https://ria.ru/20230407/polsha-1863763932.html
В Польше осквернили памятник Иоанну Павлу II
В Польше осквернили памятник Иоанну Павлу II - РИА Новости, 07.04.2023
В Польше осквернили памятник Иоанну Павлу II
Памятники папе римскому Иоанну Павлу II начали осквернять в Польше после выхода скандального фильма о сокрытии педофилии в католической церкви, сообщает... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:23
2023-04-07T14:23
2023-04-07T14:48
религия
польша
иоанн павел ii (кароль войтыла)
ватикан
в мире
римско-католическая церковь
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ВАРШАВА, 7 апр - РИА Новости. Памятники папе римскому Иоанну Павлу II начали осквернять в Польше после выхода скандального фильма о сокрытии педофилии в католической церкви, сообщает радиостанция RMF FM. Недавно телеканал TVN24 продемонстрировал документальный фильм, из выводов авторов которого следует, что Краковский митрополит кардинал Кароль Войтыла, впоследствии Папа римский Иоанн Павел II, знал о случаях педофилии среди подчиненных ему священнослужителей. "Полицейские задержали мужчину, который подозревается в том, что он облил краской памятник Иоанну Павлу II, стоящий перед архикафедральной базиликой в Лодзи", - говорится в сообщении. Уточняется, что инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. Идущие на мессу жители Лодзи увидели, что стоящий перед архикафедральной базиликой памятник Иоанну Павлу II осквернен. Отмечается, что руки фигуры понтифика были выкрашены красной краской, лицо - желтой, на гранитном пьедестале появилась надпись maxima culpa (с латинского "наибольшая вина"), отсылающая к названию книги Экке Овербека "Maxima culpa - Иоанн Павел II знал". Несколько дней назад был облит красной краской другой памятник Иоанну Павлу II, установленный в польской Сталёвой-Воле. Выявить виновного пока не удалось. Ранее католические епископы Польши выразили сомнение в подлинности документов, на которых основан фильм TVN24, и заявили, что проведенный процесс канонизации "не оставляет сомнений в святости" Иоанна Павла II. Проблема сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в Римско-католической церкви стала предметом серьезной озабоченности нынешнего папы Франциска. В августе 2018 года понтифик обнародовал специальное "Послание народу Божию", в котором призвал представителей духовенства к покаянию и искоренению из жизни церкви этого позорного явления, которое он назвал "зверством". В марте 2019 года папа подписал три основополагающих юридических документа по противодействию педофилии: апостольское послание в форме Motu Proprio (особого рескрипта), новый закон государства-города Ватикан, а также руководящие положения для ватиканского викариата.
https://ria.ru/20230324/polyakam-1860173146.html
https://ria.ru/20230312/katolikov-1857121164.html
https://ria.ru/20230211/vatikan-1851279333.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, иоанн павел ii (кароль войтыла), ватикан, в мире, римско-католическая церковь
Религия, Польша, Иоанн Павел II (Кароль Войтыла), Ватикан, В мире, Римско-католическая церковь
В Польше осквернили памятник Иоанну Павлу II
В Польше после выхода фильма о сокрытии педофилии оскверняют памятники Иоанну Павлу II
ВАРШАВА, 7 апр - РИА Новости.
Памятники папе римскому Иоанну Павлу II начали осквернять в Польше после выхода скандального фильма о сокрытии педофилии в католической церкви, сообщает радиостанция RMF FM
.
Недавно телеканал TVN24 продемонстрировал документальный фильм, из выводов авторов которого следует, что Краковский митрополит кардинал Кароль Войтыла, впоследствии Папа римский Иоанн Павел II, знал о случаях педофилии среди подчиненных ему священнослужителей.
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"Полицейские задержали мужчину, который подозревается в том, что он облил краской памятник Иоанну Павлу II, стоящий перед архикафедральной базиликой в Лодзи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. Идущие на мессу жители Лодзи
увидели, что стоящий перед архикафедральной базиликой памятник Иоанну Павлу II осквернен. Отмечается, что руки фигуры понтифика были выкрашены красной краской, лицо - желтой, на гранитном пьедестале появилась надпись maxima culpa (с латинского "наибольшая вина"), отсылающая к названию книги Экке Овербека "Maxima culpa - Иоанн Павел II знал".
Несколько дней назад был облит красной краской другой памятник Иоанну Павлу II, установленный в польской Сталёвой-Воле. Выявить виновного пока не удалось.
"Конфликт набирает обороты". Католиков ждут большие перемены
Ранее католические епископы Польши выразили сомнение в подлинности документов, на которых основан фильм TVN24, и заявили, что проведенный процесс канонизации "не оставляет сомнений в святости" Иоанна Павла II.
Проблема сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в Римско-католической церкви
стала предметом серьезной озабоченности нынешнего папы Франциска
. В августе 2018 года понтифик обнародовал специальное "Послание народу Божию", в котором призвал представителей духовенства к покаянию и искоренению из жизни церкви этого позорного явления, которое он назвал "зверством". В марте 2019 года папа подписал три основополагающих юридических документа по противодействию педофилии: апостольское послание в форме Motu Proprio (особого рескрипта), новый закон государства-города Ватикан
, а также руководящие положения для ватиканского викариата.
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