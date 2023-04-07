https://ria.ru/20230407/moskva-1863811140.html

Синоптик "Фобоса" предсказал майское тепло в Москве на следующей неделе

Синоптик "Фобоса" предсказал майское тепло в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 07.04.2023

Синоптик "Фобоса" предсказал майское тепло в Москве на следующей неделе

В Москве на следующей неделе станет по-майски тепло, воздух в среду и четверг может прогреться до плюс 20, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T16:33

2023-04-07T16:33

2023-04-07T16:44

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В Москве на следующей неделе станет по-майски тепло, воздух в среду и четверг может прогреться до плюс 20, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."На следующей неделе вообще станет по-майски тепло. По ночам уже не ниже плюс 1 - плюс 6, в дневные часы от плюс 12 до плюс 17 в понедельник, до плюс 15 - плюс 20 - в среду-четверг. Это не рекорд, но согласно метеостатистике в прошлом веке в это время года так тепло было всего 1 раз в 10 лет, а в век глобального потепления всплески майского тепла в эти дни случаются примерно каждые 2-3 года", - рассказал Тишковец.Он отметил, что среднесуточная температура воздуха будет устойчиво держаться выше плюс 5, а значит автомобилисты без опасений могут поменять зимние шины на летние.

https://ria.ru/20230401/pogoda-1862343855.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, евгений тишковец