https://ria.ru/20230407/moskva-1863811140.html
Синоптик "Фобоса" предсказал майское тепло в Москве на следующей неделе
Синоптик "Фобоса" предсказал майское тепло в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 07.04.2023
Синоптик "Фобоса" предсказал майское тепло в Москве на следующей неделе
В Москве на следующей неделе станет по-майски тепло, воздух в среду и четверг может прогреться до плюс 20, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T16:33
2023-04-07T16:33
2023-04-07T16:44
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В Москве на следующей неделе станет по-майски тепло, воздух в среду и четверг может прогреться до плюс 20, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."На следующей неделе вообще станет по-майски тепло. По ночам уже не ниже плюс 1 - плюс 6, в дневные часы от плюс 12 до плюс 17 в понедельник, до плюс 15 - плюс 20 - в среду-четверг. Это не рекорд, но согласно метеостатистике в прошлом веке в это время года так тепло было всего 1 раз в 10 лет, а в век глобального потепления всплески майского тепла в эти дни случаются примерно каждые 2-3 года", - рассказал Тишковец.Он отметил, что среднесуточная температура воздуха будет устойчиво держаться выше плюс 5, а значит автомобилисты без опасений могут поменять зимние шины на летние.
https://ria.ru/20230401/pogoda-1862343855.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Синоптик "Фобоса" предсказал майское тепло в Москве на следующей неделе
Синоптик Тишковец: 12 и 13 апреля воздух в Москве может прогреться до плюс 20 градусов
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В Москве на следующей неделе станет по-майски тепло, воздух в среду и четверг может прогреться до плюс 20, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На следующей неделе вообще станет по-майски тепло. По ночам уже не ниже плюс 1 - плюс 6, в дневные часы от плюс 12 до плюс 17 в понедельник, до плюс 15 - плюс 20 - в среду-четверг. Это не рекорд, но согласно метеостатистике в прошлом веке в это время года так тепло было всего 1 раз в 10 лет, а в век глобального потепления всплески майского тепла в эти дни случаются примерно каждые 2-3 года", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что среднесуточная температура воздуха будет устойчиво держаться выше плюс 5, а значит автомобилисты без опасений могут поменять зимние шины на летние.
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