https://ria.ru/20230407/metro-1863705723.html

Московское метро может перейти на беспилотный режим через пять-десять лет

Московское метро может перейти на беспилотный режим через пять-десять лет - РИА Новости, 07.04.2023

Московское метро может перейти на беспилотный режим через пять-десять лет

Метро Москвы может перейти на беспилотное управление через 5-10 лет, сообщил на пресс-конференции в пятницу заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T12:00

2023-04-07T12:00

2023-04-07T12:00

общество

технологии

москва

максим ликсутов

московский метрополитен

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Метро Москвы может перейти на беспилотное управление через 5-10 лет, сообщил на пресс-конференции в пятницу заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, беспилотное управление, помимо прогресса технологического, должно нести экономический эффект, и должны быть решены вопросы безопасности. "У нас свой диапазон радиочастотный, который позволит нам в будущем использовать диапазон в метро, перейти к технологиям беспилотного управления. Моё мнение, что для этого примерно срок примерно 5-10 лет", - сказал Ликсутов. При этом заммэра подчеркнул, что задачи убрать из метро машинистов не стоит.

https://ria.ru/20230117/grabezh-1845391732.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, технологии, москва, максим ликсутов , московский метрополитен