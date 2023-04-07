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В Чите школьница сорвала урок сообщением о минировании - РИА Новости, 07.04.2023
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09:15 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/minirovanie-1863654118.html
В Чите школьница сорвала урок сообщением о минировании
В Чите школьница сорвала урок сообщением о минировании - РИА Новости, 07.04.2023
В Чите школьница сорвала урок сообщением о минировании
Ученица школы №43 в Чите не приготовила реферат по химии и сорвала урок ложным сообщением о "минировании", рассказали в пресс-службе УМВД России по Забайкалью. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T09:15
2023-04-07T09:15
россия
чита
происшествия
ложные сообщения о минировании зданий
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ЧИТА, 7 апр - РИА Новости. Ученица школы №43 в Чите не приготовила реферат по химии и сорвала урок ложным сообщением о "минировании", рассказали в пресс-службе УМВД России по Забайкалью. "В полицию поступило анонимное сообщение о том, что в здании школы №43 в Чите может находиться опасный предмет. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и другие оперативные службы. Из школы было эвакуировано более 180 человек - учеников и преподавателей. В ходе осмотра помещений опасных предметов обнаружено не было", - говорится в сообщении. Уточняется, что сотрудники уголовного розыска установили ученицу школы 2007 года рождения, которая рассказала полицейским, что не подготовилась к занятиям и решила сорвать уроки. "Накануне подозреваемая в одной из социальных сетей познакомилась с неизвестным, который согласился сделать анонимное сообщение", - добавили в пресс-службе. Отмечается, что в отношении школьницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", максимальное наказание по которой - лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, родителям школьницы придется возместить затраты, понесенные в связи с отработкой сообщения спецслужбами.
https://ria.ru/20230404/minirovanie-1862806619.html
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россия, чита, происшествия, ложные сообщения о минировании зданий
Россия, Чита, Происшествия, Ложные сообщения о минировании зданий
В Чите школьница сорвала урок сообщением о минировании

Школьница в Чите не приготовила реферат и сорвала урок сообщением о минировании

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЧИТА, 7 апр - РИА Новости. Ученица школы №43 в Чите не приготовила реферат по химии и сорвала урок ложным сообщением о "минировании", рассказали в пресс-службе УМВД России по Забайкалью.
"В полицию поступило анонимное сообщение о том, что в здании школы №43 в Чите может находиться опасный предмет. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и другие оперативные службы. Из школы было эвакуировано более 180 человек - учеников и преподавателей. В ходе осмотра помещений опасных предметов обнаружено не было", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сотрудники уголовного розыска установили ученицу школы 2007 года рождения, которая рассказала полицейским, что не подготовилась к занятиям и решила сорвать уроки.
"Накануне подозреваемая в одной из социальных сетей познакомилась с неизвестным, который согласился сделать анонимное сообщение", - добавили в пресс-службе.
Отмечается, что в отношении школьницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", максимальное наказание по которой - лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, родителям школьницы придется возместить затраты, понесенные в связи с отработкой сообщения спецслужбами.
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