https://ria.ru/20230407/olimpiada-1863757906.html
В Новосибирске подвели итоги олимпиады по предметным методикам обучения
В Новосибирске подвели итоги олимпиады по предметным методикам обучения - РИА Новости, 07.04.2023
В Новосибирске подвели итоги олимпиады по предметным методикам обучения
Высокий интерес к профессии учителя у студентов педагогических вузов и классических университетов из разных регионов страны подтвердила Всероссийская олимпиада... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:06
2023-04-07T14:06
2023-04-07T14:06
год педагога и наставника
общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Высокий интерес к профессии учителя у студентов педагогических вузов и классических университетов из разных регионов страны подтвердила Всероссийская олимпиада по предметным методикам обучения и воспитания, сообщает пресс-служба Новосибирского государственного педагогического университета.Цель олимпиады – выявление творчески одаренных студентов-педагогов, развитие интереса студентов к современным методикам и технологиям образовательной деятельности, развитие профессиональных компетенций в области проектирования и реализации образовательного процесса в современной школе.Олимпиада проводилась с 15 февраля по 7 апреля 2023 года на базе федерального государственного бюджетного образовательно учреждения высшего образования "Новосибирский государственный педагогический университет" и включала как очный, так и заочный этапы.Из 295 участников из 11 университетов страны 33 стали призерами заочного тура, из них пять – вышли в финал. Все победители будут иметь дополнительные баллы при поступлении в магистратуру.Организаторы отметили, что участники проявили особое эмоционально отношение к своей профессии, уверенность в ее значимости, неподдельный интерес к преподаваемому предмету, веру в успехи своих учеников.В ходе первого этапа испытания студенты снимали видеоролик, где попытались ответить на важный для каждого современного школьника вопрос "Зачем мне нужно изучать…?" (историю, математику, литературу и другие предметы). Решая тест на основе художественного фильма "Расписание на послезавтра" (1978 г., режиссер Игорь Добролюбов) о физико-математической школе, вечном споре "физиков" и "лириков", участники демонстрировали умение способность анализировать педагогические ситуации и психологические проблемы, имеющие место и в современных школах.Студентка 4 курса Омского педагогического университета, финалистка Олимпиады и будущий учитель экономики и английского языка Александра Волкова рассказала, что задания не оказались слишком сложными, так как на старших курсах уже имеется достаточно опыта и знаний, чтобы успешно проходит этапы Олимпиады. Тем не менее, новость о прохождении в финал была очень неожиданной. Но благодаря поддержке наставника декана факультета Елены Вячеславовны Алексеенко, Александра решительно настроена на выполнение финального задания олимпиады."Самым интересным, наверное, были съемки видеоролика: для меня было экспериментом сделать что-то действительно интересное. Поэтому я попробовала поискать разные форматы, привлечь друзей. На самом деле, было немало хороших работ. Сейчас для меня главная цель - это в финале выложиться на максимум, показать всё, что я могу, проявить свои способности. Мне кажется значимее, чем оценка жюри, может быть моя оценка своего урока", - дополняет студентка 5 курса Новосибирского государственного педагогического университета, финалистка Олимпиады и будущий учитель истории и обществознания Елизавета Орлова.Напомним, указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.
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общество, социальный навигатор, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Высокий интерес к профессии учителя у студентов педагогических вузов и классических университетов из разных регионов страны подтвердила Всероссийская олимпиада по предметным методикам обучения и воспитания, сообщает пресс-служба Новосибирского государственного педагогического университета.
Цель олимпиады – выявление творчески одаренных студентов-педагогов, развитие интереса студентов к современным методикам и технологиям образовательной деятельности, развитие профессиональных компетенций в области проектирования и реализации образовательного процесса в современной школе.
Олимпиада проводилась с 15 февраля по 7 апреля 2023 года на базе федерального государственного бюджетного образовательно учреждения высшего образования "Новосибирский государственный педагогический университет" и включала как очный, так и заочный этапы.
Из 295 участников из 11 университетов страны 33 стали призерами заочного тура, из них пять – вышли в финал. Все победители будут иметь дополнительные баллы при поступлении в магистратуру.
Организаторы отметили, что участники проявили особое эмоционально отношение к своей профессии, уверенность в ее значимости, неподдельный интерес к преподаваемому предмету, веру в успехи своих учеников.
В ходе первого этапа испытания студенты снимали видеоролик, где попытались ответить на важный для каждого современного школьника вопрос "Зачем мне нужно изучать…?" (историю, математику, литературу и другие предметы). Решая тест на основе художественного фильма "Расписание на послезавтра" (1978 г., режиссер Игорь Добролюбов) о физико-математической школе, вечном споре "физиков" и "лириков", участники демонстрировали умение способность анализировать педагогические ситуации и психологические проблемы, имеющие место и в современных школах.
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"Задания заочного тура Олимпиады направляли участников на размышления о ценностях и смыслах школьного образования в XXI веке, о вкладе каждого школьного предмета и каждого учителя в личностное развитие и воспитание школьников. Финалом Олимпиады стало очное проведение уроков в незнакомом классе. Это серьезное испытание, в ходе которого студентам предстояло продемонстрировать свои коммуникативные навыки, умение использовать цифровые образовательные ресурсы и, конечно, способность увлечь своим предметом, сделать урок интересным и актуальным для современных школьников", - подчеркнула заведующая кафедрой отечественной и всеобщей истории Новосибирского государственного педагогического университета, председатель Новосибирского регионального отделения Всероссийской общественной организации "Ассоциация учителей истории и обществознания" Ольга Михайловна Хлытина.
Студентка 4 курса Омского педагогического университета, финалистка Олимпиады и будущий учитель экономики и английского языка Александра Волкова рассказала, что задания не оказались слишком сложными, так как на старших курсах уже имеется достаточно опыта и знаний, чтобы успешно проходит этапы Олимпиады. Тем не менее, новость о прохождении в финал была очень неожиданной. Но благодаря поддержке наставника декана факультета Елены Вячеславовны Алексеенко, Александра решительно настроена на выполнение финального задания олимпиады.
"Самым интересным, наверное, были съемки видеоролика: для меня было экспериментом сделать что-то действительно интересное. Поэтому я попробовала поискать разные форматы, привлечь друзей. На самом деле, было немало хороших работ. Сейчас для меня главная цель - это в финале выложиться на максимум, показать всё, что я могу, проявить свои способности. Мне кажется значимее, чем оценка жюри, может быть моя оценка своего урока", - дополняет студентка 5 курса Новосибирского государственного педагогического университета, финалистка Олимпиады и будущий учитель истории и обществознания Елизавета Орлова.
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"В состав независимого жюри Всероссийской олимпиады по предметным методикам обучения и воспитания "Будущее поколение России: обучаем и воспитываем" вошли руководители городских образовательных организаций, победители всероссийских конкурсов педагогического мастерства, Ассоциации молодых педагогов Новосибирска. Активное участие и экспертные заключения представителей жюри делают олимпиаду еще и эффективным инструментом независимой оценки качества образования", - отмечает ректор Новосибирского государственного педагогического университета Алексей Дмитриевич Герасёв.
Напомним, указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.
В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.