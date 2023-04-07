https://ria.ru/20230407/politsiya-1863764458.html
Полиция вернула жителю Кирова потерянные пять миллионов рублей
Полиция вернула жителю Кирова потерянные пять миллионов рублей - РИА Новости, 07.04.2023
Полиция вернула жителю Кирова потерянные пять миллионов рублей
Сотрудники полиции в Кирове вернули мужчине пять миллионов рублей, которые он забыл вместе с сумкой, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:25
2023-04-07T14:25
2023-04-07T14:51
хорошие новости
происшествия
россия
киров
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
кировская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции в Кирове вернули мужчине пять миллионов рублей, которые он забыл вместе с сумкой, сообщило УМВД по региону. Уточняется, что бесхозную кладь в подъезде дома на улице Ивана Попова обнаружили местные жители. Они сообщили об этом в дежурную часть УМВД по Кирову. Полицейские незамедлительно выехали по адресу. Прибыв на место, они выяснили, что сумка не представляет опасности: внутри были только личные вещи и около пяти миллионов рублей наличными."Полицейские установили личность хозяина, который, как оказалось, случайно оставил свою ручную кладь без присмотра. Полицейские вернули имущество законному владельцу", — говорится в сообщении. Сотрудники МВД также поблагодарили кировчан за бдительность и сознательность.
https://ria.ru/20230327/rosgvardeets-1861017938.html
россия
киров
кировская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, киров, министерство внутренних дел рф (мвд россии), кировская область
Хорошие новости, Происшествия, Россия, Киров, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Кировская область
Полиция вернула жителю Кирова потерянные пять миллионов рублей
Полиция вернула жителю Кирова пять миллионов рублей, оставленные им в забытой сумке
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 апр — РИА Новости.
Сотрудники полиции в Кирове вернули мужчине пять миллионов рублей, которые он забыл вместе с сумкой, сообщило
УМВД по региону.
Уточняется, что бесхозную кладь в подъезде дома на улице Ивана Попова обнаружили местные жители. Они сообщили об этом в дежурную часть УМВД по Кирову. Полицейские незамедлительно выехали по адресу. Прибыв на место, они выяснили, что сумка не представляет опасности: внутри были только личные вещи и около пяти миллионов рублей наличными.
"Полицейские установили личность хозяина, который, как оказалось, случайно оставил свою ручную кладь без присмотра. Полицейские вернули имущество законному владельцу", — говорится в сообщении.
Сотрудники МВД также поблагодарили кировчан за бдительность и сознательность.
В Кирове сотрудник Росгвардии спас провалившегося под лед мужчину