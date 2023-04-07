https://ria.ru/20230407/moduli-1863797943.html

На турбазе "Нер-Ойка" на Урале установили комфортабельные жилые модули

На турбазе "Нер-Ойка" на Урале установили комфортабельные жилые модули - РИА Новости, 07.04.2023

На турбазе "Нер-Ойка" на Урале установили комфортабельные жилые модули

Комфортабельные жилые модули VisitUgra, которые можно использовать круглый год, установлены на базе отдыха "Нер-Ойка" в Березовском районе Ханты-Мансийского... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T16:04

2023-04-07T16:04

2023-04-07T16:04

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

березовский район

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Комфортабельные жилые модули VisitUgra, которые можно использовать круглый год, установлены на базе отдыха "Нер-Ойка" в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в пятницу Фонд развития Югры. "Комплекс жилых деревянных модульных конструкций выполнен в фирменных цветах VisitUgra. Каждый из трех модулей предназначен для размещения до трех человек, еще один – под столовую. Все они оборудованы необходимой мебелью и предметами интерьера, оснащены электрикой. Подобные некапитальные строения – оптимальный формат размещения и отдыха в отдаленных уголках и труднодоступных местах. Даже вдали от цивилизации такие жилища обеспечивают человеку достаточный комфорт круглый год", - говорится в сообщении. Как отметил генеральный директор Фонда развития Югры Сергей Афанасьев, Березовский район ХМАО является одной из перспективных территорий округа, а высокая востребованность путешествий в горы Приполярного Урала формирует необходимость развития здесь современной туристской инфраструктуры. В настоящее время модули VisitUgra уже доставлены на территорию туристической базы "Нер-Ойка" и будут готовы принять туристов к началу летнего сезона. Инфраструктурный проект по размещению комфортабельных жилых модулей VisitUgra для любителей активного отдыха на Приполярном Урале был реализован Фондом развития Югры при поддержке департамента промышленности автономного округа. База "Нер-Ойка" находится в 90 километрах от села Саранпауль, в живописном месте неподалеку от одной из высших горных точек Приполярного Урала горы Неройка (1645 метров). Помимо подъема на ее вершину, летом и осенью туристы здесь посещают штольни кварцевого рудника Додо, водопад на реке Шайтанка, рыбачат на Зейских озерах. Из года в год эта локация привлекает любителей активного отдыха не только из Югры, но и из других регионов России.

https://ria.ru/20230404/dorogi-1862974698.html

ханты-мансийский автономный округ

березовский район

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ханты-мансийский автономный округ, березовский район