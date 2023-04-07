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Названы самые популярные направления москвичей для полетов за рубеж

Названы самые популярные направления москвичей для полетов за рубеж - РИА Новости, 07.04.2023

Названы самые популярные направления москвичей для полетов за рубеж

Путешественники из Москвы среди зарубежных направлений на майские праздники в этом году чаще всего выбирают авиарейсы в Турцию (17%), каждый десятый билет... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T04:34

2023-04-07T04:34

2023-04-07T10:37

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Путешественники из Москвы среди зарубежных направлений на майские праздники в этом году чаще всего выбирают авиарейсы в Турцию (17%), каждый десятый билет забронирован в Арабские Эмираты, Египет или Израиль, говорится в исследовании сервиса "Авиасейлс", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "На эти майские путешественники из Москвы традиционно летят в Турцию — на страну приходится 17% всех зарубежных бронирований, а Анталья и Стамбул лидируют среди зарубежных туристических направлений. Каждый десятый турист из столицы летит в одну из этих стран: Арабские Эмираты, Египет или Израиль", - рассказали в компании. Там отметили, что Таиланд замыкает пятерку популярных направлений — туда летят 2% путешественников. "Интересно, что в недавно открывшуюся Южную Корею полетит почти столько же москвичей", - добавили в сервисе. При этом в компании сообщили, что те, кто еще не успел запланировать поездку, все еще могут найти билеты в теплые страны. "В Армению продаются билеты от 16 тысяч рублей, в Израиль — от 22 тысяч, на Кипр — от 20 тысяч, в Иорданию летают чартеры от 21 тысячи рублей, а в Катар — от 47 тысяч", - заключили в "Авиасейлс".

https://ria.ru/20230314/livan-1857611969.html

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маршруты - туризм, москва, турция, анталья (провинция), новости - туризм