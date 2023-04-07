https://ria.ru/20230407/mif-1863636600.html

Россия смогла развеять популярный миф о Западе, пишут СМИ

Россия смогла развеять популярный миф о Западе, пишут СМИ - РИА Новости, 07.04.2023

Россия смогла развеять популярный миф о Западе, пишут СМИ

России удалось развеять миф о непобедимости Запада, написала обозреватель Al Mayadeen Бусейна Шаабан. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T04:16

2023-04-07T04:16

2023-04-07T17:01

в мире

россия

украина

владимир путин

шос

санкции в отношении россии

сша

европа

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. России удалось развеять миф о непобедимости Запада, написала обозреватель Al Mayadeen Бусейна Шаабан.По ее мнению, специальная военная операция на Украине "определит судьбу человечества на ближайшие десятилетия". Глубокий кризис между Москвой и Западом открыл двери более тесному сотрудничеству России с Китаем, Индией и Ираном, отметила журналистка.В своей статье Шаабан подчеркнула, что российской экономике удалось преодолеть последствия санкций, а политика ограничений лишь подтолкнула другие страны к внедрению схемы расчетов в национальных валютах, чтобы Запад не мог ими манипулировать. Другими словами, санкции обернулись бумерангом тем, кто их вводил, и многие задумались об избавлении от американской гегемонии, рассказала обозреватель. Она также выразила уверенность, что подобные глобальные изменения избавят мир от западной гегемонии и будут способствовать построению нового порядка."Запад попал в тиски пресловутого современного либерализма. Мир сегодня пытается спастись от его гнетущего влияния. Всем, кто еще верит в силу, мудрость и непобедимость Запада, а также в то, что он является неким образцом и идеалом, стоит немного подождать и убедиться в обратном. Вскоре мы станем свидетелями глобальных изменений, последствия которых будут иметь место в течение столетий", — резюмировала Шаабан.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что справедливое мироустройство должно выстраиваться на принципах уважения и доверия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230407/udar-1863633376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, владимир путин, шос, санкции в отношении россии, сша, европа, китай, индия, иран