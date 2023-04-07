Рейтинг@Mail.ru
В Эстонию прибыли корабли НАТО - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 07.04.2023 (обновлено: 14:20 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/nato-1863762475.html
В Эстонию прибыли корабли НАТО
В Эстонию прибыли корабли НАТО - РИА Новости, 07.04.2023
В Эстонию прибыли корабли НАТО
Корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО в рамках запланированного визита в пятницу прибыли в Таллин, сообщила пресс-служба эстонских Сил обороны. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:19
2023-04-07T14:20
в мире
эстония
нато
таллин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799638635_0:196:2736:1735_1920x0_80_0_0_4b3c653a98d281926bbdbda6fb2323bd.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 7 апр - РИА Новости. Корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО в рамках запланированного визита в пятницу прибыли в Таллин, сообщила пресс-служба эстонских Сил обороны. "В Таллин прибыли корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО - фрегат ВМС Германии Brandenburg и португальский фрегат Bartolomeu Dias. Посещение Таллина позволит экипажам кораблей получить передышку для подготовки к выполнению следующих задач и пообщаться с эстонскими коллегами", - говорится в сообщении. В прошлый раз корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО посещали Эстонию в ноябре 2022 года. Первая постоянная морская противоминная группа НАТО - одна из четырех постоянных групп военно-морских сил альянса, задачей которой является проведение операций по нейтрализации мин. Эта группа в составе сил быстрого реагирования НАТО способна оперативно прибыть на место операции в любой регион. Корабли ВМС Эстонии действуют в составе противоминной группы НАТО более десяти лет. Группы военно-морских сил НАТО находятся в постоянной готовности. Группировки ВМФ способны вести операции как в мирное, так и в военное время и обеспечивать своими действиями присутствие союзников и постоянный высокий уровень готовности к реагированию.
https://ria.ru/20230406/udar-1863535197.html
https://ria.ru/20230316/turtsiya-1858285312.html
эстония
таллин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799638635_210:0:2642:1824_1920x0_80_0_0_0e8f5f9ded2ad7af522db056c7e6b5a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, нато, таллин
В мире, Эстония, НАТО, Таллин
В Эстонию прибыли корабли НАТО

Корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО прибыли с плановым визитом в Эстонию

© Фото : German NavyКорабли НАТО в Балтийском море
Корабли НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Фото : German Navy
Корабли НАТО в Балтийском море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 7 апр - РИА Новости. Корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО в рамках запланированного визита в пятницу прибыли в Таллин, сообщила пресс-служба эстонских Сил обороны.
"В Таллин прибыли корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО - фрегат ВМС Германии Brandenburg и португальский фрегат Bartolomeu Dias. Посещение Таллина позволит экипажам кораблей получить передышку для подготовки к выполнению следующих задач и пообщаться с эстонскими коллегами", - говорится в сообщении.
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Кинжал перед вылетом в Сирию - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Военных НАТО как ветром сдуло. Россия ударила по секретному объекту альянса
6 апреля, 17:01
В прошлый раз корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО посещали Эстонию в ноябре 2022 года.
Первая постоянная морская противоминная группа НАТО - одна из четырех постоянных групп военно-морских сил альянса, задачей которой является проведение операций по нейтрализации мин. Эта группа в составе сил быстрого реагирования НАТО способна оперативно прибыть на место операции в любой регион. Корабли ВМС Эстонии действуют в составе противоминной группы НАТО более десяти лет.
Группы военно-морских сил НАТО находятся в постоянной готовности. Группировки ВМФ способны вести операции как в мирное, так и в военное время и обеспечивать своими действиями присутствие союзников и постоянный высокий уровень готовности к реагированию.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
США хотят превратить Черное море в натовское "озеро", пишет турецкая газета
16 марта, 13:33
 
В миреЭстонияНАТОТаллин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала