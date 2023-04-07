Рейтинг@Mail.ru
Пентагон продолжит работу на биообъектах на Украине, заявили в Минобороны - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 07.04.2023 (обновлено: 15:53 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/pentagon-1863784707.html
Пентагон продолжит работу на биообъектах на Украине, заявили в Минобороны
Пентагон продолжит работу на биообъектах на Украине, заявили в Минобороны - РИА Новости, 07.04.2023
Пентагон продолжит работу на биообъектах на Украине, заявили в Минобороны
Пентагон продолжит исследования на биообъектах на Украине и в других странах из-за невнятной реакции мирового сообщества и боязни перечить Вашингтону, сообщил... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T15:24
2023-04-07T15:53
в мире
украина
россия
пентагон
сша
игорь кириллов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40230/89/402308953_0:83:1024:659_1920x0_80_0_0_b99adab08acdf469d4bb0e0ec8675d3f.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пентагон продолжит исследования на биообъектах на Украине и в других странах из-за невнятной реакции мирового сообщества и боязни перечить Вашингтону, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Планы Пентагона по продолжению исследований двойного назначения на украинских биообъектах и в других странах мира со сменой названия программы – это результат "невнятной" реакции мирового сообщества из-за боязни ряда стран идти на конфронтацию с американскими властями", - сказал Кириллов. Он отметил, что госдепартамент США подготовил серию публикаций, в которых пытается поставить под сомнение документально подтвержденные факты своих незаконных биологических исследований. Так, 14 марта на сайте госдепа был опубликован бюллетень, где Россия вновь обвиняется в дезинформации. Генерал отметил, что в попытке отвести удар от Демократической партии США проправительственные американские СМИ, в том числе Washington Post, распространили заявления госдепа, в которых напрочь отрицаются установленные исторические факты подготовки военно-биологических атак на территории Северной Кореи и Китая в начале 50-х годов прошлого века, а озвученная Минобороны России информация игнорируется. "США исходят из логики того, что если не удалось доказать более ранние эпизоды, то и все обвинения в сегодняшней военно-биологической деятельности являются дезинформацией", - добавил Кириллов.
https://ria.ru/20230201/pentagon-1849033669.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40230/89/402308953_14:0:991:733_1920x0_80_0_0_6f61e13affffa6cb2bcfccd88269a2ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, пентагон, сша, игорь кириллов
В мире, Украина, Россия, Пентагон, США, Игорь Кириллов
Пентагон продолжит работу на биообъектах на Украине, заявили в Минобороны

В Минобороны заявили о планах США продолжать работу на биообъектах на Украине

© flickr.com/mindfriezeПентагон, США
Пентагон, США
© flickr.com/mindfrieze
Пентагон, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пентагон продолжит исследования на биообъектах на Украине и в других странах из-за невнятной реакции мирового сообщества и боязни перечить Вашингтону, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Планы Пентагона по продолжению исследований двойного назначения на украинских биообъектах и в других странах мира со сменой названия программы – это результат "невнятной" реакции мирового сообщества из-за боязни ряда стран идти на конфронтацию с американскими властями", - сказал Кириллов.
Он отметил, что госдепартамент США подготовил серию публикаций, в которых пытается поставить под сомнение документально подтвержденные факты своих незаконных биологических исследований. Так, 14 марта на сайте госдепа был опубликован бюллетень, где Россия вновь обвиняется в дезинформации.
Генерал отметил, что в попытке отвести удар от Демократической партии США проправительственные американские СМИ, в том числе Washington Post, распространили заявления госдепа, в которых напрочь отрицаются установленные исторические факты подготовки военно-биологических атак на территории Северной Кореи и Китая в начале 50-х годов прошлого века, а озвученная Минобороны России информация игнорируется.
"США исходят из логики того, что если не удалось доказать более ранние эпизоды, то и все обвинения в сегодняшней военно-биологической деятельности являются дезинформацией", - добавил Кириллов.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Кирби изобличил секретную биологическую работу Пентагона, заявила Яровая
1 февраля, 17:24
 
В миреУкраинаРоссияПентагонСШАИгорь Кириллов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала