https://ria.ru/20230407/mig-31-1863635732.html

Россия создаст противоспутниковые комплексы на базе МиГ-31 и Ил-76

Россия создаст противоспутниковые комплексы на базе МиГ-31 и Ил-76 - РИА Новости, 07.04.2023

Россия создаст противоспутниковые комплексы на базе МиГ-31 и Ил-76

Россия продолжает работы по созданию комплексов противоспутниковй борьбы — истребителя-перехватчика МиГ-31Д с противоспутниковой ракетой и самолета с боевым... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T03:35

2023-04-07T03:35

2023-04-07T17:32

космос - риа наука

россия

московская область (подмосковье)

ссср

юрий борисов (роскосмос)

миг-31

ил-76

ил-76мд-90а

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россия продолжает работы по созданию комплексов противоспутниковй борьбы — истребителя-перехватчика МиГ-31Д с противоспутниковой ракетой и самолета с боевым лазером на базе Ил-76, следует из публикации издаваемого Минобороны журнала "Военная мысль"."Примерами российских комплексов противоспутниковой борьбы, создаваемых на перебазируемой и мобильной базе, являются: комплекс противокосмической обороны "Контакт" на базе тяжелого истребителя-перехватчика МиГ-31; боевая лазерная система А60 "Сокол-Эшелон" на базе транспортного самолета Ил-76; боевая лазерная система "Пересвет", — уточнили в материале.Последний раз официально о ведущихся работах по созданию противоспутникового ракетного комплекса авиационного базирования в открытой печати говорилось в 2009 году. Тогда главком ВВС заявил, что "система реанимируется" для решения задач противоспутниковой обороны. В 2018 году в интернете распространились сделанные споттером в Подмосковье фотографии самолета-носителя на базе МиГ-31 с неизвестной ракетой черного цвета под фюзеляжем. Снаряд в нескольких профильных изданиях расценили как макет противоспутникового боеприпаса.Согласно данным открытых источников, разработка нового комплекса авиационного базирования, предназначенного для поражения низкоорбитальных космических аппаратов, идет на основе имеющегося обширного научно-технического задела и вновь разрабатываемых технологий. Работы по подобной системе на базе самолета-носителя МиГ-31Д и ракеты 79М6 "Контакт" велись еще в советское время с 1984 года.Самолет носитель лазерного оружия А-60 на базе транспортного самолета Ил-76МД также начал создаваться в СССР, первый полет летающая лаборатория А-60 совершила в 1981 году. По данным открытых источников, самолет должен был нести на борту мегаваттный боевой лазер для поражения низколетящих спутников.В 2016 году занимавший тогда должность замминистра обороны России Юрий Борисов заявил, что развитие комплекса А-60 продвигается. Последний раз официально проект так называемого лазерного самолета упоминался в 2020 году — тогда ТНТК им. Бериева выпустило патент на разрабатываемый самолет-носитель боевой лазерной системы. В том числе появилась информация о компьютерной модели самолета на базе военно-транспортного Ил-76МД-90А.

https://ria.ru/20230330/stels-1861781816.html

https://ria.ru/20230313/lantset-1857427192.html

россия

московская область (подмосковье)

ссср

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космос - риа наука, россия, московская область (подмосковье), ссср, юрий борисов (роскосмос), миг-31, ил-76, ил-76мд-90а, безопасность