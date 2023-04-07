https://ria.ru/20230407/obvinenie-1863774086.html

СБУ обвинила в госизмене политолога Лазарева, выступавшего в эфире RT

СБУ обвинила в госизмене политолога Лазарева, выступавшего в эфире RT - РИА Новости, 07.04.2023

СБУ обвинила в госизмене политолога Лазарева, выступавшего в эфире RT

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение в государственной измене политологу Александру Лазареву. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T14:54

2023-04-07T14:54

2023-04-07T15:34

в мире

украина

служба безопасности украины

кирилл вышинский

россия

донбасс

виктор медведчук

112 украина

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение в государственной измене политологу Александру Лазареву. Отмечается, что политолог был частым гостем в эфирах телеканалов RT, "Наш", ZIK, NewsOne, "112 Украина", а конфликт в Донбассе называл гражданской войной.В СБУ утверждают, что после начала специальной военной операции Лазарев уехал с Украины и сейчас находится в Крыму.Ему предъявили обвинения по статьям о госизмене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. Украинские власти начали преследовать общественных деятелей и журналистов, которых считали пророссийскими, задолго до начала специальной военной операции: были запрещены все российские СМИ, больше года провел в заключении возглавлявший портал РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке республик Донбасса.Действуют санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ассоциируют с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком. Позднее под санкции на Украине попали издания "Страна.ua" и "Шарий.нет". Были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет. Владимир Путин поручил разобраться в фактах уголовного преследования общественных деятелей, журналистов и правозащитников на Украине и дать им правовую оценку.

https://ria.ru/20230405/sbu-1863259881.html

https://ria.ru/20230331/svyaschennosluzhitel-1862200836.html

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донбасс

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, служба безопасности украины, кирилл вышинский, россия, донбасс, виктор медведчук, 112 украина