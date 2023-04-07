В Эстонию прибыли корабли НАТО
Корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО прибыли с плановым визитом в Эстонию
© Фото : German NavyКорабли НАТО в Балтийском море
© Фото : German Navy
Корабли НАТО в Балтийском море. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 7 апр - РИА Новости. Корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО в рамках запланированного визита в пятницу прибыли в Таллин, сообщила пресс-служба эстонских Сил обороны.
"В Таллин прибыли корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО - фрегат ВМС Германии Brandenburg и португальский фрегат Bartolomeu Dias. Посещение Таллина позволит экипажам кораблей получить передышку для подготовки к выполнению следующих задач и пообщаться с эстонскими коллегами", - говорится в сообщении.
В прошлый раз корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО посещали Эстонию в ноябре 2022 года.
Первая постоянная морская противоминная группа НАТО - одна из четырех постоянных групп военно-морских сил альянса, задачей которой является проведение операций по нейтрализации мин. Эта группа в составе сил быстрого реагирования НАТО способна оперативно прибыть на место операции в любой регион. Корабли ВМС Эстонии действуют в составе противоминной группы НАТО более десяти лет.
Группы военно-морских сил НАТО находятся в постоянной готовности. Группировки ВМФ способны вести операции как в мирное, так и в военное время и обеспечивать своими действиями присутствие союзников и постоянный высокий уровень готовности к реагированию.