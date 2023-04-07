СБУ обвинила в госизмене политолога Лазарева, выступавшего в эфире RT
СБУ заочно обвинила в госизмене украинского политолога Лазарева, выступавшего на RT
© Фото : СБУПроверки СБУ
© Фото : СБУ
Проверки СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение в государственной измене политологу Александру Лазареву.
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"Лазарев непосредственно занимался "раскруткой" медийных образов сторонников Кремля и помогал им в продвижении <...> в информационном пространстве", — говорится в сообщении в телеграм-канале СБУ.
Отмечается, что политолог был частым гостем в эфирах телеканалов RT, "Наш", ZIK, NewsOne, "112 Украина", а конфликт в Донбассе называл гражданской войной.
В СБУ утверждают, что после начала специальной военной операции Лазарев уехал с Украины и сейчас находится в Крыму.
Ему предъявили обвинения по статьям о госизмене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.
Украинские власти начали преследовать общественных деятелей и журналистов, которых считали пророссийскими, задолго до начала специальной военной операции: были запрещены все российские СМИ, больше года провел в заключении возглавлявший портал РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке республик Донбасса.
Действуют санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ассоциируют с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком. Позднее под санкции на Украине попали издания "Страна.ua" и "Шарий.нет". Были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет.
Владимир Путин поручил разобраться в фактах уголовного преследования общественных деятелей, журналистов и правозащитников на Украине и дать им правовую оценку.