https://ria.ru/20230407/pobeda-1863811551.html

"Победа" с июня возобновит рейсы на еще один турецкий курорт

"Победа" с июня возобновит рейсы на еще один турецкий курорт - РИА Новости, 07.04.2023

"Победа" с июня возобновит рейсы на еще один турецкий курорт

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 июня возобновит полеты из Москвы в турецкую Аланью, сообщили в компании. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T16:35

2023-04-07T16:35

2023-04-07T16:36

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 июня возобновит полеты из Москвы в турецкую Аланью, сообщили в компании. "Лоукостер "Победа" на официальном сайте pobeda.aero возобновил продажи билетов на рейс Москва ("Внуково") - Аланья (Газипаша). Полеты по этому маршруту начнутся 1 июня 2023 года", – говорится в релизе. Как уточняет компания, рейсы будут выполняться ежедневно. Источник в "Победе" пояснил РИА Новости, что с 14 февраля рейсы были приостановлены из-за проблем с наземным обслуживанием.

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новости - туризм, турция, победа (авиакомпания), куда можно лететь, отдых на море, туризм