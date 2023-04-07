https://ria.ru/20230407/mladenets-1863703069.html
В Свердловской области задержали мужчину, пытавшегося украсть младенца
В Свердловской области задержали мужчину, пытавшегося украсть младенца - РИА Новости, 07.04.2023
В Свердловской области задержали мужчину, пытавшегося украсть младенца
Сотрудники полиции задержали мужчину, который в одном из магазинов свердловского города Качканар избил продавца и пытался украсть из коляски ребенка, в... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T11:50
2023-04-07T11:50
2023-04-07T12:15
происшествия
свердловская область
качканар
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, который в одном из магазинов свердловского города Качканар избил продавца и пытался украсть из коляски ребенка, в отношении него возбуждено уголовное дело и составлены два протокола об административном правонарушении, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Ранее в СМИ и социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, как мужчина в черной спортивной куртке в одном из магазинов Качканара бьет продавщицу, а затем подходит к детской коляске, срывает накидку и пытается вытащить девочку. По данным Горелых, сотрудники полиции вычислили подозреваемого, которым оказался местный житель, ранее судимый за умышленное причинение легкого вреда здоровью, угрозу убийством и умышленные уничтожение или повреждение имущества. "В ходе опроса выяснилось, что из-за чрезмерного злоупотребления алкоголем задержанному померещилось, что в коляске находится его родной ребенок, а после того, как он увидел лицо другого малыша, спешно удалился, к счастью, не причинив грудничку никакого вреда", - сказал Горелых. Он добавил, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о причинении побоев из хулиганских соображений. Сразу после задержания подозреваемый был помещен в наркологическое отделение ЦГБ Качканара для прохождения курса специализированного лечения. После выхода из больницы мужчина будет привлечен еще и к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ – 7.27 (совершение мелкого хищения) и 20.21 (появление в общественном месте в состоянии опьянения), уточнил представитель главка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, качканар
Происшествия, Свердловская область, Качканар
В Свердловской области задержали мужчину, пытавшегося украсть младенца
Полиция Свердловской области задержала мужчину, пытавшегося украсть младенца из коляски
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, который в одном из магазинов свердловского города Качканар избил продавца и пытался украсть из коляски ребенка, в отношении него возбуждено уголовное дело и составлены два протокола об административном правонарушении, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранее в СМИ и социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, как мужчина в черной спортивной куртке в одном из магазинов Качканара бьет продавщицу, а затем подходит к детской коляске, срывает накидку и пытается вытащить девочку.
По данным Горелых, сотрудники полиции вычислили подозреваемого, которым оказался местный житель, ранее судимый за умышленное причинение легкого вреда здоровью, угрозу убийством и умышленные уничтожение или повреждение имущества.
"В ходе опроса выяснилось, что из-за чрезмерного злоупотребления алкоголем задержанному померещилось, что в коляске находится его родной ребенок, а после того, как он увидел лицо другого малыша, спешно удалился, к счастью, не причинив грудничку никакого вреда", - сказал Горелых.
Он добавил, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о причинении побоев из хулиганских соображений. Сразу после задержания подозреваемый был помещен в наркологическое отделение ЦГБ Качканара для прохождения курса специализированного лечения. После выхода из больницы мужчина будет привлечен еще и к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ
– 7.27 (совершение мелкого хищения) и 20.21 (появление в общественном месте в состоянии опьянения), уточнил представитель главка.
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