https://ria.ru/20230407/pobeda-1863811551.html
"Победа" с июня возобновит рейсы на еще один турецкий курорт
"Победа" с июня возобновит рейсы на еще один турецкий курорт - РИА Новости, 07.04.2023
"Победа" с июня возобновит рейсы на еще один турецкий курорт
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 июня возобновит полеты из Москвы в турецкую Аланью, сообщили в компании. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T16:35
2023-04-07T16:35
2023-04-07T16:36
туризм
новости - туризм
турция
победа (авиакомпания)
куда можно лететь
отдых на море
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861305392_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_ee50487b33a951b4903964f64c33dbb5.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 июня возобновит полеты из Москвы в турецкую Аланью, сообщили в компании. "Лоукостер "Победа" на официальном сайте pobeda.aero возобновил продажи билетов на рейс Москва ("Внуково") - Аланья (Газипаша). Полеты по этому маршруту начнутся 1 июня 2023 года", – говорится в релизе. Как уточняет компания, рейсы будут выполняться ежедневно. Источник в "Победе" пояснил РИА Новости, что с 14 февраля рейсы были приостановлены из-за проблем с наземным обслуживанием.
https://ria.ru/20230407/samarkand-1863672367.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861305392_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c944c3e2b2429d3205aaefc03bb1f9af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, турция, победа (авиакомпания), куда можно лететь, отдых на море, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Победа (авиакомпания), куда можно лететь, Отдых на море, Туризм
"Победа" с июня возобновит рейсы на еще один турецкий курорт
"Победа" с 1 июня возобновит рейсы на турецкий курорт Аланья
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 июня возобновит полеты из Москвы в турецкую Аланью, сообщили в компании.
"Лоукостер "Победа" на официальном сайте pobeda.aero возобновил продажи билетов на рейс Москва ("Внуково") - Аланья (Газипаша). Полеты по этому маршруту начнутся 1 июня 2023 года", – говорится в релизе.
Как уточняет компания, рейсы будут выполняться ежедневно.
Источник в "Победе" пояснил РИА Новости, что с 14 февраля рейсы были приостановлены из-за проблем с наземным обслуживанием.
Из Сочи появились новые рейсы в Самарканд