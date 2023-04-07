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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 07.04.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 80 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T14:20

2023-04-07T14:20

2023-04-07T14:59

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 80 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области. За сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение противнику в районе населенного пункта Терны Донецкой народной республики."Потери противника составили свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Минобороны РФ о потерях ВСУ на Донецком направлении Киевский режим намеренно уничтожает своих военнослужащих, чтобы предотвратить попытки отступления с занимаемых позиций, заявило Минобороны. Так, 5 апреля под Авдеевкой подразделения Южной группировки российских войск вели активные действия по захвату опорного пункта противника. 2023-04-07T14:20 true PT3M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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