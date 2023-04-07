https://ria.ru/20230407/operatsiya-1863646207.html

В Москве успешно провели операцию на сердце новорожденному малышу

В Москве успешно провели операцию на сердце новорожденному малышу - РИА Новости, 07.04.2023

В Москве успешно провели операцию на сердце новорожденному малышу

Московские врачи провели успешную операцию на сердце новорожденному, который при появлении на свет весил всего 760 граммов, сообщила пресс-служба столичного... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T07:51

2023-04-07T07:51

2023-04-07T10:31

хорошие новости

общество

москва

морозовская детская городская клиническая больница

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Московские врачи провели успешную операцию на сердце новорожденному, который при появлении на свет весил всего 760 граммов, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.Ребенок родился в конце декабря в перинатальном центре ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова раньше срока — на 24-й неделе беременности.Ее провела бригада кардиохирургов из Морозовской детской городской клинической больницы во главе с главным детским кардиохирургом Москвы Михаилом Абрамяном.Операция по закрытию артериального протока прошла успешно. Врачи оценивают состояние малыша как стабильное, его уже выписали.

https://ria.ru/20230405/operatsiya-1863258013.html

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общество, москва, морозовская детская городская клиническая больница