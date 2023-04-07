https://ria.ru/20230407/platsdarm-1863783285.html
Минобороны назвало цели биопрограмм США на постсоветском пространстве
Минобороны назвало цели биопрограмм США на постсоветском пространстве - РИА Новости, 07.04.2023
Минобороны назвало цели биопрограмм США на постсоветском пространстве
Цели биологических программ США доказывают, что Вашингтон рассматривает постсоветское пространство как плацдарм для развертывания сил НАТО, заявил на брифинге... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T15:21
2023-04-07T15:21
2023-04-07T15:21
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
игорь кириллов
нато
россия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Цели биологических программ США доказывают, что Вашингтон рассматривает постсоветское пространство как плацдарм для развертывания сил НАТО, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, Пентагон финансирует проекты двойного назначения с помощью системы грантов, распределение денег возложено на Украинский научно-технический центр (УНТЦ) и Международный научно-технический центр (МНТЦ). "Целью реализуемой МНТЦ программы снижения биологической угрозы является защита США, их вооруженных сил и союзников. Это в очередной раз подтверждает, что Вашингтон рассматривает постсоветское пространство как плацдарм для развертывания воинских подразделений НАТО", - заявил генерал. Кириллов также обратил внимание на отдельные проекты МНТЦ "без указания их территориальной принадлежности". "Проект 2410 "Оценка природной устойчивости возбудителя бруцеллеза у домашних и диких животных" направлен на изучение возможности передачи этого опасного патогена человеку. Примечательно, что исследования проводились при участии специалистов Университета Флориды", - сказал генерал. В рамках проекта 2513 изучаются факторы риска и молекулярные свойства устойчивых во внешней среде вирулентных энтеробактерий. Это исследование направлено на выделение штаммов микроорганизмов, невосприимчивых ко всем известным классам антибиотиков. Проект 2545 предусматривает моделирование эволюционных изменений отдельных видов вирусов, высоко патогенных для человека. При этом, подчеркивает Кириллов, исследования по комбинированию генетических материалов опасных патогенов планируется проводить при поддержке национального агентства по исследованиям и инновациям Великобритании.
https://ria.ru/20230329/biooruzhie-1861470456.html
https://ria.ru/20230407/bioprogrammy-1863782308.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), сша, игорь кириллов, нато, россия
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США, Игорь Кириллов, НАТО, Россия
Минобороны назвало цели биопрограмм США на постсоветском пространстве
Минобороны: цели программ США указывают на идею создания вокруг России плацдарма для НАТО
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Цели биологических программ США доказывают, что Вашингтон рассматривает постсоветское пространство как плацдарм для развертывания сил НАТО, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, Пентагон
финансирует проекты двойного назначения с помощью системы грантов, распределение денег возложено на Украинский научно-технический центр (УНТЦ) и Международный научно-технический центр (МНТЦ).
"Целью реализуемой МНТЦ программы снижения биологической угрозы является защита США, их вооруженных сил и союзников. Это в очередной раз подтверждает, что Вашингтон рассматривает постсоветское пространство как плацдарм для развертывания воинских подразделений НАТО", - заявил генерал.
Кириллов также обратил внимание на отдельные проекты МНТЦ "без указания их территориальной принадлежности".
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"Проект 2410 "Оценка природной устойчивости возбудителя бруцеллеза у домашних и диких животных" направлен на изучение возможности передачи этого опасного патогена человеку. Примечательно, что исследования проводились при участии специалистов Университета Флориды", - сказал генерал.
В рамках проекта 2513 изучаются факторы риска и молекулярные свойства устойчивых во внешней среде вирулентных энтеробактерий. Это исследование направлено на выделение штаммов микроорганизмов, невосприимчивых ко всем известным классам антибиотиков.
Проект 2545 предусматривает моделирование эволюционных изменений отдельных видов вирусов, высоко патогенных для человека. При этом, подчеркивает Кириллов, исследования по комбинированию генетических материалов опасных патогенов планируется проводить при поддержке национального агентства по исследованиям и инновациям Великобритании
.
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