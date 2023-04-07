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Начало серийных поставок отечественного самолета МС-21 наметили на 2024 год - РИА Новости, 07.04.2023
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18:44 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/ms-21-1863864824.html
Начало серийных поставок отечественного самолета МС-21 наметили на 2024 год
Начало серийных поставок отечественного самолета МС-21 наметили на 2024 год - РИА Новости, 07.04.2023
Начало серийных поставок отечественного самолета МС-21 наметили на 2024 год
Начало серийных поставок новейшего отечественного самолета МС-21 намечено на 2024 год, авиакомпаниям будут переданы 6 лайнеров, сообщил "Ростех". РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T18:44
2023-04-07T18:44
экономика
технологии
пермь
ростех
объединенная двигателестроительная корпорация
мс-21
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Начало серийных поставок новейшего отечественного самолета МС-21 намечено на 2024 год, авиакомпаниям будут переданы 6 лайнеров, сообщил "Ростех". "Начало серийных поставок новейшего самолета МС-21 намечено на следующий год, будут переданы 6 лайнеров. Постепенно мы будем увеличивать темпы производства", - отмечает госкорпорация. "Что касается силовых установок ПД-14, которыми будет оснащаться новый самолет, то их серийное производство уже развернуто на предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации в Перми. Планируется в следующем году передать 14 двигателей", - добавляется в сообщении. МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения.
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экономика, технологии, пермь, ростех, объединенная двигателестроительная корпорация, мс-21
Экономика, Технологии, Пермь, Ростех, Объединенная двигателестроительная корпорация, МС-21
Начало серийных поставок отечественного самолета МС-21 наметили на 2024 год

"Ростех": первые шесть серийных самолетов МС-21 планируется поставить в 2024 году

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкАвиалайнер МС-21-310 с двигателем ПД-14
Авиалайнер МС-21-310 с двигателем ПД-14 - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Нина Падалко
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Авиалайнер МС-21-310 с двигателем ПД-14. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Начало серийных поставок новейшего отечественного самолета МС-21 намечено на 2024 год, авиакомпаниям будут переданы 6 лайнеров, сообщил "Ростех".
"Начало серийных поставок новейшего самолета МС-21 намечено на следующий год, будут переданы 6 лайнеров. Постепенно мы будем увеличивать темпы производства", - отмечает госкорпорация.
"Что касается силовых установок ПД-14, которыми будет оснащаться новый самолет, то их серийное производство уже развернуто на предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации в Перми. Планируется в следующем году передать 14 двигателей", - добавляется в сообщении.
МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения.
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ЭкономикаТехнологииПермьРостехОбъединенная двигателестроительная корпорацияМС-21
 
 
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