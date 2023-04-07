https://ria.ru/20230407/podrostki-1863670208.html

В Липецкой области на лето трудоустроят 9 тысяч подростков

В Липецкой области на лето трудоустроят 9 тысяч подростков - РИА Новости, 07.04.2023

В Липецкой области на лето трудоустроят 9 тысяч подростков

Центр занятости Липецкой области в этом году планирует трудоустроить девять тысяч несовершеннолетних на период летних каникул; для этого уже ведется работа как... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T10:27

2023-04-07T10:27

2023-04-07T10:27

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Центр занятости Липецкой области в этом году планирует трудоустроить девять тысяч несовершеннолетних на период летних каникул; для этого уже ведется работа как с работодателями, так и с муниципалитетами, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в прошлом году на работу в летние каникулы были приняты около восьми тысяч девушек и юношей от 14 до 18 лет, в текущем году планируется увеличить количество трудоустроенных еще на одну тысячу.Артамонов отметил, что самых активных школьников и лучших работодателей ждет награда. Выявить победителей поможет конкурс "Каникулы с пользой", который с успехом стартовал в 2022 году и продолжится в 2023."Человек труда – это человек успеха. Люди, которые с детства работают, начинают ценить труд своих близких, понимают, сколько труда нужно вложить, чтобы решить какую-то задачу, как распоряжаться финансами. И, как правило, такие люди идут дальше по жизни с этим знанием и часто добиваются успеха в разных сферах. Поэтому мы будем продолжать создавать условия для того, чтобы все желающие подростки могли найти работу по душе в свободное время", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230405/trudoustroystvo-1863216487.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов