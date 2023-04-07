https://ria.ru/20230407/pogoda-1863649182.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 07.04.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Высокое давление, без осадков и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T08:24

2023-04-07T08:24

2023-04-07T08:24

погода

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863447925_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_8c357bb99d150b7e32fcf2aef94d5493.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Высокое давление, без осадков и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем в столице переменную облачность, без осадков, максимальная температура в мегаполисе плюс 10 - плюс 12 градусов, по области - от плюс 8 до плюс 13. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что атмосферное давление существенно не изменится и сохранится повышенным - 756 миллиметров ртутного столба, что на 8 миллиметров выше среднестатистических значений.

https://ria.ru/20230405/pogoda-1863131134.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва