https://ria.ru/20230407/obmennik-1863726988.html

В Москве создали "обменник", чтобы украсть 60 миллионов рублей у торговца

В Москве создали "обменник", чтобы украсть 60 миллионов рублей у торговца - РИА Новости, 07.04.2023

В Москве создали "обменник", чтобы украсть 60 миллионов рублей у торговца

Мошенники создали поддельный обменный пункт банка и похитили почти 60 миллионов рублей у киргизского торговца одеждой, желавшего купить швейцарские франки,... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T12:50

2023-04-07T12:50

2023-04-07T12:50

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мошенники создали поддельный обменный пункт банка и похитили почти 60 миллионов рублей у киргизского торговца одеждой, желавшего купить швейцарские франки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, афера произошла накануне вечером в "обменном пункте" на Сущевском Валу. На уловку мошенников попался 31-летний уроженец Киргизии. Мужчина торговал одеждой в одном из ТЦ Москвы, а также занимался скупкой-продажей валюты. "Гражданин решил обменять около 59,7 миллиона рублей на швейцарские франки. Для этого в одном из мессенджеров он нашел обмен валюты по выгодному курсу и договорился о сделке", - сказал собеседник агентства. Договорившись с "валютчиками", мужчина приехал по назначенному адресу. В помещении "обменника" уже было несколько человек - якобы работники финансового учреждения. "Когда мужчина дал кассиру наличные, у работника вдруг якобы сломалась машинка для подсчета денег. Девушка ушла в другое помещение, закрывшись от клиента шторкой на окне. Спустя какое-то время мужчина понял, что его обманули, и решил выйти из помещения, однако дверь была закрыта. После чего он вызвал полицию", - сказал источник. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

https://ria.ru/20230407/skhema-1863671303.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, киргизия, россия