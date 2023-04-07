Россия смогла развеять популярный миф о Западе, пишут СМИ
Советник президента Сирии Бусейна Шаабан: Россия развеяла миф о непобедимости Запада
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. России удалось развеять миф о непобедимости Запада, написала обозреватель Al Mayadeen Бусейна Шаабан.
«
"Страны — члены ШОС увеличивают долю национальных валют во взаиморасчетах, обрекая американский доллар на гибель", — добавила она.
В своей статье Шаабан подчеркнула, что российской экономике удалось преодолеть последствия санкций, а политика ограничений лишь подтолкнула другие страны к внедрению схемы расчетов в национальных валютах, чтобы Запад не мог ими манипулировать. Другими словами, санкции обернулись бумерангом тем, кто их вводил, и многие задумались об избавлении от американской гегемонии, рассказала обозреватель. Она также выразила уверенность, что подобные глобальные изменения избавят мир от западной гегемонии и будут способствовать построению нового порядка.
"Запад попал в тиски пресловутого современного либерализма. Мир сегодня пытается спастись от его гнетущего влияния. Всем, кто еще верит в силу, мудрость и непобедимость Запада, а также в то, что он является неким образцом и идеалом, стоит немного подождать и убедиться в обратном. Вскоре мы станем свидетелями глобальных изменений, последствия которых будут иметь место в течение столетий", — резюмировала Шаабан.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что справедливое мироустройство должно выстраиваться на принципах уважения и доверия.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>