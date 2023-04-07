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В Совфеде спрогнозировали, когда Киев может пойти в наступление - РИА Новости, 07.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:13 07.04.2023 (обновлено: 21:16 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/nastuplenie-1863890554.html
В Совфеде спрогнозировали, когда Киев может пойти в наступление
В Совфеде спрогнозировали, когда Киев может пойти в наступление - РИА Новости, 07.04.2023
В Совфеде спрогнозировали, когда Киев может пойти в наступление
Украинские войска могут активизировать наступление в период с мая по октябрь, пока их западная техника может быть хоть как-то эффективна, считает глава... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T21:13
2023-04-07T21:16
специальная военная операция на украине
россия
совет федерации рф
виктор бондарев
украина
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Украинские войска могут активизировать наступление в период с мая по октябрь, пока их западная техника может быть хоть как-то эффективна, считает глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. По мнению сенатора, которое он высказал в своем телеграм-канале, выжидательная позиция украинских войск "связана с тем, что западная военная техника не приспособлена воевать в "некомфортных" для себя условиях при распутице". "Это свидетельствует о том, что украинцы будут стараться активизировать наступление в период с мая по октябрь, пока их техника может быть хоть как-то эффективна", - добавил политик. "Мы готовы к любым вызовам со стороны противника, нас не запугать и не принудить к не выгодному для России миру на условиях Украины (на что надеются ее западные кураторы). Враг будет разбит, мы победим и будем диктовать условия мира ради безопасности, счастья и здоровья наших сограждан. Это одна из главных задач, стоящих перед нашими военными сейчас", - заключил Бондарев. Ранее в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания о контрнаступлении украинских войск тщательно отслеживаются российскими военными и учитываются при планировании специальной военной операции на Украине. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230407/rogov-1863646386.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, совет федерации рф, виктор бондарев, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Совет Федерации РФ, Виктор Бондарев, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
В Совфеде спрогнозировали, когда Киев может пойти в наступление

Сенатор Бондарев заявил, что ВСУ могут пойти в наступление в период с мая по октябрь

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Украинские войска могут активизировать наступление в период с мая по октябрь, пока их западная техника может быть хоть как-то эффективна, считает глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
По мнению сенатора, которое он высказал в своем телеграм-канале, выжидательная позиция украинских войск "связана с тем, что западная военная техника не приспособлена воевать в "некомфортных" для себя условиях при распутице".
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"Это свидетельствует о том, что украинцы будут стараться активизировать наступление в период с мая по октябрь, пока их техника может быть хоть как-то эффективна", - добавил политик.
"Мы готовы к любым вызовам со стороны противника, нас не запугать и не принудить к не выгодному для России миру на условиях Украины (на что надеются ее западные кураторы). Враг будет разбит, мы победим и будем диктовать условия мира ради безопасности, счастья и здоровья наших сограждан. Это одна из главных задач, стоящих перед нашими военными сейчас", - заключил Бондарев.
Ранее в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания о контрнаступлении украинских войск тщательно отслеживаются российскими военными и учитываются при планировании специальной военной операции на Украине.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСовет Федерации РФВиктор БондаревУкраинаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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