Пентагон продолжит работу на биообъектах на Украине, заявили в Минобороны
В Минобороны заявили о планах США продолжать работу на биообъектах на Украине
© flickr.com/mindfriezeПентагон, США
© flickr.com/mindfrieze
Пентагон, США. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пентагон продолжит исследования на биообъектах на Украине и в других странах из-за невнятной реакции мирового сообщества и боязни перечить Вашингтону, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Планы Пентагона по продолжению исследований двойного назначения на украинских биообъектах и в других странах мира со сменой названия программы – это результат "невнятной" реакции мирового сообщества из-за боязни ряда стран идти на конфронтацию с американскими властями", - сказал Кириллов.
Он отметил, что госдепартамент США подготовил серию публикаций, в которых пытается поставить под сомнение документально подтвержденные факты своих незаконных биологических исследований. Так, 14 марта на сайте госдепа был опубликован бюллетень, где Россия вновь обвиняется в дезинформации.
Генерал отметил, что в попытке отвести удар от Демократической партии США проправительственные американские СМИ, в том числе Washington Post, распространили заявления госдепа, в которых напрочь отрицаются установленные исторические факты подготовки военно-биологических атак на территории Северной Кореи и Китая в начале 50-х годов прошлого века, а озвученная Минобороны России информация игнорируется.
"США исходят из логики того, что если не удалось доказать более ранние эпизоды, то и все обвинения в сегодняшней военно-биологической деятельности являются дезинформацией", - добавил Кириллов.