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СБУ обвинила в госизмене политолога Лазарева, выступавшего в эфире RT - РИА Новости, 07.04.2023
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14:54 07.04.2023 (обновлено: 15:34 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/obvinenie-1863774086.html
СБУ обвинила в госизмене политолога Лазарева, выступавшего в эфире RT
СБУ обвинила в госизмене политолога Лазарева, выступавшего в эфире RT - РИА Новости, 07.04.2023
СБУ обвинила в госизмене политолога Лазарева, выступавшего в эфире RT
Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение в государственной измене политологу Александру Лазареву. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:54
2023-04-07T15:34
в мире
украина
служба безопасности украины
кирилл вышинский
россия
донбасс
виктор медведчук
112 украина
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение в государственной измене политологу Александру Лазареву. Отмечается, что политолог был частым гостем в эфирах телеканалов RT, "Наш", ZIK, NewsOne, "112 Украина", а конфликт в Донбассе называл гражданской войной.В СБУ утверждают, что после начала специальной военной операции Лазарев уехал с Украины и сейчас находится в Крыму.Ему предъявили обвинения по статьям о госизмене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. Украинские власти начали преследовать общественных деятелей и журналистов, которых считали пророссийскими, задолго до начала специальной военной операции: были запрещены все российские СМИ, больше года провел в заключении возглавлявший портал РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке республик Донбасса.Действуют санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ассоциируют с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком. Позднее под санкции на Украине попали издания "Страна.ua" и "Шарий.нет". Были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет. Владимир Путин поручил разобраться в фактах уголовного преследования общественных деятелей, журналистов и правозащитников на Украине и дать им правовую оценку.
https://ria.ru/20230405/sbu-1863259881.html
https://ria.ru/20230331/svyaschennosluzhitel-1862200836.html
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в мире, украина, служба безопасности украины, кирилл вышинский, россия, донбасс, виктор медведчук, 112 украина
В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Кирилл Вышинский, Россия, Донбасс, Виктор Медведчук, 112 Украина
СБУ обвинила в госизмене политолога Лазарева, выступавшего в эфире RT

СБУ заочно обвинила в госизмене украинского политолога Лазарева, выступавшего на RT

© Фото : СБУПроверки СБУ
Проверки СБУ - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Фото : СБУ
Проверки СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение в государственной измене политологу Александру Лазареву.
«

"Лазарев непосредственно занимался "раскруткой" медийных образов сторонников Кремля и помогал им в продвижении <...> в информационном пространстве", — говорится в сообщении в телеграм-канале СБУ.

Отмечается, что политолог был частым гостем в эфирах телеканалов RT, "Наш", ZIK, NewsOne, "112 Украина", а конфликт в Донбассе называл гражданской войной.
В СБУ утверждают, что после начала специальной военной операции Лазарев уехал с Украины и сейчас находится в Крыму.
Ему предъявили обвинения по статьям о госизмене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.
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Украинские власти начали преследовать общественных деятелей и журналистов, которых считали пророссийскими, задолго до начала специальной военной операции: были запрещены все российские СМИ, больше года провел в заключении возглавлявший портал РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке республик Донбасса.
Действуют санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ассоциируют с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком. Позднее под санкции на Украине попали издания "Страна.ua" и "Шарий.нет". Были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет.
Владимир Путин поручил разобраться в фактах уголовного преследования общественных деятелей, журналистов и правозащитников на Украине и дать им правовую оценку.
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