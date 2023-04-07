https://ria.ru/20230407/minenergo-1863787005.html

Минобороны обвинило Минэнерго США в организации военно-биологических работ

Минобороны обвинило Минэнерго США в организации военно-биологических работ - РИА Новости, 07.04.2023

Минобороны обвинило Минэнерго США в организации военно-биологических работ

Министерство энергетики США вкупе с Пентагоном - это основной организатор и непосредственный участник американской военно-биологической деятельности, заявил... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T15:32

2023-04-07T15:32

2023-04-07T15:53

сша

игорь кириллов

министерство энергетики сша

министерство обороны сша

в мире

ухань

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Министерство энергетики США вкупе с Пентагоном - это основной организатор и непосредственный участник американской военно-биологической деятельности, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Министерство обороны России считает, что министерство энергетики США наравне с Пентагоном является основным организатором и непосредственным участником военно-биологической деятельности", - сказал Кириллов на брифинге. Он напомнил заявление министерства энергетики США о том, что пандемия COVID-19 могла произойти в результате несчастного случая, приведшего к утечке вируса из лаборатории в городе Ухань. "Возникает закономерный вопрос: какое отношение министерство энергетики США имеет к борьбе с биологическими угрозами и реализует проекты, имеющие признаки двойного назначения?" - добавил генерал. Только официально в 2023 году минэнерго США выделило 105 миллионов долларов на исследования в рамках проекта "Виртуальная среда исследований в области подготовки к биоугрозам", в ходе которого предполагается изучить эпидемическое распространение заболеваний, отметил Кириллов. "Более подробно о деятельности министерства энергетики США в области "биологии двойного назначения" мы расскажем в следующий раз", - пообещал генерал. Министерство энергетики США (United States Department of Energy, DOE) - американская правительственная структура, отвечающая за энергетическую и ядерную безопасность США. DOE также активно ведет биологические исследования.

https://ria.ru/20230130/ekspansiya-1848451154.html

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ухань

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