https://ria.ru/20230407/metro-1863705723.html
Московское метро может перейти на беспилотный режим через пять-десять лет
Московское метро может перейти на беспилотный режим через пять-десять лет - РИА Новости, 07.04.2023
Московское метро может перейти на беспилотный режим через пять-десять лет
Метро Москвы может перейти на беспилотное управление через 5-10 лет, сообщил на пресс-конференции в пятницу заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:00
2023-04-07T12:00
2023-04-07T12:00
общество
технологии
москва
максим ликсутов
московский метрополитен
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Метро Москвы может перейти на беспилотное управление через 5-10 лет, сообщил на пресс-конференции в пятницу заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, беспилотное управление, помимо прогресса технологического, должно нести экономический эффект, и должны быть решены вопросы безопасности. "У нас свой диапазон радиочастотный, который позволит нам в будущем использовать диапазон в метро, перейти к технологиям беспилотного управления. Моё мнение, что для этого примерно срок примерно 5-10 лет", - сказал Ликсутов. При этом заммэра подчеркнул, что задачи убрать из метро машинистов не стоит.
https://ria.ru/20230117/grabezh-1845391732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, москва, максим ликсутов , московский метрополитен
Общество, Технологии, Москва, Максим Ликсутов , Московский метрополитен
Московское метро может перейти на беспилотный режим через пять-десять лет
Ликсутов допустил, что метро Москвы перейдет на беспилотный режим через пять-десять лет
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Метро Москвы может перейти на беспилотное управление через 5-10 лет, сообщил на пресс-конференции в пятницу заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, беспилотное управление, помимо прогресса технологического, должно нести экономический эффект, и должны быть решены вопросы безопасности.
"У нас свой диапазон радиочастотный, который позволит нам в будущем использовать диапазон в метро, перейти к технологиям беспилотного управления. Моё мнение, что для этого примерно срок примерно 5-10 лет", - сказал Ликсутов.
При этом заммэра подчеркнул, что задачи убрать из метро машинистов не стоит.
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