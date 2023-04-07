Рейтинг@Mail.ru
В Москве успешно провели операцию на сердце новорожденному малышу - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
07:51 07.04.2023 (обновлено: 10:31 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/operatsiya-1863646207.html
В Москве успешно провели операцию на сердце новорожденному малышу
В Москве успешно провели операцию на сердце новорожденному малышу - РИА Новости, 07.04.2023
В Москве успешно провели операцию на сердце новорожденному малышу
Московские врачи провели успешную операцию на сердце новорожденному, который при появлении на свет весил всего 760 граммов, сообщила пресс-служба столичного... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T07:51
2023-04-07T10:31
хорошие новости
общество
москва
морозовская детская городская клиническая больница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155687/38/1556873867_0:95:1921:1175_1920x0_80_0_0_f36ed88586b9b00fb73ab94448579aa9.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Московские врачи провели успешную операцию на сердце новорожденному, который при появлении на свет весил всего 760 граммов, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.Ребенок родился в конце декабря в перинатальном центре ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова раньше срока — на 24-й неделе беременности.Ее провела бригада кардиохирургов из Морозовской детской городской клинической больницы во главе с главным детским кардиохирургом Москвы Михаилом Абрамяном.Операция по закрытию артериального протока прошла успешно. Врачи оценивают состояние малыша как стабильное, его уже выписали.
https://ria.ru/20230405/operatsiya-1863258013.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155687/38/1556873867_79:0:1784:1279_1920x0_80_0_0_02831d0ef26be8732bd3969f663415b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, морозовская детская городская клиническая больница
Хорошие новости, Общество, Москва, Морозовская детская городская клиническая больница
В Москве успешно провели операцию на сердце новорожденному малышу

В Москве успешно провели операцию на сердце новорожденному малышу весом 760 граммов

© Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Pixabay / marionbrun
Врачи во время операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Московские врачи провели успешную операцию на сердце новорожденному, который при появлении на свет весил всего 760 граммов, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
Ребенок родился в конце декабря в перинатальном центре ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова раньше срока — на 24-й неделе беременности.
«
"Врачи диагностировали у новорожденного патологию сердечно-сосудистой системы: большой открытый артериальный проток. Это приводило к сбросу дополнительных объемов крови из аорты в легочную артерию и невозможности отлучения от искусственной вентиляции легких. Попытки медикаментозного закрытия протока оказались безуспешными и малышу было экстренно необходимо провести операцию", — говорится в сообщении.
Ее провела бригада кардиохирургов из Морозовской детской городской клинической больницы во главе с главным детским кардиохирургом Москвы Михаилом Абрамяном.
Операция по закрытию артериального протока прошла успешно. Врачи оценивают состояние малыша как стабильное, его уже выписали.
Операция на позвоночнике годовалого ребенка - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Врачи провели уникальную операцию на позвоночнике годовалого ребенка
5 апреля, 16:26
 
Хорошие новостиОбществоМоскваМорозовская детская городская клиническая больница
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала