https://ria.ru/20230407/poltava-1863832872.html

Полтавский горсовет проголосовал за демонтаж памятников Ватутину и Пушкину

Полтавский горсовет проголосовал за демонтаж памятников Ватутину и Пушкину - РИА Новости, 07.04.2023

Полтавский горсовет проголосовал за демонтаж памятников Ватутину и Пушкину

Депутаты Полтавского городского совета в пятницу проголосовали за демонтаж памятников советскому генералу и Герою Советского Союза Николаю Ватутину, герою... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T17:23

2023-04-07T17:23

2023-04-07T17:26

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Депутаты Полтавского городского совета в пятницу проголосовали за демонтаж памятников советскому генералу и Герою Советского Союза Николаю Ватутину, герою Полоцкой обороны Алексею Зыгину, а также русскому поэту Александру Пушкину, сообщили в горсовете. "Депутаты согласовали решение о переносе памятника Александру Пушкину и демонтаж памятников Николаю Ватутину и Алексей Зыгину", - говорится в сообщении на сайте горсовета. Памятники Ватутину, Зыгину и Пушкину в Полтаве уже неоднократно осквернялись вандалами. В декабре 2022 года депутаты Полтавского городского совета не поддержали демонтаж памятников Ватутину, Зыгину и Пушкину, Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230405/pamyatnik-1863268227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, полтава, россия, александр пушкин