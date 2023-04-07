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В Новосибирске подвели итоги олимпиады по предметным методикам обучения

В Новосибирске подвели итоги олимпиады по предметным методикам обучения - РИА Новости, 07.04.2023

В Новосибирске подвели итоги олимпиады по предметным методикам обучения

Высокий интерес к профессии учителя у студентов педагогических вузов и классических университетов из разных регионов страны подтвердила Всероссийская олимпиада... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T14:06

2023-04-07T14:06

2023-04-07T14:06

год педагога и наставника

общество

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Высокий интерес к профессии учителя у студентов педагогических вузов и классических университетов из разных регионов страны подтвердила Всероссийская олимпиада по предметным методикам обучения и воспитания, сообщает пресс-служба Новосибирского государственного педагогического университета.Цель олимпиады – выявление творчески одаренных студентов-педагогов, развитие интереса студентов к современным методикам и технологиям образовательной деятельности, развитие профессиональных компетенций в области проектирования и реализации образовательного процесса в современной школе.Олимпиада проводилась с 15 февраля по 7 апреля 2023 года на базе федерального государственного бюджетного образовательно учреждения высшего образования "Новосибирский государственный педагогический университет" и включала как очный, так и заочный этапы.Из 295 участников из 11 университетов страны 33 стали призерами заочного тура, из них пять – вышли в финал. Все победители будут иметь дополнительные баллы при поступлении в магистратуру.Организаторы отметили, что участники проявили особое эмоционально отношение к своей профессии, уверенность в ее значимости, неподдельный интерес к преподаваемому предмету, веру в успехи своих учеников.В ходе первого этапа испытания студенты снимали видеоролик, где попытались ответить на важный для каждого современного школьника вопрос "Зачем мне нужно изучать…?" (историю, математику, литературу и другие предметы). Решая тест на основе художественного фильма "Расписание на послезавтра" (1978 г., режиссер Игорь Добролюбов) о физико-математической школе, вечном споре "физиков" и "лириков", участники демонстрировали умение способность анализировать педагогические ситуации и психологические проблемы, имеющие место и в современных школах.Студентка 4 курса Омского педагогического университета, финалистка Олимпиады и будущий учитель экономики и английского языка Александра Волкова рассказала, что задания не оказались слишком сложными, так как на старших курсах уже имеется достаточно опыта и знаний, чтобы успешно проходит этапы Олимпиады. Тем не менее, новость о прохождении в финал была очень неожиданной. Но благодаря поддержке наставника декана факультета Елены Вячеславовны Алексеенко, Александра решительно настроена на выполнение финального задания олимпиады."Самым интересным, наверное, были съемки видеоролика: для меня было экспериментом сделать что-то действительно интересное. Поэтому я попробовала поискать разные форматы, привлечь друзей. На самом деле, было немало хороших работ. Сейчас для меня главная цель - это в финале выложиться на максимум, показать всё, что я могу, проявить свои способности. Мне кажется значимее, чем оценка жюри, может быть моя оценка своего урока", - дополняет студентка 5 курса Новосибирского государственного педагогического университета, финалистка Олимпиады и будущий учитель истории и обществознания Елизавета Орлова.Напомним, указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, социальный навигатор, сн_образование