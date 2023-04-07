Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 12 снарядов
ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка пять ракет, удар пришелся на оживленные кварталы.
ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка пять ракет, удар пришелся на оживленные кварталы.
"В разгар дня, когда на улицах много людей, противник нанес удар из РСЗО по центру Донецка", – отреагировал на случившееся врио главы ДНР Денис Пушилин.
"В разгар дня, когда на улицах много людей, противник нанес удар из РСЗО по центру Донецка", – отреагировал на случившееся врио главы ДНР Денис Пушилин.
Под обстрел попали Крытый рынок, бульвары Шевченко и Пушкина.
Под обстрел попали Крытый рынок, бульвары Шевченко и Пушкина.
Повреждены жилые дома, следы от попадания боеприпасов видны на проезжей части.
Повреждены жилые дома, следы от попадания боеприпасов видны на проезжей части.
Сотрудник МЧС обследует воронку от взрыва рядом с рынком в Ворошиловском районе Донецка.
Сотрудник МЧС обследует воронку от взрыва рядом с рынком в Ворошиловском районе Донецка.
В городе найдены фрагменты реактивных снарядов от систем залпового огня.
В городе найдены фрагменты реактивных снарядов от систем залпового огня.
Украинские войска не могли не знать, что бьют по жилому кварталу, убежден мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Украинские войска не могли не знать, что бьют по жилому кварталу, убежден мэр Донецка Алексей Кулемзин.
По местам скопления мирных жителей били целенаправленно.
По местам скопления мирных жителей били целенаправленно.
Власти республики пообещали бороться с проявлениями терроризма всеми доступными способами.
Власти республики пообещали бороться с проявлениями терроризма всеми доступными способами.
ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка пять ракет, удар пришелся на оживленные кварталы.
"В разгар дня, когда на улицах много людей, противник нанес удар из РСЗО по центру Донецка", – отреагировал на случившееся врио главы ДНР Денис Пушилин.
Под обстрел попали Крытый рынок, бульвары Шевченко и Пушкина.
Повреждены жилые дома, следы от попадания боеприпасов видны на проезжей части.
Сотрудник МЧС обследует воронку от взрыва рядом с рынком в Ворошиловском районе Донецка.
В городе найдены фрагменты реактивных снарядов от систем залпового огня.
Украинские войска не могли не знать, что бьют по жилому кварталу, убежден мэр Донецка Алексей Кулемзин.
По местам скопления мирных жителей били целенаправленно.
Власти республики пообещали бороться с проявлениями терроризма всеми доступными способами.