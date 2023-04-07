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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 07.04.2023
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08:24 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/pogoda-1863649182.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 07.04.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Высокое давление, без осадков и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T08:24
2023-04-07T08:24
погода
москва
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Высокое давление, без осадков и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем в столице переменную облачность, без осадков, максимальная температура в мегаполисе плюс 10 - плюс 12 градусов, по области - от плюс 8 до плюс 13. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что атмосферное давление существенно не изменится и сохранится повышенным - 756 миллиметров ртутного столба, что на 8 миллиметров выше среднестатистических значений.
https://ria.ru/20230405/pogoda-1863131134.html
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погода, москва
Погода, Москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик Синенков: в Москве в пятницу ожидается погода без осадков и до 12 градусов тепла

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрохожие на мосту
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© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Высокое давление, без осадков и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем в столице переменную облачность, без осадков, максимальная температура в мегаполисе плюс 10 - плюс 12 градусов, по области - от плюс 8 до плюс 13. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков.
Синоптик отметил, что атмосферное давление существенно не изменится и сохранится повышенным - 756 миллиметров ртутного столба, что на 8 миллиметров выше среднестатистических значений.
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