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Минобороны обвинило Минэнерго США в организации военно-биологических работ - РИА Новости, 07.04.2023
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15:32 07.04.2023 (обновлено: 15:53 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/minenergo-1863787005.html
Минобороны обвинило Минэнерго США в организации военно-биологических работ
Минобороны обвинило Минэнерго США в организации военно-биологических работ - РИА Новости, 07.04.2023
Минобороны обвинило Минэнерго США в организации военно-биологических работ
Министерство энергетики США вкупе с Пентагоном - это основной организатор и непосредственный участник американской военно-биологической деятельности, заявил... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T15:32
2023-04-07T15:53
сша
игорь кириллов
министерство энергетики сша
министерство обороны сша
в мире
ухань
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Министерство энергетики США вкупе с Пентагоном - это основной организатор и непосредственный участник американской военно-биологической деятельности, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Министерство обороны России считает, что министерство энергетики США наравне с Пентагоном является основным организатором и непосредственным участником военно-биологической деятельности", - сказал Кириллов на брифинге. Он напомнил заявление министерства энергетики США о том, что пандемия COVID-19 могла произойти в результате несчастного случая, приведшего к утечке вируса из лаборатории в городе Ухань. "Возникает закономерный вопрос: какое отношение министерство энергетики США имеет к борьбе с биологическими угрозами и реализует проекты, имеющие признаки двойного назначения?" - добавил генерал. Только официально в 2023 году минэнерго США выделило 105 миллионов долларов на исследования в рамках проекта "Виртуальная среда исследований в области подготовки к биоугрозам", в ходе которого предполагается изучить эпидемическое распространение заболеваний, отметил Кириллов. "Более подробно о деятельности министерства энергетики США в области "биологии двойного назначения" мы расскажем в следующий раз", - пообещал генерал. Министерство энергетики США (United States Department of Energy, DOE) - американская правительственная структура, отвечающая за энергетическую и ядерную безопасность США. DOE также активно ведет биологические исследования.
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сша, игорь кириллов, министерство энергетики сша, министерство обороны сша, в мире, ухань
США, Игорь Кириллов, Министерство энергетики США, Министерство обороны США, В мире, Ухань
Минобороны обвинило Минэнерго США в организации военно-биологических работ

Минобороны назвало Минэнерго США одним из организаторов военно-биологической деятельности

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне, США
Вид на Капитолий в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Капитолий в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Министерство энергетики США вкупе с Пентагоном - это основной организатор и непосредственный участник американской военно-биологической деятельности, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Министерство обороны России считает, что министерство энергетики США наравне с Пентагоном является основным организатором и непосредственным участником военно-биологической деятельности", - сказал Кириллов на брифинге.
Он напомнил заявление министерства энергетики США о том, что пандемия COVID-19 могла произойти в результате несчастного случая, приведшего к утечке вируса из лаборатории в городе Ухань. "Возникает закономерный вопрос: какое отношение министерство энергетики США имеет к борьбе с биологическими угрозами и реализует проекты, имеющие признаки двойного назначения?" - добавил генерал.
Только официально в 2023 году минэнерго США выделило 105 миллионов долларов на исследования в рамках проекта "Виртуальная среда исследований в области подготовки к биоугрозам", в ходе которого предполагается изучить эпидемическое распространение заболеваний, отметил Кириллов.
"Более подробно о деятельности министерства энергетики США в области "биологии двойного назначения" мы расскажем в следующий раз", - пообещал генерал.
Министерство энергетики США (United States Department of Energy, DOE) - американская правительственная структура, отвечающая за энергетическую и ядерную безопасность США. DOE также активно ведет биологические исследования.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
В Минобороны рассказали о военно-биологической экспансии США
30 января, 15:51
 
СШАИгорь КирилловМинистерство энергетики СШАМинистерство обороны СШАВ миреУхань
 
 
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