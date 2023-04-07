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Так может только Путин: НАТО предупредили из-за экспансии к границам России - РИА Новости, 07.04.2023
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16:03 07.04.2023 (обновлено: 16:06 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/nato-1863797572.html
Так может только Путин: НАТО предупредили из-за экспансии к границам России
Так может только Путин: НАТО предупредили из-за экспансии к границам России - РИА Новости, 07.04.2023
Так может только Путин: НАТО предупредили из-за экспансии к границам России
НАТО лучше не испытывать терпение России, так как она может уничтожить альянс, пишет обозреватель саудовской газеты Okaz Рами аль-Халифа аль-Али. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T16:03
2023-04-07T16:06
политика
россия
финляндия
украина
нато
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. НАТО лучше не испытывать терпение России, так как она может уничтожить альянс, пишет обозреватель саудовской газеты Okaz Рами аль-Халифа аль-Али.В мае прошлого года Финляндия решила присоединиться к Североатлантическому альянсу на фоне событий на Украине. Сначала ее заявку одобрили 28 из 30 стран блока — кроме Венгрии и Турции. Будапешт ратифицировал членство страны в организации в конце марта, а Анкара — в начале апреля.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Москву принять контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах. Представитель Кремля подчеркнул, что решение Хельсинки о вхождении в военное объединение не может не влиять на характер двусторонних отношений, поскольку НАТО — враждебная структура для России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230406/nato-1863316842.html
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политика, россия, финляндия, украина, нато
Политика, Россия, Финляндия, Украина, НАТО
Так может только Путин: НАТО предупредили из-за экспансии к границам России

Обозреватель Okaz аль-Али: Россия сокрушит НАТО, если альянс продолжит экспансию

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. НАТО лучше не испытывать терпение России, так как она может уничтожить альянс, пишет обозреватель саудовской газеты Okaz Рами аль-Халифа аль-Али.
«
"Ставка Запада на терпение России неуместна, потому что она — единственная страна в мире, которая может уничтожить все страны НАТО. А что касается обещаний Атлантики, то всем уже понятно, что они ничего не стоят", — предупредил он.
В мае прошлого года Финляндия решила присоединиться к Североатлантическому альянсу на фоне событий на Украине. Сначала ее заявку одобрили 28 из 30 стран блока — кроме Венгрии и Турции. Будапешт ратифицировал членство страны в организации в конце марта, а Анкара — в начале апреля.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Москву принять контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах. Представитель Кремля подчеркнул, что решение Хельсинки о вхождении в военное объединение не может не влиять на характер двусторонних отношений, поскольку НАТО — враждебная структура для России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Церемония поднятия флага Финляндии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Им это не НАТО. Почему Украина не Финляндия и никогда ей не станет
6 апреля, 08:00
 
ПолитикаРоссияФинляндияУкраинаНАТО
 
 
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