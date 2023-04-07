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Россия смогла развеять популярный миф о Западе, пишут СМИ - РИА Новости, 07.04.2023
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04:16 07.04.2023 (обновлено: 17:01 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/mif-1863636600.html
Россия смогла развеять популярный миф о Западе, пишут СМИ
Россия смогла развеять популярный миф о Западе, пишут СМИ - РИА Новости, 07.04.2023
Россия смогла развеять популярный миф о Западе, пишут СМИ
России удалось развеять миф о непобедимости Запада, написала обозреватель Al Mayadeen Бусейна Шаабан. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T04:16
2023-04-07T17:01
в мире
россия
украина
владимир путин
шос
санкции в отношении россии
сша
европа
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. России удалось развеять миф о непобедимости Запада, написала обозреватель Al Mayadeen Бусейна Шаабан.По ее мнению, специальная военная операция на Украине "определит судьбу человечества на ближайшие десятилетия". Глубокий кризис между Москвой и Западом открыл двери более тесному сотрудничеству России с Китаем, Индией и Ираном, отметила журналистка.В своей статье Шаабан подчеркнула, что российской экономике удалось преодолеть последствия санкций, а политика ограничений лишь подтолкнула другие страны к внедрению схемы расчетов в национальных валютах, чтобы Запад не мог ими манипулировать. Другими словами, санкции обернулись бумерангом тем, кто их вводил, и многие задумались об избавлении от американской гегемонии, рассказала обозреватель. Она также выразила уверенность, что подобные глобальные изменения избавят мир от западной гегемонии и будут способствовать построению нового порядка."Запад попал в тиски пресловутого современного либерализма. Мир сегодня пытается спастись от его гнетущего влияния. Всем, кто еще верит в силу, мудрость и непобедимость Запада, а также в то, что он является неким образцом и идеалом, стоит немного подождать и убедиться в обратном. Вскоре мы станем свидетелями глобальных изменений, последствия которых будут иметь место в течение столетий", — резюмировала Шаабан.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что справедливое мироустройство должно выстраиваться на принципах уважения и доверия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, владимир путин, шос, санкции в отношении россии, сша, европа, китай, индия, иран
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, ШОС, Санкции в отношении России, США, Европа, Китай, Индия, Иран
Россия смогла развеять популярный миф о Западе, пишут СМИ

Советник президента Сирии Бусейна Шаабан: Россия развеяла миф о непобедимости Запада

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. России удалось развеять миф о непобедимости Запада, написала обозреватель Al Mayadeen Бусейна Шаабан.
По ее мнению, специальная военная операция на Украине "определит судьбу человечества на ближайшие десятилетия". Глубокий кризис между Москвой и Западом открыл двери более тесному сотрудничеству России с Китаем, Индией и Ираном, отметила журналистка.
«

"Страны — члены ШОС увеличивают долю национальных валют во взаиморасчетах, обрекая американский доллар на гибель", — добавила она.

В своей статье Шаабан подчеркнула, что российской экономике удалось преодолеть последствия санкций, а политика ограничений лишь подтолкнула другие страны к внедрению схемы расчетов в национальных валютах, чтобы Запад не мог ими манипулировать. Другими словами, санкции обернулись бумерангом тем, кто их вводил, и многие задумались об избавлении от американской гегемонии, рассказала обозреватель. Она также выразила уверенность, что подобные глобальные изменения избавят мир от западной гегемонии и будут способствовать построению нового порядка.
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"Запад попал в тиски пресловутого современного либерализма. Мир сегодня пытается спастись от его гнетущего влияния. Всем, кто еще верит в силу, мудрость и непобедимость Запада, а также в то, что он является неким образцом и идеалом, стоит немного подождать и убедиться в обратном. Вскоре мы станем свидетелями глобальных изменений, последствия которых будут иметь место в течение столетий", — резюмировала Шаабан.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что справедливое мироустройство должно выстраиваться на принципах уважения и доверия.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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