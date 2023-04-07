https://ria.ru/20230407/poteri-1863764310.html

Киев за сутки потерял 14 военнослужащих на Херсонском направлении

Киев за сутки потерял 14 военнослужащих на Херсонском направлении - РИА Новости, 07.04.2023

Киев за сутки потерял 14 военнослужащих на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении 14 украинских военнослужащих, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T14:25

2023-04-07T14:25

2023-04-07T14:25

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении 14 украинских военнослужащих, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и одну самоходную артустановку "Акация", сообщило Минобороны РФ. "На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено 14 украинских военнослужащих, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и одна самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230407/voennye-1863762287.html

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херсонская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область