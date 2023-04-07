https://ria.ru/20230407/mishustin-1863629277.html

Мишустин рассказал о планах внедрения ИИ в российскую экономику

Мишустин рассказал о планах внедрения ИИ в российскую экономику - РИА Новости, 07.04.2023

Мишустин рассказал о планах внедрения ИИ в российскую экономику

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в отечественной экономике на сегодняшний день составляет около 20 процентов, к 2024 году план — не менее 50 процентов,... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T00:40

2023-04-07T00:40

2023-04-07T00:51

россия

михаил мишустин

госдума рф

технологии

экономика

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в отечественной экономике на сегодняшний день составляет около 20 процентов, к 2024 году план — не менее 50 процентов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с депутатами Госдумы.Глава правительства подчеркнул, что эта величина измеряется непросто.Он также напомнил, что для развития сферы ИИ реализуется программа "Искусственный интеллект". В рамках подготовки кадров для отрасли в 2022 году набор в вузы составил 3,2 тысячи студентов и преподавателей, повышающих квалификацию. Первого сентября 2022 года начал работать Национальный центр развития ИИ. Правительство предоставляет гранты для малого и среднего бизнеса, который реализуют проекты искусственного интеллекта, в 2021-2022 годах было предоставлено пять миллиардов рублей для 650 проектов. В 2021–2024 годах для развития отрасли предусмотрено 28 миллиардов рублей.В четверг состоялась встреча Мишустина с депутатами, которые во время отчета правительства в Госдуме 23 марта в силу регламента не успели задать свои вопросы.

https://ria.ru/20230406/intellekt-1863364211.html

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россия, михаил мишустин, госдума рф, технологии, экономика