https://ria.ru/20230407/ms-21-1863864824.html

Начало серийных поставок отечественного самолета МС-21 наметили на 2024 год

Начало серийных поставок отечественного самолета МС-21 наметили на 2024 год - РИА Новости, 07.04.2023

Начало серийных поставок отечественного самолета МС-21 наметили на 2024 год

Начало серийных поставок новейшего отечественного самолета МС-21 намечено на 2024 год, авиакомпаниям будут переданы 6 лайнеров, сообщил "Ростех". РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T18:44

2023-04-07T18:44

2023-04-07T18:44

экономика

технологии

пермь

ростех

объединенная двигателестроительная корпорация

мс-21

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Начало серийных поставок новейшего отечественного самолета МС-21 намечено на 2024 год, авиакомпаниям будут переданы 6 лайнеров, сообщил "Ростех". "Начало серийных поставок новейшего самолета МС-21 намечено на следующий год, будут переданы 6 лайнеров. Постепенно мы будем увеличивать темпы производства", - отмечает госкорпорация. "Что касается силовых установок ПД-14, которыми будет оснащаться новый самолет, то их серийное производство уже развернуто на предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации в Перми. Планируется в следующем году передать 14 двигателей", - добавляется в сообщении. МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения.

https://ria.ru/20230214/sukhoi-1851889434.html

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экономика, технологии, пермь, ростех, объединенная двигателестроительная корпорация, мс-21