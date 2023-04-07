https://ria.ru/20230407/pentagon-1863633868.html
СМИ: в соцсети утекли секретные документы Пентагона о конфликте на Украине
СМИ: в соцсети утекли секретные документы Пентагона о конфликте на Украине - РИА Новости, 07.04.2023
СМИ: в соцсети утекли секретные документы Пентагона о конфликте на Украине
Минобороны США расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние армии Украины и планы Штатов и НАТО по укреплению ВСУ, пишет New York РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T02:42
2023-04-07T02:42
2023-04-07T03:36
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Минобороны США расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние армии Украины и планы Штатов и НАТО по укреплению ВСУ, пишет New York Times.Речь идет о документах от начала марта. По информации издания, распространением материалов якобы занимаются российские проправительственные Telegram-каналы. При этом конкретные публикации в социальных сетях не приводятся.Отмечается, что американские власти работают над удалением этих документов из соцсетей, но к вечеру четверга у них так этого и не получилось.Газета утверждает, что один из документов с грифом "совершенно секретно" описывает "статус конфликта по состоянию на 1 марта".Другой материал, по данным издания, содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, причем девять из них, по всей видимости, обучаются и снабжаются США и другими союзниками по Североатлантическому альянсу. В секретном документе якобы говорится, что готовность шести из девяти этих бригад ожидается к 31 марта, а остальных — к 30 апреля. В материале также подчеркивается необходимость более 250 танков и 350 БМП для этих формирований.
https://ria.ru/20230406/nato-1863613431.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, пентагон, нато
В мире, США, Пентагон, НАТО
СМИ: в соцсети утекли секретные документы Пентагона о конфликте на Украине
NYT: Пентагон расследует утечку в соцсети секретных документов о конфликте на Украине
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
Минобороны США расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние армии Украины и планы Штатов и НАТО по укреплению ВСУ, пишет New York Times
.
Речь идет о документах от начала марта. По информации издания, распространением материалов якобы занимаются российские проправительственные Telegram-каналы. При этом конкретные публикации в социальных сетях не приводятся.
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Отмечается, что американские власти работают над удалением этих документов из соцсетей, но к вечеру четверга у них так этого и не получилось.
«
"Нам известно о сообщениях в социальных сетях, и наш департамент изучает этот вопрос", — заявила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.
Газета утверждает, что один из документов с грифом "совершенно секретно" описывает "статус конфликта по состоянию на 1 марта".
Другой материал, по данным издания, содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, причем девять из них, по всей видимости, обучаются и снабжаются США и другими союзниками по Североатлантическому альянсу. В секретном документе якобы говорится, что готовность шести из девяти этих бригад ожидается к 31 марта, а остальных — к 30 апреля. В материале также подчеркивается необходимость более 250 танков и 350 БМП для этих формирований.
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