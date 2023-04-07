https://ria.ru/20230407/meteorit-1863694269.html

В небе над иркутским Усть-Кутом зафиксировали падение метеорита

В небе над иркутским Усть-Кутом зафиксировали падение метеорита - РИА Новости, 07.04.2023

В небе над иркутским Усть-Кутом зафиксировали падение метеорита

Метеорит, предположительно, упал в Усть-Кутском районе Иркутской области, многочисленные камеры зафиксировали падение небесного тела, администрация района... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T11:29

2023-04-07T11:29

2023-04-07T11:29

космос - риа наука

усть-кут

иркутская область

усть-кутский район

россия

происшествия

наука

метеориты

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Метеорит, предположительно, упал в Усть-Кутском районе Иркутской области, многочисленные камеры зафиксировали падение небесного тела, администрация района подтвердила, что жители города могли наблюдать свечение поздно вечером. В пятницу в социальных сетях появилось видео падения небесного объекта на окраине города Усть-Кут, после которого в небе появилась вспышка. В социальных сетях предположили, что камеры зафиксировали падение метеорита. Очевидцы отметили, что на улице стало резко светло на секунду, а из-за вспышки в комнате стало на мгновение светло. В свою очередь администрация Усть-Кутского района подтвердила, что вчера вечером жители города могли наблюдать в небе необычное явление. "В 22.47 по местному времени над городом неожиданно появилось яркое свечение, внешне похожее на комету. А вы видели это чудо природы?", - говорится в сообщении властей района.

https://ria.ru/20230215/meteorit-1852065293.html

усть-кут

иркутская область

усть-кутский район

россия

космос

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

космос - риа наука, усть-кут, иркутская область, усть-кутский район, россия, происшествия, наука, метеориты, космос