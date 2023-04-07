Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области на лето трудоустроят 9 тысяч подростков - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
10:27 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/podrostki-1863670208.html
В Липецкой области на лето трудоустроят 9 тысяч подростков
В Липецкой области на лето трудоустроят 9 тысяч подростков - РИА Новости, 07.04.2023
В Липецкой области на лето трудоустроят 9 тысяч подростков
Центр занятости Липецкой области в этом году планирует трудоустроить девять тысяч несовершеннолетних на период летних каникул; для этого уже ведется работа как... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T10:27
2023-04-07T10:27
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862595286_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7748061b05b11bf9d1aadc1f89ba9062.jpg
ЛИПЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Центр занятости Липецкой области в этом году планирует трудоустроить девять тысяч несовершеннолетних на период летних каникул; для этого уже ведется работа как с работодателями, так и с муниципалитетами, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в прошлом году на работу в летние каникулы были приняты около восьми тысяч девушек и юношей от 14 до 18 лет, в текущем году планируется увеличить количество трудоустроенных еще на одну тысячу.Артамонов отметил, что самых активных школьников и лучших работодателей ждет награда. Выявить победителей поможет конкурс "Каникулы с пользой", который с успехом стартовал в 2022 году и продолжится в 2023."Человек труда – это человек успеха. Люди, которые с детства работают, начинают ценить труд своих близких, понимают, сколько труда нужно вложить, чтобы решить какую-то задачу, как распоряжаться финансами. И, как правило, такие люди идут дальше по жизни с этим знанием и часто добиваются успеха в разных сферах. Поэтому мы будем продолжать создавать условия для того, чтобы все желающие подростки могли найти работу по душе в свободное время", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230405/trudoustroystvo-1863216487.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862595286_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_653aca8ace703075ad947749e1f9d16e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

В Липецкой области на лето трудоустроят 9 тысяч подростков

© Фото : Пресс-службы правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Фото : Пресс-службы правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Центр занятости Липецкой области в этом году планирует трудоустроить девять тысяч несовершеннолетних на период летних каникул; для этого уже ведется работа как с работодателями, так и с муниципалитетами, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, в прошлом году на работу в летние каникулы были приняты около восьми тысяч девушек и юношей от 14 до 18 лет, в текущем году планируется увеличить количество трудоустроенных еще на одну тысячу.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
В Липецкой области предложат 10 тысяч вакансий для трудоустройства
5 апреля, 14:52
Артамонов отметил, что самых активных школьников и лучших работодателей ждет награда. Выявить победителей поможет конкурс "Каникулы с пользой", который с успехом стартовал в 2022 году и продолжится в 2023.
"Человек труда – это человек успеха. Люди, которые с детства работают, начинают ценить труд своих близких, понимают, сколько труда нужно вложить, чтобы решить какую-то задачу, как распоряжаться финансами. И, как правило, такие люди идут дальше по жизни с этим знанием и часто добиваются успеха в разных сферах. Поэтому мы будем продолжать создавать условия для того, чтобы все желающие подростки могли найти работу по душе в свободное время", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала