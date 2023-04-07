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В небе над иркутским Усть-Кутом зафиксировали падение метеорита - РИА Новости, 07.04.2023
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11:29 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/meteorit-1863694269.html
В небе над иркутским Усть-Кутом зафиксировали падение метеорита
В небе над иркутским Усть-Кутом зафиксировали падение метеорита - РИА Новости, 07.04.2023
В небе над иркутским Усть-Кутом зафиксировали падение метеорита
Метеорит, предположительно, упал в Усть-Кутском районе Иркутской области, многочисленные камеры зафиксировали падение небесного тела, администрация района... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T11:29
2023-04-07T11:29
космос - риа наука
усть-кут
иркутская область
усть-кутский район
россия
происшествия
наука
метеориты
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Метеорит, предположительно, упал в Усть-Кутском районе Иркутской области, многочисленные камеры зафиксировали падение небесного тела, администрация района подтвердила, что жители города могли наблюдать свечение поздно вечером. В пятницу в социальных сетях появилось видео падения небесного объекта на окраине города Усть-Кут, после которого в небе появилась вспышка. В социальных сетях предположили, что камеры зафиксировали падение метеорита. Очевидцы отметили, что на улице стало резко светло на секунду, а из-за вспышки в комнате стало на мгновение светло. В свою очередь администрация Усть-Кутского района подтвердила, что вчера вечером жители города могли наблюдать в небе необычное явление. "В 22.47 по местному времени над городом неожиданно появилось яркое свечение, внешне похожее на комету. А вы видели это чудо природы?", - говорится в сообщении властей района.
https://ria.ru/20230215/meteorit-1852065293.html
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иркутская область
усть-кутский район
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Космос - РИА Наука, Усть-Кут, Иркутская область, Усть-Кутский район, Россия, Происшествия, Наука, метеориты, Космос
В небе над иркутским Усть-Кутом зафиксировали падение метеорита

В Усть-Кутском районе Иркутской области камеры зафиксировали падение небесного тела

© Fotolia / trahkoМетеорит
Метеорит - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Fotolia / trahko
Метеорит . Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Метеорит, предположительно, упал в Усть-Кутском районе Иркутской области, многочисленные камеры зафиксировали падение небесного тела, администрация района подтвердила, что жители города могли наблюдать свечение поздно вечером.
В пятницу в социальных сетях появилось видео падения небесного объекта на окраине города Усть-Кут, после которого в небе появилась вспышка. В социальных сетях предположили, что камеры зафиксировали падение метеорита. Очевидцы отметили, что на улице стало резко светло на секунду, а из-за вспышки в комнате стало на мгновение светло.
В свою очередь администрация Усть-Кутского района подтвердила, что вчера вечером жители города могли наблюдать в небе необычное явление.
"В 22.47 по местному времени над городом неожиданно появилось яркое свечение, внешне похожее на комету. А вы видели это чудо природы?", - говорится в сообщении властей района.
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Космос - РИА НаукаУсть-КутИркутская областьУсть-Кутский районРоссияПроисшествияНаукаметеоритыКосмос
 
 
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