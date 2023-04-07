https://ria.ru/20230407/pentagon-1863784707.html

Пентагон продолжит работу на биообъектах на Украине, заявили в Минобороны

Пентагон продолжит работу на биообъектах на Украине, заявили в Минобороны - РИА Новости, 07.04.2023

Пентагон продолжит работу на биообъектах на Украине, заявили в Минобороны

Пентагон продолжит исследования на биообъектах на Украине и в других странах из-за невнятной реакции мирового сообщества и боязни перечить Вашингтону, сообщил... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T15:24

2023-04-07T15:24

2023-04-07T15:53

в мире

украина

россия

пентагон

сша

игорь кириллов

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пентагон продолжит исследования на биообъектах на Украине и в других странах из-за невнятной реакции мирового сообщества и боязни перечить Вашингтону, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Планы Пентагона по продолжению исследований двойного назначения на украинских биообъектах и в других странах мира со сменой названия программы – это результат "невнятной" реакции мирового сообщества из-за боязни ряда стран идти на конфронтацию с американскими властями", - сказал Кириллов. Он отметил, что госдепартамент США подготовил серию публикаций, в которых пытается поставить под сомнение документально подтвержденные факты своих незаконных биологических исследований. Так, 14 марта на сайте госдепа был опубликован бюллетень, где Россия вновь обвиняется в дезинформации. Генерал отметил, что в попытке отвести удар от Демократической партии США проправительственные американские СМИ, в том числе Washington Post, распространили заявления госдепа, в которых напрочь отрицаются установленные исторические факты подготовки военно-биологических атак на территории Северной Кореи и Китая в начале 50-х годов прошлого века, а озвученная Минобороны России информация игнорируется. "США исходят из логики того, что если не удалось доказать более ранние эпизоды, то и все обвинения в сегодняшней военно-биологической деятельности являются дезинформацией", - добавил Кириллов.

https://ria.ru/20230201/pentagon-1849033669.html

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в мире, украина, россия, пентагон, сша, игорь кириллов