https://ria.ru/20230407/minirovanie-1863654118.html

В Чите школьница сорвала урок сообщением о минировании

В Чите школьница сорвала урок сообщением о минировании - РИА Новости, 07.04.2023

В Чите школьница сорвала урок сообщением о минировании

Ученица школы №43 в Чите не приготовила реферат по химии и сорвала урок ложным сообщением о "минировании", рассказали в пресс-службе УМВД России по Забайкалью. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T09:15

2023-04-07T09:15

2023-04-07T09:15

россия

чита

происшествия

ложные сообщения о минировании зданий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

ЧИТА, 7 апр - РИА Новости. Ученица школы №43 в Чите не приготовила реферат по химии и сорвала урок ложным сообщением о "минировании", рассказали в пресс-службе УМВД России по Забайкалью. "В полицию поступило анонимное сообщение о том, что в здании школы №43 в Чите может находиться опасный предмет. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и другие оперативные службы. Из школы было эвакуировано более 180 человек - учеников и преподавателей. В ходе осмотра помещений опасных предметов обнаружено не было", - говорится в сообщении. Уточняется, что сотрудники уголовного розыска установили ученицу школы 2007 года рождения, которая рассказала полицейским, что не подготовилась к занятиям и решила сорвать уроки. "Накануне подозреваемая в одной из социальных сетей познакомилась с неизвестным, который согласился сделать анонимное сообщение", - добавили в пресс-службе. Отмечается, что в отношении школьницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", максимальное наказание по которой - лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, родителям школьницы придется возместить затраты, понесенные в связи с отработкой сообщения спецслужбами.

https://ria.ru/20230404/minirovanie-1862806619.html

россия

чита

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, чита, происшествия, ложные сообщения о минировании зданий