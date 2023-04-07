https://ria.ru/20230407/pogoda-1863649182.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 07.04.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Высокое давление, без осадков и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T08:24
2023-04-07T08:24
2023-04-07T08:24
погода
москва
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Высокое давление, без осадков и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем в столице переменную облачность, без осадков, максимальная температура в мегаполисе плюс 10 - плюс 12 градусов, по области - от плюс 8 до плюс 13. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что атмосферное давление существенно не изменится и сохранится повышенным - 756 миллиметров ртутного столба, что на 8 миллиметров выше среднестатистических значений.
https://ria.ru/20230405/pogoda-1863131134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик Синенков: в Москве в пятницу ожидается погода без осадков и до 12 градусов тепла
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости.
Высокое давление, без осадков и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос
" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем в столице переменную облачность, без осадков, максимальная температура в мегаполисе плюс 10 - плюс 12 градусов, по области - от плюс 8 до плюс 13. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков.
Синоптик отметил, что атмосферное давление существенно не изменится и сохранится повышенным - 756 миллиметров ртутного столба, что на 8 миллиметров выше среднестатистических значений.
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