутки потерял 14 военнослужащих на Херсонском направлении
ВС России за сутки уничтожили на Херсонском направлении 14 боевиков ВСУ и три артустановки