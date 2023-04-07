https://ria.ru/20230407/nato-1863797572.html
Так может только Путин: НАТО предупредили из-за экспансии к границам России
Так может только Путин: НАТО предупредили из-за экспансии к границам России - РИА Новости, 07.04.2023
Так может только Путин: НАТО предупредили из-за экспансии к границам России
НАТО лучше не испытывать терпение России, так как она может уничтожить альянс, пишет обозреватель саудовской газеты Okaz Рами аль-Халифа аль-Али. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T16:03
2023-04-07T16:03
2023-04-07T16:06
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. НАТО лучше не испытывать терпение России, так как она может уничтожить альянс, пишет обозреватель саудовской газеты Okaz Рами аль-Халифа аль-Али.В мае прошлого года Финляндия решила присоединиться к Североатлантическому альянсу на фоне событий на Украине. Сначала ее заявку одобрили 28 из 30 стран блока — кроме Венгрии и Турции. Будапешт ратифицировал членство страны в организации в конце марта, а Анкара — в начале апреля.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Москву принять контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах. Представитель Кремля подчеркнул, что решение Хельсинки о вхождении в военное объединение не может не влиять на характер двусторонних отношений, поскольку НАТО — враждебная структура для России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230406/nato-1863316842.html
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политика, россия, финляндия, украина, нато
Политика, Россия, Финляндия, Украина, НАТО
Так может только Путин: НАТО предупредили из-за экспансии к границам России
Обозреватель Okaz аль-Али: Россия сокрушит НАТО, если альянс продолжит экспансию