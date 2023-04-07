https://ria.ru/20230407/operatsiya-1863646207.html
В Москве успешно провели операцию на сердце новорожденному малышу
В Москве успешно провели операцию на сердце новорожденному малышу - РИА Новости, 07.04.2023
В Москве успешно провели операцию на сердце новорожденному малышу
Московские врачи провели успешную операцию на сердце новорожденному, который при появлении на свет весил всего 760 граммов, сообщила пресс-служба столичного... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T07:51
2023-04-07T07:51
2023-04-07T10:31
хорошие новости
общество
москва
морозовская детская городская клиническая больница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155687/38/1556873867_0:95:1921:1175_1920x0_80_0_0_f36ed88586b9b00fb73ab94448579aa9.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Московские врачи провели успешную операцию на сердце новорожденному, который при появлении на свет весил всего 760 граммов, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.Ребенок родился в конце декабря в перинатальном центре ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова раньше срока — на 24-й неделе беременности.Ее провела бригада кардиохирургов из Морозовской детской городской клинической больницы во главе с главным детским кардиохирургом Москвы Михаилом Абрамяном.Операция по закрытию артериального протока прошла успешно. Врачи оценивают состояние малыша как стабильное, его уже выписали.
https://ria.ru/20230405/operatsiya-1863258013.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155687/38/1556873867_79:0:1784:1279_1920x0_80_0_0_02831d0ef26be8732bd3969f663415b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, морозовская детская городская клиническая больница
Хорошие новости, Общество, Москва, Морозовская детская городская клиническая больница
В Москве успешно провели операцию на сердце новорожденному малышу
В Москве успешно провели операцию на сердце новорожденному малышу весом 760 граммов