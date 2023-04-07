https://ria.ru/20230407/nato-1863762475.html

В Эстонию прибыли корабли НАТО

В Эстонию прибыли корабли НАТО - РИА Новости, 07.04.2023

В Эстонию прибыли корабли НАТО

Корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО в рамках запланированного визита в пятницу прибыли в Таллин, сообщила пресс-служба эстонских Сил обороны. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T14:19

2023-04-07T14:19

2023-04-07T14:20

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нато

таллин

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 апр - РИА Новости. Корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО в рамках запланированного визита в пятницу прибыли в Таллин, сообщила пресс-служба эстонских Сил обороны. "В Таллин прибыли корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО - фрегат ВМС Германии Brandenburg и португальский фрегат Bartolomeu Dias. Посещение Таллина позволит экипажам кораблей получить передышку для подготовки к выполнению следующих задач и пообщаться с эстонскими коллегами", - говорится в сообщении. В прошлый раз корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО посещали Эстонию в ноябре 2022 года. Первая постоянная морская противоминная группа НАТО - одна из четырех постоянных групп военно-морских сил альянса, задачей которой является проведение операций по нейтрализации мин. Эта группа в составе сил быстрого реагирования НАТО способна оперативно прибыть на место операции в любой регион. Корабли ВМС Эстонии действуют в составе противоминной группы НАТО более десяти лет. Группы военно-морских сил НАТО находятся в постоянной готовности. Группировки ВМФ способны вести операции как в мирное, так и в военное время и обеспечивать своими действиями присутствие союзников и постоянный высокий уровень готовности к реагированию.

https://ria.ru/20230406/udar-1863535197.html

https://ria.ru/20230316/turtsiya-1858285312.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, эстония, нато, таллин