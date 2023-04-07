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Полиция вернула жителю Кирова потерянные пять миллионов рублей - РИА Новости, 07.04.2023
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14:25 07.04.2023 (обновлено: 14:51 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/politsiya-1863764458.html
Полиция вернула жителю Кирова потерянные пять миллионов рублей
Полиция вернула жителю Кирова потерянные пять миллионов рублей - РИА Новости, 07.04.2023
Полиция вернула жителю Кирова потерянные пять миллионов рублей
Сотрудники полиции в Кирове вернули мужчине пять миллионов рублей, которые он забыл вместе с сумкой, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:25
2023-04-07T14:51
хорошие новости
происшествия
россия
киров
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции в Кирове вернули мужчине пять миллионов рублей, которые он забыл вместе с сумкой, сообщило УМВД по региону. Уточняется, что бесхозную кладь в подъезде дома на улице Ивана Попова обнаружили местные жители. Они сообщили об этом в дежурную часть УМВД по Кирову. Полицейские незамедлительно выехали по адресу. Прибыв на место, они выяснили, что сумка не представляет опасности: внутри были только личные вещи и около пяти миллионов рублей наличными."Полицейские установили личность хозяина, который, как оказалось, случайно оставил свою ручную кладь без присмотра. Полицейские вернули имущество законному владельцу", — говорится в сообщении. Сотрудники МВД также поблагодарили кировчан за бдительность и сознательность.
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Хорошие новости, Происшествия, Россия, Киров, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Кировская область
Полиция вернула жителю Кирова потерянные пять миллионов рублей

Полиция вернула жителю Кирова пять миллионов рублей, оставленные им в забытой сумке

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции в Кирове вернули мужчине пять миллионов рублей, которые он забыл вместе с сумкой, сообщило УМВД по региону.
Уточняется, что бесхозную кладь в подъезде дома на улице Ивана Попова обнаружили местные жители. Они сообщили об этом в дежурную часть УМВД по Кирову. Полицейские незамедлительно выехали по адресу. Прибыв на место, они выяснили, что сумка не представляет опасности: внутри были только личные вещи и около пяти миллионов рублей наличными.
"Полицейские установили личность хозяина, который, как оказалось, случайно оставил свою ручную кладь без присмотра. Полицейские вернули имущество законному владельцу", — говорится в сообщении.
Сотрудники МВД также поблагодарили кировчан за бдительность и сознательность.
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