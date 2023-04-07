https://ria.ru/20230407/politsiya-1863764458.html

Полиция вернула жителю Кирова потерянные пять миллионов рублей

Полиция вернула жителю Кирова потерянные пять миллионов рублей - РИА Новости, 07.04.2023

Полиция вернула жителю Кирова потерянные пять миллионов рублей

Сотрудники полиции в Кирове вернули мужчине пять миллионов рублей, которые он забыл вместе с сумкой, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T14:25

2023-04-07T14:25

2023-04-07T14:51

хорошие новости

происшествия

россия

киров

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

кировская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции в Кирове вернули мужчине пять миллионов рублей, которые он забыл вместе с сумкой, сообщило УМВД по региону. Уточняется, что бесхозную кладь в подъезде дома на улице Ивана Попова обнаружили местные жители. Они сообщили об этом в дежурную часть УМВД по Кирову. Полицейские незамедлительно выехали по адресу. Прибыв на место, они выяснили, что сумка не представляет опасности: внутри были только личные вещи и около пяти миллионов рублей наличными."Полицейские установили личность хозяина, который, как оказалось, случайно оставил свою ручную кладь без присмотра. Полицейские вернули имущество законному владельцу", — говорится в сообщении. Сотрудники МВД также поблагодарили кировчан за бдительность и сознательность.

https://ria.ru/20230327/rosgvardeets-1861017938.html

россия

киров

кировская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, киров, министерство внутренних дел рф (мвд россии), кировская область