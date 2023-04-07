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Нейросети уже способны красть персональные данные, заявил эксперт - РИА Новости, 07.04.2023
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Наука
 
03:41 07.04.2023 (обновлено: 03:42 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/neyroseti-1863635964.html
Нейросети уже способны красть персональные данные, заявил эксперт
Нейросети уже способны красть персональные данные, заявил эксперт - РИА Новости, 07.04.2023
Нейросети уже способны красть персональные данные, заявил эксперт
Злоумышленники могут использовать нейросети, которыми пользуются компании, для кражи персональных и корпоративных данных, а также взлома систем безопасности,... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T03:41
2023-04-07T03:42
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экономика
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Злоумышленники могут использовать нейросети, которыми пользуются компании, для кражи персональных и корпоративных данных, а также взлома систем безопасности, поэтому им необходимо проводить аудит информационной безопасности, рассказал РИА Новости директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам "Билайна" Константин Романов. "Нейросеть потенциально может использоваться для кражи персональных и корпоративных данных. Она может обрабатывать огромные объемы данных и извлекать из них информацию, в том числе и конфиденциальную. Существует возможность использования нейросетей для взлома систем безопасности и доступа к защищенным данным", - заявил он. По словам эксперта, утечка данных может иметь серьезные последствия - например, кражу личных средств и идентификационных данных, шпионаж и другие незаконные действия. Причем данные могут попадать не только к мошенникам, но и к иностранным спецслужбам. Кроме того, утечка может привести к утрате доверия к компании со стороны клиентов. Он также напомнил о случаях, когда сервисы, использующие нейросети, собирали данные пользователей, чем вызывали их беспокойство. Один из них - скандал вокруг приложения для обработки фотографий FaceApp в 2019 году. Пользователи загружали в программу фотографии, они обрабатывались и сохранялись на серверах компании вместе с различными данными, включая местоположение устройства, IP-адрес, идентификатор устройства и другую персональную информацию. После этого, по словам эксперта, пользователи были обеспокоены тем, что хранимые данные могут без их ведома быть использованы не только в рекламных целях, но и для слежки. Другой пример - Google Photos, сервис для хранения и обработки фотографий, который использует нейросети для автоматической обработки данных и создания альбомов. "В 2019 году Google признался, что несколько тысяч пользователей могли быть затронуты ошибкой в программном обеспечении, которая привела к тому, что некоторые фотографии были неправильно отправлены на серверы компании. В результате этого возникла обеспокоенность, что эти фотографии могут быть использованы для целей маркетинга или даже для целей шпионажа", - резюмировал Романов.
https://ria.ru/20230407/intellekt-1863630729.html
https://ria.ru/20230406/neyroset-1863503540.html
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технологии, google, экономика
Технологии, Google, Наука, Экономика
Нейросети уже способны красть персональные данные, заявил эксперт

Романов: злоумышленники могут применять нейросети компаний для кражи данных их клиентов

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Злоумышленники могут использовать нейросети, которыми пользуются компании, для кражи персональных и корпоративных данных, а также взлома систем безопасности, поэтому им необходимо проводить аудит информационной безопасности, рассказал РИА Новости директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам "Билайна" Константин Романов.
"Нейросеть потенциально может использоваться для кражи персональных и корпоративных данных. Она может обрабатывать огромные объемы данных и извлекать из них информацию, в том числе и конфиденциальную. Существует возможность использования нейросетей для взлома систем безопасности и доступа к защищенным данным", - заявил он.
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По словам эксперта, утечка данных может иметь серьезные последствия - например, кражу личных средств и идентификационных данных, шпионаж и другие незаконные действия. Причем данные могут попадать не только к мошенникам, но и к иностранным спецслужбам. Кроме того, утечка может привести к утрате доверия к компании со стороны клиентов.
«
"Компаниям, внедряющим нейросети в свои процессы, необходимо проводить аудит информационной безопасности, чтобы убедиться, что слив данных невозможен или митигирован", - подчеркнул Романов.
Он также напомнил о случаях, когда сервисы, использующие нейросети, собирали данные пользователей, чем вызывали их беспокойство. Один из них - скандал вокруг приложения для обработки фотографий FaceApp в 2019 году. Пользователи загружали в программу фотографии, они обрабатывались и сохранялись на серверах компании вместе с различными данными, включая местоположение устройства, IP-адрес, идентификатор устройства и другую персональную информацию.
После этого, по словам эксперта, пользователи были обеспокоены тем, что хранимые данные могут без их ведома быть использованы не только в рекламных целях, но и для слежки.
Другой пример - Google Photos, сервис для хранения и обработки фотографий, который использует нейросети для автоматической обработки данных и создания альбомов. "В 2019 году Google признался, что несколько тысяч пользователей могли быть затронуты ошибкой в программном обеспечении, которая привела к тому, что некоторые фотографии были неправильно отправлены на серверы компании. В результате этого возникла обеспокоенность, что эти фотографии могут быть использованы для целей маркетинга или даже для целей шпионажа", - резюмировал Романов.
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