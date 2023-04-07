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"Победа" с июня возобновит рейсы на еще один турецкий курорт - РИА Новости, 07.04.2023
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Туризм
 
16:35 07.04.2023 (обновлено: 16:36 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/pobeda-1863811551.html
"Победа" с июня возобновит рейсы на еще один турецкий курорт
"Победа" с июня возобновит рейсы на еще один турецкий курорт - РИА Новости, 07.04.2023
"Победа" с июня возобновит рейсы на еще один турецкий курорт
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 июня возобновит полеты из Москвы в турецкую Аланью, сообщили в компании. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T16:35
2023-04-07T16:36
туризм
новости - туризм
турция
победа (авиакомпания)
куда можно лететь
отдых на море
туризм
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 июня возобновит полеты из Москвы в турецкую Аланью, сообщили в компании. "Лоукостер "Победа" на официальном сайте pobeda.aero возобновил продажи билетов на рейс Москва ("Внуково") - Аланья (Газипаша). Полеты по этому маршруту начнутся 1 июня 2023 года", – говорится в релизе. Как уточняет компания, рейсы будут выполняться ежедневно. Источник в "Победе" пояснил РИА Новости, что с 14 февраля рейсы были приостановлены из-за проблем с наземным обслуживанием.
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новости - туризм, турция, победа (авиакомпания), куда можно лететь, отдых на море, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Победа (авиакомпания), куда можно лететь, Отдых на море, Туризм
"Победа" с июня возобновит рейсы на еще один турецкий курорт

"Победа" с 1 июня возобновит рейсы на турецкий курорт Аланья

© iStock.com / SaidaДевушка на фоне средневековой крепости в городе Аланья на юге Турции
Девушка на фоне средневековой крепости в городе Аланья на юге Турции - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© iStock.com / Saida
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 июня возобновит полеты из Москвы в турецкую Аланью, сообщили в компании.
"Лоукостер "Победа" на официальном сайте pobeda.aero возобновил продажи билетов на рейс Москва ("Внуково") - Аланья (Газипаша). Полеты по этому маршруту начнутся 1 июня 2023 года", – говорится в релизе.
Как уточняет компания, рейсы будут выполняться ежедневно.
Источник в "Победе" пояснил РИА Новости, что с 14 февраля рейсы были приостановлены из-за проблем с наземным обслуживанием.
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