https://ria.ru/20230407/neft-1863519445.html

Своя игра: Россия и саудиты поставили США на место

Своя игра: Россия и саудиты поставили США на место - РИА Новости, 07.04.2023

Своя игра: Россия и саудиты поставили США на место

Американцы долго пытались уговорить саудитов добывать больше нефти, чтобы сбить цены и подорвать российский бюджет. Но в ОПЕК+ решили иначе — сократили... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T08:00

2023-04-07T08:00

2023-04-07T13:52

экономика

цены на нефть

сша

россия

джо байден

опек

саудовская аравия

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Американцы долго пытались уговорить саудитов добывать больше нефти, чтобы сбить цены и подорвать российский бюджет. Но в ОПЕК+ решили иначе — сократили производство. Теперь Brent взлетела и приближается к 100 долларам за баррель, на рынке ждут дефицита. А в Вашингтоне готовятся к всплеску инфляции и росту цен на топливо, что перед президентскими выборами совсем некстати. Такого сюрприза от Эр-Рияда в Вашингтоне явно не ждали.Полная неожиданностьСославшись на непредсказуемость на рынке сырья, несколько стран ОПЕК+ снизили нефтедобычу. В частности, Москва и Эр-Рияд — на 500 тысяч баррелей в день. Общее уменьшение, о котором также объявили Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир, Оман и Габон, — 1,66 миллиона баррелей в сутки."В качестве ответственных и превентивных действий Россия реализует добровольное сокращение на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года от среднего уровня добычи февраля, определенного в соответствии с независимыми источниками", — сообщил вице-премьер Александр Новак.Для рынка это стало неожиданностью: считали, что картель сохранит производство на прежнем уровне. Наблюдателей удивило и то, что решение приняли внепланово, не по графику анализа рыночного спроса и предложения.На этом фоне нефтяные котировки сразу же устремились вверх. Brent дорожала самыми быстрыми темпами за год, взлетев до 87 долларов за баррель.Грядущий дефицитТаким образом, только Россия и Саудовская Аравия дополнительно уберут с рынка миллион баррелей в сутки. И это притом что предсказывают мощный рост спроса на черное золото из-за полноценного открытия китайской экономики после ковидных ограничений. По оценкам Wood Mackenzie, мировая потребность в нефти увеличится на 2,6 миллиона баррелей в сутки, миллион из них заберет Китай.В сочетании с урезанием добычи на два миллиона с ноября прошлого года новое решение ОПЕК+ затрагивает три процента мирового спроса. Совокупное снижение в итоге составит 3,66 миллиона баррелей в сутки.Маневр ОПЕК+ приведет к значительному дефициту нефти во втором полугодии, напряженности на рынке и удорожанию сырья, уверены аналитики.По прогнозу Goldman Sachs, к декабрю североморская Brent достигнет 95 долларов за баррель. "ОПЕК+ обладает очень сильной ценовой властью. Неожиданное сокращение соответствует их новой доктрине действовать упреждающе", — констатировали эксперты банка."ОПЕК+ хочет прежде всего поддержать цены на приемлемом для стран-производителей уровне. Поэтому 85-90 долларов в ближайшие несколько месяцев — это реально", — отмечает Олег Журавлев, гендиректор компании — разработчика технологий для нефтегазовой отрасли "ВОРМХОЛС Внедрение".Инфляция и бензинВ США крайне недовольны. "Решение ОПЕК+ вызывает сожаление. Насчет котировок я пока не уверена", — высказалась глава Минфина Джанет Йеллен.Сожалеть есть о чем. В странах Запада и за океаном продолжится разгон инфляции и подорожание бензина. По расчетам Clearview Energy Partners, топливо в США прибавит 26 центов на галлон. К лету будет четыре доллара.В прошлом году инфляция в США ускорялась до 9,1 процента — максимум за 41 год. В 2023-м замедлилась, однако до целевого уровня по-прежнему далеко.Аналитики прочат дальнейшее раскручивание инфляционной спирали. Не исключено, что Белый дом вновь задействует стратегический нефтяной резерв, в котором сейчас 382 миллиона баррелей. Однако, как показывает практика, сбить котировки выбросом части запасов на рынок Вашингтону еще не удавалось."Brent способна повыситься и до психологически важной отметки в 100 долларов, что, конечно же, отразится на и без того высокой инфляции. В американской экономике возможна стагфляционная ситуация", — полагает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Все это очень не в пользу Демократической партии, причем в преддверии президентских выборов осенью 2024-го."Бензин и дизель подорожают как в США, так и в Европейском союзе. Энергетические кризисы разгорятся с новой силой, раскручивая инфляцию. Потом традиционный сценарий: рост цен на все, массовые протесты и забастовки — политические баталии", — рассуждает экономист Леонид Хазанов.Не пошли на поводуВ Саудовской Аравии подчеркивали, что решение ОПЕК+ основано исключительно на экономических соображениях. Однако очевидно, что картель действует в собственных интересах, которые определяются далеко не только рыночными факторами.России теперь значительно легче пополнить бюджет. "Нефтяной сюрприз Саудовской Аравии подстегивает цены к еще большему ралли. Перспектива возврата к 100 долларам за баррель — уже не кажется отдаленной. Биржевые цены взлетели до 84 долларов за баррель, Goldman Sachs пересмотрел свой прогноз на конец года до 95 долларов, а другие аналитики и вовсе заговорили о трехзначных цифрах", — отмечает Bloomberg.Вашингтон это, конечно, никак не устраивает. Американцы уже не раз пытались "вразумить" саудитов.Как напоминает Шатов, США и Саудовская Аравия подписали рамочное инвестиционное торговое соглашение. Традиционно Эр-Рияд — главный союзник Вашингтона на Ближнем Востоке, один из мощнейших экспортных рынков в регионе, а также крупный кредитор.Несмотря на это, ближневосточные производители черного золота явно встали на сторону России. Они больше не учитывают мнение американцев, пишет японская финансовая газета Nihon Keizai, и сотрудничают с Москвой — ради сохранения стабильности на рынке.А вот отношения Эр-Рияда и Вашингтона ухудшились. В октябре 2022-го Джо Байден уже обвинял саудитов и Россию в высоких ценах на бензин в США. Уговаривал саудовского принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда заключить секретную сделку по наращиванию производства. План провалился, и добычу снизили на два миллиона баррелей в сутки.Теперь саудиты вновь продемонстрировали американцам: у них собственная политика — и с этим придется считаться."Видя, как США и Европейский союз ведут себя по отношению к России, на Ближнем Востоке решили сыграть в свою игру. С одной стороны, арабским поставщикам выгодно занять ниши российских конкурентов на европейском рынке, с другой — им нет смысла отгружать черное золото по низким ценам", — констатирует Хазанов.Усилив присутствие на европейском рынке, ближневосточные партнеры России, похоже, договорились поддержать Москву и не допустить обрушения котировок, подчеркивает аналитик. Тем самым разыграли изящный и мощный гамбит, от которого в Вашингтоне и Брюсселе еще долго будут пребывать в шоке.

https://ria.ru/20230405/neft-1862684555.html

https://ria.ru/20230316/gaz-1858114122.html

https://ria.ru/20230220/kitay-1852758862.html

https://ria.ru/20230211/neft-1851281565.html

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россия

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, цены на нефть, сша, россия, джо байден, опек, саудовская аравия